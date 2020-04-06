DYJ Bidirectional Extremum Trading EA

DYJ Bidirectional Extremum Trading EA 是一款高级交易算法，利用 OCHL 蜡烛数据 识别 关键支撑位和阻力位。通过高端搜索引擎算法，该 EA 能精准检测市场的顶部(灌顶)和底部(抄底)，确保空头和多头的最佳入场点。EA 采用 look-through markets 策略，精准寻找 最低风险、最高收益 的入场机会。

该 EA 支持 0.01 手和 1 手 交易。每个订单的入场价格遵循 低买高卖 原则，并且回撤极少。止盈价格 随市场趋势动态调整，无封顶限制。通常情况下，当下一个交易信号出现（无论多空方向），EA 会 锁定前一笔交易的利润并平仓。

推荐 在 日线图表 上运行 EA，尽管在其他周期中仍能获得较高收益。当 结合盈亏平衡策略 时，EA 可以 确保在任何图表上持续盈利。即使市场走势不利，EA 也会 最终以盈利状态退出市场。

此外，我们还 引入了 Game 策略，用于在 趋势不利时将亏损订单转化为盈利订单，最大化收益 , 为自动交易提供 稳健盈利保障。

请在产品评论区下载XAUUSD参数模版(Link). 直接下载XAUUSD回测绩效PDF文件(Link)



输入参数

通用设置

InpUseLanguage = English – 选择语言

ulong InpMagic = 1234 – 订单标识 (Magic Number)

InpIsHideInterface = false – 是否隐藏界面（true/false）

InpDiglgX = 40 – 窗口 X 轴偏移量

InpDiglgY = 30 – 窗口 Y 轴偏移量

交易参数

InpDeepLevel = 0.03 – 深度级别 (Deep Level)（$）

InpIsAddOnTrend = true – 启用趋势加仓

InpVolume = 1 – 模拟交易手数

InpMaxTrade = 1000 – 允许最大交易次数

InpTakeprofits = 0 – 止盈金额 ($)

InpStoploss = 0 – 止损金额 ($)

InpTTPAndPLOnlyGM = true – 仅在 Game Mode 下启用 TTP / PL

InpSymbolLimitProfits = 0 – 盈利限制 ($) [0 = 关闭]

InpSymbolProfits = 0 – 追踪止盈 ($) [0 = 关闭]

InpTrailingPercentage = 0.7 – 动态盈利目标比例 (70%)

InpTargetIncreaseCoeff = 0.5 – 目标动态增量系数

止盈/追踪止损管理

InpIsBoSTrailing = true – 启用 BoS 策略追踪止盈

InpIsOnlyBoSMaxHighTrailingStop = true – 仅使用最高利润追踪止盈

InpBoSTrailingStop = 10.00 – BoS 追踪止盈（$/最小手数）

InpTrailingStop = 2000.00 – 标准追踪止盈（$）

Game 策略设置

InpMaxGroupRound = 0 – 最大加仓轮次

InpGroupProfits = 1 – 当组合盈利目标达成时平仓

InpGameMinStopLoss = 3 – Game 策略最小止损金额 ($)

InpStopGameForMaxRound = 100 – Game 策略最大轮次限制

InpTPMultiplier = 1.5 – Game 策略止盈倍数

InpRepairPercent = 1.6 – 亏损修正比例（默认 0.053005）

InpDistanceDivisor = 0 – Game 模式启用 (≥2 = 开启, <2 = 关闭)

其他设置

InpEAComment = "DYJBET" – EA 备注

本 EA 适用于 专业交易者，通过 技术分析、趋势优化以及基于博弈论的风控策略，提供 全自动交易解决方案。EA 采用动态进场/平仓策略，结合 完善的盈利保护机制，确保在 趋势性市场与震荡市场 中都能实现 长期盈利。



