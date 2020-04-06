Grid Aroon Directional Shift EA MT4
- Asesores Expertos
- AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
- Versión: 1.21
- Activaciones: 5
|- Por favor, pruebe el producto en el Probador de Estrategias antes de comprarlo para entender cómo funciona.
- Si tiene algún problema, póngase en contacto conmigo a través de mensaje privado - siempre estoy disponible para ayudar.
- Después de la compra, envíeme una captura de pantalla de su pedido para recibir unEA GRATIS como regalo.
Grid Aroon Cambio Direccional Asesor Experto
Aviso Importante: Oportunidad de personalización Este Asesor Experto está diseñado intencionalmente como un marco de negociación flexible, a la espera de su optimización personal y refinamiento. No es una solución plug-and-play, sino un sofisticado punto de partida para los traders a los que les gusta profundizar en las estrategias de trading algorítmico.
Visión estratégica: El EA Grid Aroon Directional Shift combina dos poderosos conceptos de trading: el Indicador Aroon y la metodología Grid Trading. Este enfoque único crea un sistema de trading dinámico que se adapta a los movimientos del mercado con una precisión inteligente.
Lógica principal de negociación: El EA aprovecha las señales de fuerza direccional del Indicador Aroon para identificar posibles cambios de tendencia. A diferencia de los sistemas de trading tradicionales, este Asesor Experto implementa un enfoque de trading de cuadrícula que:
- Detecta cambios en la dirección de la tendencia
- Entra en posiciones basándose en las señales de cruce de Aroon
- Gestiona dinámicamente múltiples niveles de rejilla
- Ajusta el tamaño de los lotes en función del saldo de la cuenta
- Implementa sofisticadas técnicas de gestión de riesgos
Características clave de la gestión de riesgos:
- Niveles de rejilla máximos configurables
- Cálculo dinámico del tamaño del lote
- Control del riesgo basado en porcentajes
- Multiplicador de volumen adaptable
- Controles de seguridad del nivel de margen
Parámetros personalizables:
- Periodo Aroon (por defecto 14)
- Tamaño de la rejilla
- Niveles máximos de rejilla
- Multiplicador de Volumen
- Puntos Take Profit
- Porcentaje máximo de riesgo
Visualización única:
- Panel de operaciones visual opcional
- Seguimiento detallado del historial de señales
- Visualización del indicador Aroon en tiempo real
- Aspecto del panel personalizable
Compatibilidad con entornos de negociación:
- Diseñado para MetaTrader 4
- Funciona con múltiples instrumentos financieros
- Adaptable a diferentes condiciones de mercado
Aspectos técnicos destacados:
- Cálculo avanzado del VWAP (precio medio ponderado por volumen)
- Lógica inteligente de ejecución de operaciones
- Gestión exhaustiva de errores
- Funciones de registro detalladas
Precio: $130.00
Invitación: Visite nuestro sitio web para explorar más soluciones de negociación de vanguardia y asesores expertos. Mejore su arsenal de trading con nuestras innovadoras herramientas de trading algorítmico.
Descargo de responsabilidad: El comercio implica un riesgo significativo. Este Asesor Experto es una herramienta para operadores experimentados que entienden las complejidades del trading algorítmico. Realice siempre pruebas exhaustivas y gestione el riesgo.
Recomendado para: Traders avanzados, entusiastas del trading algorítmico y usuarios de MetaTrader 4 apasionados por desarrollar y refinar estrategias de trading.
¿Le gustaría liberar su potencial de trading? ¡Este Asesor Experto es su puerta de entrada a sofisticados enfoques de trading basados en datos!