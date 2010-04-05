Grid Aroon Directional Shift EA MT4

Grid Aroon Directional Shift Expert Advisor

Important Notice: Customization Opportunity This Expert Advisor is intentionally designed as a flexible trading framework, awaiting your personal optimization and refinement. It's not a plug-and-play solution, but a sophisticated starting point for traders who love to dive deep into algorithmic trading strategies.

Strategic Overview: The Grid Aroon Directional Shift EA combines two powerful trading concepts: the Aroon Indicator and Grid Trading methodology. This unique approach creates a dynamic trading system that adapts to market movements with intelligent precision.

Core Trading Logic: The EA leverages the Aroon Indicator's directional strength signals to identify potential trend shifts. Unlike traditional trading systems, this Expert Advisor implements a grid trading approach that:

  • Detects trend direction changes
  • Enters positions based on Aroon crossover signals
  • Dynamically manages multiple grid levels
  • Adjusts lot sizes according to account balance
  • Implements sophisticated risk management techniques

Key Risk Management Features:

  • Configurable maximum grid levels
  • Dynamic lot size calculation
  • Percentage-based risk control
  • Adaptive volume multiplier
  • Margin level safety checks

Customizable Parameters:

  • Aroon Period (default 14)
  • Grid Size
  • Maximum Grid Levels
  • Volume Multiplier
  • Take Profit Points
  • Maximum Risk Percentage

Unique Visualization:

  • Optional visual trading panel
  • Detailed signal history tracking
  • Real-time Aroon indicator display
  • Customizable panel appearance

Trading Environment Compatibility:

  • Designed for MetaTrader 4
  • Works across multiple financial instruments
  • Adaptable to different market conditions

Technical Highlights:

  • Advanced VWAP (Volume Weighted Average Price) calculation
  • Intelligent trade execution logic
  • Comprehensive error handling
  • Detailed logging capabilities

Price: $130.00

Invitation: Visit our website to explore more cutting-edge trading solutions and expert advisors! Enhance your trading arsenal with our innovative algorithmic trading tools.

Disclaimer: Trading involves significant risk. This Expert Advisor is a tool for experienced traders who understand algorithmic trading complexities. Always conduct thorough testing and risk management.

Recommended for: Advanced traders, algorithmic trading enthusiasts, and MetaTrader 4 users passionate about developing and refining trading strategies.

Would you like to unlock your trading potential? This Expert Advisor is your gateway to sophisticated, data-driven trading approaches!


