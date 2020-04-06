Grid Recovery Pro Safe

Grid Recovery Pro Safe - El Generador de Flujo de Caja Definitivo

Descripción del Producto: Libere el potencial de su cartera conGrid Recovery Pro Safe, un sistema de trading inteligente diseñado para generarFlujo de Caja consistente mientras prioriza la seguridad de la cuenta. A diferencia de los peligrosos sistemas de martingala, este EA utiliza una lógica de Cuadrícula inteligente con Órdenes Pendientes para captar con precisión los movimientos del mercado.

¿Por qué elegir Grid Recovery Pro?

  • Flujo de caja constante: Diseñado para cosechar beneficios de las fluctuaciones del mercado día y noche.

  • Alta Tasa de Ganancias: Lógica optimizada para cerrar operaciones con ganancias frecuentemente (86%+ Tasa de Ganancias en backtests).

  • Seguridad ante todo: protección integrada contra diferenciales elevados, brechas de volatilidad y errores de "nivel de congelación".

  • Recuperación inteligente: Utiliza distancias dinámicas basadas en ATR para adaptarse a cualquier condición de mercado.

Recomendaciones:

  • Timeframe: M15 (Altamente Recomendado)

  • Símbolo: XAUUSD (Oro), EURUSD, GBPUSD

  • Depósito Mínimo: $3 ,000 (Seguro)

  • Depósito Recomendado: $10 ,000 (Para una estabilidad y crecimiento óptimos)

  • Tipo de cuenta: ECN o cuenta de bajo spread.

📥 Archivo de configuración optimizada: ¿No sabe por dónde empezar? Descarga mi configuración optimizada personal aquí: 👉 Descargar archivo de configuración

¡Empieza a construir tu flujo de ingresos pasivos hoy mismo con Grid Recovery Pro Safe!


