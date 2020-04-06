Day Support and Resistance

El EA de ruptura de soporte y resistencia es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura de alta probabilidad alrededor de los principales niveles de estructura de mercado.

El EA detecta automáticamente fuertes zonas de Soporte y Resistencia, espera confirmaciones de ruptura limpias y ejecuta operaciones con una completa gestión de riesgos, filtros y sistemas de martingala opcionales.

Este EA está construido para los traders que quieren un sistema de trading de ruptura estable, basado en reglas y libre de emociones, adecuado para todas las condiciones del mercado.

✔ Detección automática de soporte y resistencia

Identifica las principales zonas de estructura de mercado utilizando la acción del precio y los puntos de oscilación históricos.

Lógica de entrada de ruptura

Opera sólo cuando el precio rompe y confirma un nivel fuerte - evitando falsas rupturas débiles.

Filtros inteligentes incluidos

- Filtro temporal

- Filtro de diferencial

- Filtro de volatilidad

- Filtro de confirmación de vela

- Filtro de dirección de tendencia (opcional)

✔ Gestión del dinero incorporada

- Lote fijo

- Lote automático (basado en el saldo o la equidad)

- Hard SL/TP en puntos

- Trailing stop

- Función Breakeven

- Cierre parcial (opcional)

✔ Sistemas de Martingala (Opcional)

- Martingala de señal siguiente con multiplicador

- Martingala de rejilla con tamaño de paso

- Multiplicador, brecha de paso y niveles máximos personalizables

✔ Modo de una operación a la vez

Evita el exceso de comercio y evita el spam de comercio.

Compatible con múltiples pares

Ejecutar la EA en cualquier par de divisas, oro, índices, o cripto.

✔ No se requieren indicadores

Se ejecuta puramente en la lógica de la estructura del mercado para la ejecución de peso ligero.

Compatible con MT4 y MT5 (compilado por separado)

Diseñado para seguir los estándares de codificación MQL estables.

🟦 Manejo de Dinero

Tamaño del Lote

Auto Lot ON/OFF

Riesgo

Take Profit (puntos)

Stop Loss (puntos)

🟩 Lógica de Breakout

Soporte y Resistencia Lookback

Confirmación de la vela de ruptura

Distancia mínima de ruptura

Confirmación Retest ON/OFF

Filtros 🟧

Límite de margen

Hora de inicio/fin de la negociación

Días permitidos

Máximo deslizamiento

Filtro de tamaño de vela mínimo

🟥 Sistema Martingala

Modo Martingala (Apagado / Próxima Señal / Rejilla)

Multiplicador

Paso de rejilla (puntos)

Niveles máximos de rejilla

Cesta Take Profit (para modo rejilla)

🟪 Controles de seguridad

Una operación por señal

Una operación por día

Dejar de operar después de una pérdida

Cerrar todas las operaciones a la hora de finalización

Número Mágico

Marco temporal: M15-H1

Pares: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30

Riesgo: 0.5-2% por operación

Mejores Sesiones: Londres y Nueva York

El EA está optimizado para capturar rupturas durante las sesiones de alta liquidez para una máxima fiabilidad.

Los niveles de ruptura alrededor de las zonas de Soporte y Resistencia se encuentran entre los niveles institucionales más negociados en todo el mundo.

Este EA utiliza:

✔ Lógica de estructura limpia

✔ Reglas de confirmación

✔ Filtrado inteligente

✔ Control de riesgo completo

Esto evita falsas rupturas y captura los movimientos más poderosos con disciplina y precisión.