Produits recommandés
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (27)
Experts
Magic Grid is an indicator-free advisor that uses a grid strategy. The strategy is based on automatic reopening of grid pending orders, after closing their market positions (by Take-Profit, Stop-Loss or manually). Pending orders are placed with a specified step from the initial prices, which can be entered manually or generated automatically ( one time at the beginning of the trade ). The robot can trade on any time frame, on any currency pair, on several currency pairs, and on any number of di
FREE
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Experts
The Expert Advisor uses the FletBoxPush indicator for market analysis and for determining trading signals. The indicator is built into the Expert Advisor, there is no need to additionally run it on a chart. The EA trades breakouts of certain levels determined as flat borders. The EA uses Stop Loss. Description of EA Parameters TimeFrames chart period required for the indicator colour - the color of the price zone defined as flat, a setting for the indicator Rectangle - show price zones defined
Smart Funded Hft
Barbaros Bulent Kortarla
4.81 (64)
Experts
Smart Funded EA est un conseiller expert conçu pour réussir les défis HFT des sociétés de prop trading qui autorisent son utilisation. Quelles sociétés de prop trading HFT puis-je utiliser ? Il a été testé sur presque tous les défis de sociétés de prop trading HFT avec un taux de succès de 100 %, tels que Kortana Fx, Nova Funding, Fast Forex Funds, Infinity Forex Funds, Quantec Trading Capital, Next Step Funded, Msolutionff, Genesis Forex Funds, The Talented Traders, Only Funds, Tradicave et t
HFT Evaluation MT4
Geethika Rasnayake Mudiyanselage
5 (1)
Experts
Only 6 copies out of 10 left at $30! This is a limited introductory offer: Buy EA at a special Discount price of only $30 The offer will end when the first 10 copies are sold... After that, the price will be raised to $60 !. HFT Evaluation System is a state-of-the-art algorithmic trading strategy that has been running on live accounts for several years. Unlike conventional systems that are optimized to fit historical data, HFT Evaluation Trading is designed to exploit current market inefficienc
MMM Zig Zag for Low Ballance Accounts
Andre Tavares
Experts
MMM Zig Zag Strategy: The Expert Advisors uses its built-in Zig Zag indicator to determine the prices trends and calculates the signal to decide to open buy or sell positions. It sends an order, closes or moves the Trailing Stop loss position as the indicator works. You can define the time period of each day of the week the EA should not trade (the bad time to trade). Usually the period of day when the impact news are published. General Inputs: Closes orders with any profit of value (currency):
Gold Crowd Density Flip mt4
Murtadha Majid Jeyad Al-Khuzaie
Experts
Gold Crowd Density Flip Expert Advisor is a powerful, market-ready trading system designed exclusively for XAUUSD (Gold) on the 15-minute timeframe. Built with precision logic and advanced filters, this EA is engineered to capture explosive breakout opportunities during periods of market compression, while maintaining strict risk management and professional-grade trade execution. Gold is one of the most volatile and liquid instruments in the financial markets, and trading it successfully requi
FREE
Maximo Momentum Gold EA
Sayan Vandenhout
Experts
Maximo Momentum  USES THE TREND WAVE INDICATOR AND IT CAN IDENTIFY THE BEGINNING AND THE END OF A NEW WAVE TREND MOVEMENT. AS AN OSCILLATOR, THE INDICATOR IDENTIFIES THE OVERBOUGHT AND OVERSOLD ZONES. IT WORKS GREAT TO CATCH THE SHORT TERM PRICE REVERSALS AND USES A MARTINGALE STRATEGY TO CLOSE ALL TRADES IN PROFIT. USE DEFAULT SETTINGS ON H1 OR HIGHER TIME FRAME ON ANY PAIR FOR MORE ACCURATE TRADES WHY THIS EA : Smart entries calculated by 6 great strategies The EA can be run on even a $20000 a
ForexXcelerator
Andrey Kozak
Experts
Le robot utilise la stratégie de négociation consistant à briser les lignes de l'indicateur des bandes de Bollinger. L'essence de cette stratégie réside dans l'analyse constante des lignes de l'indicateur et la recherche des points de rupture les plus efficaces pour ses lignes. Lorsque le prix franchit la ligne indicatrice dans l'une des directions, le robot ouvre une transaction dans cette direction et commence à la suivre.Mais le robot n'ouvre pas de transactions à chaque fois que les lignes
ShinZuka
Muhammad Asyraf Bin Mohamad
Experts
Using MACD value for direction. Using RSI as reversal indicator. Using open trading hour. (Recommend Hour 10,11,15 & 19 : MT4-Time) Counter trade if signal failed. Cutloss trade if signal failed. Auto lot calculate based on target profit & takeprofit. Able to set counter trade value. Suitable for commodities & currency.  Timeframe H1. Able to set limit lot open. Able to select day to trade.
PZ Goldfinch Scalper EA
PZ TRADING SLU
2.73 (40)
Experts
This is the latest iteration of my famous scalper, Goldfinch EA, published for the first time almost a decade ago. It scalps the market on sudden volatility expansions that take place in short periods of time: it assumes and tries to capitalize of inertia in price movement after a sudden price acceleration. This new version has been simplified to allow the trader use the optimization feature of the tester easily to find the best trading parameters. [ Installation Guide | Update Guide | Troublesh
FREE
Goal Time
Mourad Ezzaki
Experts
GOAL TIME is an expert advisor based on the notion of time, it studies the change of price according to time, and it finally detects the best time to execute a good order. The EA is based on an indicator that draws a price curve in relation to time, this curve is deduced by an algorithm that analyzes old data. Then, the EA exploits the generated curve and executes the correct order. In case of incorrect choice, the EA has the mission to limit the losses. After a thorough study of this strategy o
Jet Punch
Didit Haryadi Saputra
Experts
Jet Punch is another best expert advisor for MT4,  can help you make money while you sleep by automatically entering and exiting trades. It trades by opening trades every day and closing them at the right time to ensure you always earn a profit. The software is very simple and can be used by both beginner and experienced traders.  Jet Punch was tested and has successfully passed the stress test with slippage and commission approximate to the real market condition. Recommendations: Currency pair:
GridMasterFx
Sergey Kruglov
Experts
GridMasterFx is an innovative tool for automated forex trading, which is based on a combination of a grid strategy and a unique trend calculation algorithm using the Moving Average indicator. This strategy allows the Expert Advisor to open and close positions on time, use the analysis of the current trend and instantly respond to market changes. GridMasterFx Expert Advisor is an excellent choice for successful automation of your forex trading process. It easily adapts to various market conditi
