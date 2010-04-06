GoldCruiseAI

🏆 GoldCruiseAI - Premium AI-Enhanced Gold Trading Expert Advisor (MT5)

AUTOMATIZACIÓN PROFESIONAL XAUUSD - CONSTRUIDO PARA LA CONSISTENCIA Y LA PRESERVACIÓN DEL CAPITAL

GoldCruiseAI es un Asesor Experto de grado profesional diseñado exclusivamente para el comercio XAUUSD (Oro) en MetaTrader 5.

El sistema está diseñado en torno a la baja frecuencia, el comercio de alta confianza, dando prioridad a la protección del capital, el control de reducción, y la coherencia a largo plazo en lugar de volumen de comercio agresivo.

GoldCruiseAI ha sido validado utilizando backtests de MT5 Strategy Tester de varios años (2016-Present) a través de una amplia gama de condiciones de mercado, incluyendo períodos de alta volatilidad y los principales ciclos macroeconómicos.

POR QUÉ GOLDCRUISEAI ES DIFERENTE

GoldCruiseAI es intencionadamente un sistema de trading de BAJA FRECUENCIA y ALTA SELECTIVIDAD.

- Las operaciones sólo se realizan cuando se alinean múltiples confirmaciones independientes
- Muchas semanas pueden no tener ninguna operación
- El riesgo se controla en cada fase de la ejecución
- Se da prioridad a evitar las caídas antes que a maximizar los beneficios.

Este diseño disciplinado permite una tasa de ganancias muy alta, manteniendo al mismo tiempo una reducción excepcionalmente baja.

GoldCruiseAI NO es un scalper, grid, martingala, o sistema basado en recuperación.

RENDIMIENTO DE BACKTEST VERIFICADO (2016-2025)

Las pruebas retrospectivas se realizaron utilizando el Probador de Estrategias MT5 con los datos históricos disponibles del broker.

Resultados Clave:

Profit Factor: 4.18
Tasa de Ganancias: 92,27%
Reducción máxima: ~1,39%
Factor de recuperación: 28,42
Ratio de Sharpe: 62,93
Total de operaciones: 375 (calidad sobre cantidad)
Beneficio medio por operación: 1,59 pipos

Estos resultados reflejan una curva de renta variable estable con una volatilidad controlada, adecuada para operadores conscientes del riesgo.

Nota: La calidad del historial de backtest varía en función de la disponibilidad de datos del broker. Los resultados se centran en el comportamiento del riesgo y la robustez, no en la réplica exacta de pips.

🚫 LO QUE GOLDCRUISEAI NO UTILIZA


❌ No utiliza martingala
❌ No utiliza multiplicación de lotes
❌ No utiliza promedios ni lógica de recuperación
❌ No utiliza over-trading
❌ No utiliza apuestas de noticias de alto riesgo.

Cada operación se evalúa de forma independiente mediante estrictas normas de validación.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Puntuación de confianza mejorada por IA

Un motor de confianza ponderada evalúa cada configuración utilizando:

  • Alineación de tendencias

  • Fuerza del impulso

  • Condiciones de volatilidad

  • Confirmación de plazos superiores

Las operaciones sólo se ejecutan cuando se alcanzan los umbrales de confianza.

Gestión avanzada del riesgo

  • Tamaño de posición basado en porcentajes o en lotes fijos

  • Protección contra la reducción máxima diaria

  • Lógica de pausa automática en caso de pérdida

  • Límites estrictos de frecuencia de negociación

Operaciones largas y cortas equilibradas

Opera en ambas direcciones del mercado, lo que permite un rendimiento transversal:

  • Mercados en tendencia

  • Condiciones de oscilación

  • Entornos de alta volatilidad

Ejecución optimizada para la sesión

Optimizada para las sesiones de Londres y Nueva York para evitar los periodos de baja liquidez.

Protección de punto de equilibrio y trailing stop

Bloquea automáticamente los beneficios y reduce el riesgo a la baja una vez que las operaciones se mueven a favor.

VISIÓN GENERAL DE LA LÓGICA DE LA ESTRATEGIA

GoldCruiseAI combina múltiples capas analíticas:

- Análisis de Tendencia: EMA 21 / EMA 50 / EMA 200
- Filtros de Momento: RSI, CCI, Momentum
- Confirmación de plazos superiores: Validación de tendencia H4
- Evaluación de la volatilidad: SL y TP basados en ATR
- Puntuación de confianza ponderada: Validación multifactor

Sólo se ejecutan las configuraciones de alta calidad, lo que se traduce en menos operaciones pero más fiables.

🛡️ HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DEL RIESGO

- Reducción máxima diaria configurable
- Protección frente a pérdidas inesperadas
- Tamaño porcentual o por lote fijo
- Ajuste automático del punto de equilibrio
- Trailing stop dinámico
- Filtrado de sesiones

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: M15
- Depósito mínimo: $500 (recomendado)
- Tipos de cuenta: Estándar, ECN
- Apalancamiento: Cualquiera (1:100 recomendado)
- Dependencias Externas: Ninguna
- Requiere Internet: No (se ejecuta localmente)

📦 QUÉ INCLUYE

- GoldCruiseAI.ex5 (EA compilado)
- 6 archivos preconfigurados de perfiles de riesgo:

  • Conservador (0,5% de riesgo)

  • Moderado (1,0% de riesgo - recomendado)

  • Agresivo (2,0% de riesgo)

  • MaxProfit_2Porcent

  • MaxProfit_3Porcent

  • FixedLot_0.01
    - Guía de inicio rápido (PDF)
    - Documentación de parámetros
    - Resumen de rendimiento

IDEAL PARA

- Traders que dan prioridad a la preservación del capital
- Traders con aversión al riesgo que buscan una automatización de bajo drawdown
- Traders de XAUUSD que desean una ejecución de nivel profesional
- Traders que prefieren la calidad a la frecuencia
- Enfoques de trading disciplinados y a largo plazo

⚙️ FÁCIL CONFIGURACIÓN

  1. Conecte GoldCruiseAI a un gráfico XAUUSD M15

  2. Cargue su archivo de perfil de riesgo preferido

  3. Activar AutoTrading

  4. Supervisar periódicamente

Una vez configurado, el EA opera de forma totalmente automática.

PRECIOS

- Compra única: 599 $ (sin cuotas mensuales)
- Alquiler de 1 mes: 99 $ (pruebe antes de comprar)
- Todas las actualizaciones, archivos de configuración y documentación incluidos.

Método recomendado:
Probar la demo gratuita → Alquilar → Actualizar a la licencia completa.

⚠️ EXENCIÓN DE RIESGOS

- Operar implica riesgos
- Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros
- Pruebe siempre primero en una cuenta demo
- Nunca opere con capital que no pueda permitirse perder.

GoldCruiseAI está optimizado específicamente para XAUUSD en el marco temporal M15.
Para obtener los mejores resultados, utilice los ajustes y perfiles de riesgo recomendados.


