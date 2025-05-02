DYJ Bidirectional Extremum Trading EA

DYJ Bidirektionales Extremum Trading EA

DYJ Bidirectional Extremum Trading EA ist ein fortschrittlicher Handelsalgorithmus, der OCHL-Candlestick-Daten nutzt, um wichtige Unterstützungs- und Widerstandsebenen zu identifizieren. Durch den Einsatz von High-End-Suchmaschinenalgorithmen erkennt er genau die Höchst- und Tiefststände des Marktes und gewährleistet optimale Einstiegspunkte für Long- und Short-Positionen. Der EA wendet eine Look-Through-Markets-Strategie an, um die Einstiegsmöglichkeiten mit dem geringsten Risiko und der höchsten Rendite zu ermitteln.

Dieser EA unterstützt sowohl den Handel mit 0,01 Lots als auch mit 1 Lot. Der Einstiegspreis jeder Order ist so konzipiert, dass er einer Buy-Low-Sell-High-Strategie mit minimalen Retracements folgt. Das Take-Profit-Niveau wird dynamisch und ohne Limits angepasst und folgt dem Markttrend. Wenn das nächste Handelssignal erscheint (unabhängig von der Richtung), wird der Gewinn des vorherigen Handels in der Regel festgeschrieben und geschlossen.

Es wird empfohlen, den EA auf einem Tageschart laufen zu lassen, obwohl er auch auf anderen Zeitrahmen erhebliche Gewinne erzielen kann. In Kombination mit einer Break-Even-Strategie gewährleistet der EA Profitabilität auf jedem Chart. Selbst unter ungünstigen Marktbedingungen ist der EA so konzipiert, dass er den Markt schließlich mit Gewinn verlässt.

Zusätzlich ist unsere Game Strategy implementiert, um bei ungünstigen Trends verlorene Trades in profitable umzuwandeln. Dieser Mechanismus maximiert die Stabilität.

Bitte laden Sie die XAUUSD-Parameter-Vorlage in der Produktübersicht herunter(Link) . Laden Sie direkt die XAUUSD-Backtest-Performance-PDF-Datei herunter(Link) .

Eingabe-Parameter

Allgemeine Einstellungen

  • InpUseLanguage = Englisch - Sprachauswahl

  • ulong InpMagic = 1234 - Magische Zahl für die Handelsidentifikation

  • InpIsHideInterface = false - Schnittstelle ausblenden (true/false)

  • InpDiglgX = 40 - Versatz des Dialogfelds entlang der X-Achse

  • InpDiglgY = 30 - Versatz des Dialogfelds entlang der Y-Achse

Handels-Parameter

  • InpDeepLevel = 0.03 - Tiefes Niveau ($)

  • InpIsAddOnTrend = true - Aktiviert trendfolgende Aufträge

  • InpVolume = 1 - Simuliertes Handelsvolumen

  • InpMaxTrade = 1000 - Maximale Anzahl von Trades

  • InpTakeprofits = 0 - Gewinnmitnahmebetrag ($)

  • InpStoploss = 0 - Betrag für den Stop-Loss ($)

  • InpTTPAndPLOnlyGM = true - Aktiviert den Spielmodus für TTP / PL

  • InpSymbolLimitProfits = 0 - Gewinngrenze ($) [0 = Aus]

  • InpSymbolProfits = 0 - Nachlaufender Gewinn ($) [0 = Aus]

  • InpTrailingPercentage = 0.7 - Dynamisches Gewinnziel (70%)

  • InpTargetIncreaseCoeff = 0.5 - Koeffizient für dynamische Zielerhöhung

Trailing Stop & Gewinnmanagement

  • InpIsBoSTrailing = true - Aktiviert den Trailing-Stop für die BoS-Strategie

  • InpIsOnlyBoSMaxHighTrailingStop = true - Nur den Trailing-Stop mit dem höchsten Gewinn verwenden

  • InpBoSTrailingStop = 10.00 - BoS-Trailing-Stop ($ pro Min-Lot)

  • InpTrailingStop = 2000.00 - Standard-Trailing-Stop ($)

Spielstrategie-Einstellungen

  • InpMaxGroupRound = 0 - Maximal erlaubte Gruppenrunden

  • InpGroupProfits = 1 - Schließt Trades, wenn das Gruppengewinnziel erreicht ist

  • InpGameMinStopLoss = 3 - Minimaler Stop-Loss für die Spielstrategie ($)

  • InpStopGameForMaxRound = 100 - Maximal erlaubte Runden, bevor der Spielmodus beendet wird

  • InpTPMultiplier = 1.5 - Gewinnmitnahme-Multiplikator für die Spielstrategie

  • InpRepairPercent = 1.6 - Prozentsatz für die Reparatur von Verlusten (Standard: 0.053005)

  • InpDistanceDivisor = 0 - Spielmodus-Aktivierung (≥2 = Ein, <2 = Aus)

Sonstiges

  • InpEAComment = "DYJBET" - EA-Kommentar


EA Funktionszusammenfassung:

Dieser EA wurde für professionelle Trader entwickelt, die eine automatisierte Lösung suchen, die technische Analyse, trendbasierte Optimierung und spieltheoretisches Risikomanagement einsetzt. Durch die Implementierung von dynamischen Entry-Exit-Strategien und einem gut strukturierten Gewinnsicherungsmechanismus wird eine langfristige Rentabilität sowohl in trendbasierten als auch in volatilen Märkten gewährleistet.







