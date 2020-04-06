Day Support and Resistance
- Asesores Expertos
- Sahil Shokeen
- Versión: 1.0
- Activaciones: 5
El EA de ruptura de soporte y resistencia es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para capturar oportunidades de ruptura de alta probabilidad alrededor de los principales niveles de estructura de mercado.
El EA detecta automáticamente fuertes zonas de Soporte y Resistencia, espera confirmaciones de ruptura limpias y ejecuta operaciones con una completa gestión de riesgos, filtros y sistemas de martingala opcionales.
Este EA está construido para los traders que quieren un sistema de trading de ruptura estable, basado en reglas y libre de emociones, adecuado para todas las condiciones del mercado.Características principales
✔ Detección automática de soporte y resistencia
Identifica las principales zonas de estructura de mercado utilizando la acción del precio y los puntos de oscilación históricos.
Lógica de entrada de ruptura
Opera sólo cuando el precio rompe y confirma un nivel fuerte - evitando falsas rupturas débiles.
Filtros inteligentes incluidos
- Filtro temporal
- Filtro de diferencial
- Filtro de volatilidad
- Filtro de confirmación de vela
- Filtro de dirección de tendencia (opcional)
✔ Gestión del dinero incorporada
- Lote fijo
- Lote automático (basado en el saldo o la equidad)
- Hard SL/TP en puntos
- Trailing stop
- Función Breakeven
- Cierre parcial (opcional)
✔ Sistemas de Martingala (Opcional)
- Martingala de señal siguiente con multiplicador
- Martingala de rejilla con tamaño de paso
- Multiplicador, brecha de paso y niveles máximos personalizables
✔ Modo de una operación a la vez
Evita el exceso de comercio y evita el spam de comercio.
Compatible con múltiples pares
Ejecutar la EA en cualquier par de divisas, oro, índices, o cripto.
✔ No se requieren indicadores
Se ejecuta puramente en la lógica de la estructura del mercado para la ejecución de peso ligero.
Compatible con MT4 y MT5 (compilado por separado)
Diseñado para seguir los estándares de codificación MQL estables.⚙️ Parámetros de entrada explicados
🟦 Manejo de Dinero
-
Tamaño del Lote
-
Auto Lot ON/OFF
-
Riesgo
-
Take Profit (puntos)
-
Stop Loss (puntos)
🟩 Lógica de Breakout
-
Soporte y Resistencia Lookback
-
Confirmación de la vela de ruptura
-
Distancia mínima de ruptura
-
Confirmación Retest ON/OFF
Filtros 🟧
-
Límite de margen
-
Hora de inicio/fin de la negociación
-
Días permitidos
-
Máximo deslizamiento
-
Filtro de tamaño de vela mínimo
🟥 Sistema Martingala
-
Modo Martingala (Apagado / Próxima Señal / Rejilla)
-
Multiplicador
-
Paso de rejilla (puntos)
-
Niveles máximos de rejilla
-
Cesta Take Profit (para modo rejilla)
🟪 Controles de seguridad
-
Una operación por señal
-
Una operación por día
-
Dejar de operar después de una pérdida
-
Cerrar todas las operaciones a la hora de finalización
-
Número Mágico
Marco temporal: M15-H1
Pares: XAUUSD, EURUSD, GBPUSD, NAS100, US30
Riesgo: 0.5-2% por operación
Mejores Sesiones: Londres y Nueva York
El EA está optimizado para capturar rupturas durante las sesiones de alta liquidez para una máxima fiabilidad.🔍 Por qué funciona este EA
Los niveles de ruptura alrededor de las zonas de Soporte y Resistencia se encuentran entre los niveles institucionales más negociados en todo el mundo.
Este EA utiliza:
✔ Lógica de estructura limpia
✔ Reglas de confirmación
✔ Filtrado inteligente
✔ Control de riesgo completo
Esto evita falsas rupturas y captura los movimientos más poderosos con disciplina y precisión.
