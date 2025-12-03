Bulk-Order

Bulk Order ist ein manuelles Handels-Panel für MetaTrader 5.

Es ermöglicht die Platzierung mehrerer Markt- und Pending-Orders, die Anpassung von TP/SL-Levels und die Verwaltung offener Positionen über eine kompakte On-Chart-Oberfläche. Der EA führt keinen automatisierten Handel durch und agiert nur, wenn der Benutzer eine Taste drückt.

Funktionen :

Das Panel unterstützt die gleichzeitige Platzierung von bis zu fünfzig Marktaufträgen. Der Benutzer kann die Lotgröße, den Take Profit und den Stop Loss festlegen und Kauf- oder Verkaufsaufträge mit einer Aktion senden. Pending Orders (Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop) können zu benutzerdefinierten Kursniveaus erstellt werden. Der Typ wird automatisch auf der Grundlage des gewählten Preises im Verhältnis zum aktuellen Marktpreis ausgewählt.

Das Tool bietet Optionen zur Schließung von Positionen, die vom EA eröffnet wurden, einschließlich der Schließung aller Positionen oder der Schließung ausgewählter Gruppen wie Kauf-, Verkaufs-, Gewinn- oder Verlusttrades. TP- und SL-Levels können auf alle offenen Positionen angewendet oder bei Bedarf entfernt werden.

Schwebende Aufträge können als Gruppe gelöscht oder nach Auftragsrichtung gefiltert werden. TP und SL können auch für alle schwebenden Aufträge angewendet oder entfernt werden.

Positionsanzeige

Zur Anzeige offener Positionen steht ein scrollbarer Viewer zur Verfügung. Er zeigt die Ticketnummer, den Typ, die Losgröße, den Einstiegspreis, den aktuellen Preis und den Gewinn/Verlust mit einer Standardfarbkodierung an. Navigationsschaltflächen ermöglichen die Anzeige größerer Positionsgruppen.

Inkrementelle TP/SL

Der EA unterstützt inkrementelle TP- und SL-Werte für die Platzierung von Großaufträgen. Jeder Auftrag kann einen progressiv höheren TP- oder SL-Wert erhalten, der auf benutzerdefinierten Inkrementen basiert. Diese Funktion ist optional und kann in den Einstellungen konfiguriert werden.

DieIndikatoren

RSI, ATR, grundlegende Trendklassifizierung und Unterstützungs-/Widerstandsniveaus werden als Referenz angezeigt. Diese Indikatoren erzeugen keine Handelssignale und werden nicht für die automatische Entscheidungsfindung verwendet. Sie werden nicht neu gezeichnet.

Kompatibilität

Der EA funktioniert auf MetaTrader 5 Build 3802 und höher, unterstützt sowohl Hedging- als auch Netting-Modi und kann auf jedem Symbol und Zeitrahmen verwendet werden. Alle Eingabeparameter sind in englischer Sprache und werden beim Wechsel der Charts oder beim erneuten Öffnen des Terminals automatisch gespeichert.

Installation

Legen Sie die kompilierte Datei in den Experts-Ordner von MetaTrader 5, aktualisieren Sie den Navigator und hängen Sie den EA an einen Chart an. Aktivieren Sie AutoTrading für den Betrieb.

Hinweise

Der EA verwaltet nur die Positionen, die er öffnet oder die der Benutzer manuell zuweist. Die Orderausführung hängt von den Bedingungen des Brokers ab, einschließlich Spread, Slippage und Margin-Anforderungen. Etwaige Fehler bei der Ordererteilung werden im Expertenprotokoll angezeigt.

Risikoinformationen

Der EA verwendet keine Martingale-, Grid-, Arbitrage- oder andere automatische Strategien. Alle Entscheidungen werden manuell vom Benutzer getroffen. Der Handel ist mit Risiken verbunden, und die Benutzer sollten ihre Erfahrung und finanzielle Situation berücksichtigen.

Support

Der technische Support wird über das MQL5-Nachrichtensystem bereitgestellt. Wenn Sie Unterstützung anfordern, geben Sie bitte die MT5-Build-Nummer, eine kurze Beschreibung des Problems und ggf. Screenshots an.