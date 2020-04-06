DYJ Bidirectional Extremum Trading EA

DYJ Bidirectional Extremum Trading EA es un algoritmo de negociación avanzado que utiliza datos de velas OCHL para identificar niveles clave de soporte y resistencia. Al aprovechar los algoritmos del motor de búsqueda de alta gama, detecta con precisión los máximos y mínimos del mercado, asegurando puntos de entrada óptimos para posiciones largas y cortas. El EA emplea una estrategia de búsqueda de mercados para identificar las oportunidades de entrada de menor riesgo y mayor rentabilidad.

Este EA permite operar tanto con 0,01 lotes como con 1 lote. El precio de entrada de cada orden está diseñado para seguir una estrategia de compra-baja, venta-alta, con mínimos retrocesos. El nivel de take profit se ajusta dinámicamente sin límites, siguiendo la tendencia del mercado. Por lo general, cuando aparece la siguiente señal de negociación (independientemente de la dirección), el beneficio de la operación anterior se bloquea y se cierra.

Se recomienda ejecutar el EA en un gráfico diario, aunque también puede generar beneficios significativos en otros marcos temporales. Cuando se combina con una estrategia de equilibrio, el AE garantiza la rentabilidad en cualquier gráfico. Incluso en condiciones de mercado desfavorables, el AE está diseñado para salir del mercado con beneficios.

Además, nuestra Estrategia de Juego se implementa para convertir las operaciones perdedoras en rentables cuando se encuentran con tendencias adversas. Este mecanismo maximiza la estabilidad.

Por favor, descargue la plantilla de parámetros XAUUSD en la sección de revisión del producto(Link) . Descargue directamente el archivo PDF de rendimiento de backtest XAUUSD(Link) .

Parámetros de entrada

Parámetros Generales

  • InpUseLanguage = Inglés - Selección de idioma

  • ulong InpMagic = 1234 - Número mágico para la identificación de operaciones

  • InpIsHideInterface = false - Ocultar interfaz (verdadero/falso)

  • InpDiglgX = 40 - Desplazamiento del cuadro de diálogo a lo largo del eje X

  • InpDiglgY = 30 - Desplazamiento del cuadro de diálogo a lo largo del eje Y

Parámetros de negociación

  • InpDeepLevel = 0.03 - Nivel profundo ($)

  • InpIsAddOnTrend = true - Activar órdenes de seguimiento de tendencia

  • InpVolume = 1 - Volumen de negociación simulado

  • InpMaxTrade = 1000 - Número máximo de operaciones

  • InpTakeprofits = 0 - Importe de beneficios ($)

  • InpStoploss = 0 - Importe de Stop Loss ($)

  • InpTTPAndPLOnlyGM = true - Habilitar Modo Juego para TTP / PL

  • InpSymbolLimitProfits = 0 - Límite de beneficios ($) [0 = Desactivado].

  • InpSymbolProfits = 0 - Ganancia de arrastre ($) [0 = Off]

  • InpTrailingPercentage = 0.7 - Objetivo de beneficio dinámico (70%)

  • InpTargetIncreaseCoeff = 0.5 - Coeficiente de incremento del objetivo dinámico

Trailing Stop y gestión de beneficios

  • InpIsBoSTrailing = true - Habilitar trailing stop para la estrategia BoS

  • InpIsOnlyBoSMaxHighTrailingStop = true - Utilizar sólo el trailing stop de mayor beneficio

  • InpBoSTrailingStop = 10.00 - BoS trailing stop ($ por lote min)

  • InpTrailingStop = 2000.00 - Trailing stop estándar ($)

Configuración de la estrategia de juego

  • InpMaxGroupRound = 0 - Máximo de rondas de grupo permitidas

  • InpGroupProfits = 1 - Cerrar operaciones si se alcanza el objetivo de beneficios del grupo

  • InpGameMinStopLoss = 3 - Stop loss mínimo para la estrategia de juego ($)

  • InpStopGameForMaxRound = 100 - Máximo de rondas permitidas antes de detener el Modo Juego

  • InpTPMultiplier = 1.5 - Multiplicador de ganancias para la Estrategia de Juego

  • InpRepairPercent = 1.6 - Porcentaje de reparación del error de pérdida (por defecto: 0.053005)

  • InpDistanceDivisor = 0 - Activación del Modo Juego (≥2 = On, <2 = Off)

Varios

  • InpEAComment = "DYJBET" - Comentario EA


Resumen de la función de EA:

Este EA está diseñado para traders profesionales que buscan una solución automatizada que aproveche el análisis técnico, la optimización basada en tendencias y la gestión de riesgos basada en la teoría del juego. Mediante la implementación de estrategias dinámicas de entrada-salida y un mecanismo de protección de beneficios bien estructurado, garantiza la rentabilidad a largo plazo tanto en mercados tendenciales como volátiles.