Trend Analizer Bot
Pavel Predein
4.5 (2)
Experts
Automatic trading Advisor .This is a free version of the expert Advisor "Trend Analyzer Pro" https://www.mql5.com/ru/market/product/42792.В the robot is based on 2 strategies: at the intersection of moving averages and Bollinger bands indicator .In the paid version, three strategies are available, which increases profitability several times .Designed for the EURUSD H1 currency pair.It is possible to use it on other tools after optimization.Test only on tick data. ** Does not use such dangerous
FREE
S Winger
Catalin Zachiu
Experts
S Winger is an expert advisor that uses former highs and lows combined with the MACD indicator in order to place its trades . The expert waits until a certain trade level is breached , then the MACD indicator is used for confirmation of the next trade to be opened .The default set uses the account currency ( made for USD , but may work with other account currencies also , if profit and max loss parameters are ajusted ) . If profit is not achieved from first trade , the expert will open more trad
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experts
Magic EA is an Expert Advisor based on Scalping, Elliot Waves and with filters such as RSI, Stochastic and 3 other strategies managed and decided with the robot smartly. Large number of inputs and settings are tested and optimized and embedded in the program thus inputs are limited and very simple. Using EA doesn't need any professional information or Forex Trading Knowledge. EA can trade on all symbols and all time frames, using special and unique strategies developed by the author. The EA wo
Stochastic Trade X
Yu Xin Pu
Experts
Stochastic Trade X is an EA based on Stochastic Oscillator. Stochastic parameters such as %K period, %D period, Slowing,  SellValue, BuyValue, and Shift can be adjusted. Stochastic Trade   X applies BTN TECHNOLOGY's state-of-the-art intelligent technology to help you create optimal results for your trades. May your dreams come true through Stochastic Trade   X. Good luck. === Inquiries === E-Mail:support@btntechfx.com
Correlation Beast EA
Rodrigo Rethka Goncalves
Experts
Correlation Beast V2.05 - Skyrocket Your Forex Trading! Unlock the power of currency correlations with Correlation Beast V2.5 , the ultimate Expert Advisor for MetaTrader 4! Designed for traders who crave precision and profitability, this EA leverages advanced correlation strategies to identify high-probability trades. Whether you're a beginner or a pro, this tool is your key to mastering the Forex market! Why Choose Correlation Beast V2.5? Powerful Correlation Trading Trade sma
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experts
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
LL Grid EA MT4
Leopoldo Licari
Experts
********** CHRISTMAS OFFER - LIMITED TIME ONLY 30$ ********** 6 COPIES OUT OF 10 LEFT AT $35  ---> NEXT PRICE $55 UPDATED v1.8 IS OUT ON MARCH 2022 " I built this EA based on my past trading experience, on my personal needs, on what I already had in my hands, on those useful functions that I needed. I am happy to share it with you at a very small cost considering the potential and the time dedicated to developing it. " PLEASE READ ALL THE DESCRIPTION BEFORE USE IT -  Grid EA with  selectable
VR Black Box
Vladimir Pastushak
3.67 (3)
Experts
Le robot de trading VR Black Box est basé sur la stratégie de suivi de tendance populaire et éprouvée. Au cours de plusieurs années, il a été amélioré sur les comptes de trading en direct grâce à des mises à jour régulières et à l'introduction de nouvelles idées. Grâce à cela, VR Black Box est devenu un robot de trading puissant et unique qui peut impressionner aussi bien les traders débutants que expérimentés. Afin de se familiariser avec le robot et d'évaluer son efficacité, il suffit de l'ins
Ea Kogoro Trend
Pham Xuan Can
Experts
EA KOGORO TREND PROFITABLE HIGHER, FLEXIBLE AND SAFER EA KOGORO is a robot that operates on the most basic principle of the market: "Trend is Friend" combined with the improved Martingale principle with many times more safety than conventional Martingale. - EA KOGORO is a fully automatic EA robot for established pairs. - The principle of order balancing, low DD protects accounts better for high profits. - Opening and closing orders is really flexible. - Safer, high profit. - Manage b
TD Sequential EA
George Njau Ngugi
Experts
Overview The TD Sequential EA is a sophisticated automated trading system designed to capitalize on the TD Sequential indicator, developed by Tom DeMark. This EA identifies trading opportunities based on TD Sequential setups and executes trades with predefined risk management parameters. It offers a clean and customizable chart appearance and allows users to set their own lot sizes and other trading parameters. Key Features Automated Trading : Executes buy and sell orders based on TD Sequential
CCI and ATR Trader
Evgeniia Terekhova
2.75 (4)
Experts
Советник работает на двух индикаторах CCI и ADX. Условия для входа в BUY: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень 100 снизу вверх 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень 100 сверху вниз. Условия для входа в SELL: 1. ADX пересекает уровень 20 2. CCI пересекает уровень -100 сверху вниз 3. Выставляем фиксированный StopLoss и TakeProfit 4. Закрываем позицию по рыночной цене, когда CCI пересекает уровень -10
FREE
Super Grid Nineth Generation
Syarif Nur Arief
Experts
Super grid nineth (ninth) generation is another grid type EA on this huge forex system population, this EA not using any indicator to avoid any fake signaling to open or closing position orders. This EA will open pending order stop and limit in the first time EA run, then maintain all opened order with unique way to balancing account free margin and make equity growth. This EA have unique system not like anyother grid EA, with correct setup and run on max 3 pairs in one account, this EA capable
Night Trader EURUSD
Ugur Oezcan
4.21 (29)
Experts
The EA can trade multiple currencies. Please check our signals ( https://www.mql5.com/en/users/ugur-edin/seller ) for detailed information. No grid or martingale! No manual configuration or adjustment needed! Every trade is protected by stop loss. This Expert Advisor only trades for a short time frame at night, during the ending of the New York session. It uses low volatility moments and enters trades based on indicators. It then manages those trades with dynamic stop losses and take profits als
Proftrader Free
Alexander Nikolaev
4 (3)
Experts
This Expert Advisor analyzes the last candles and determines whether there will be a reversal or a large correction. Also, the readings of some indicators are analyzed (their parameters can be adjusted). Is a free version of Proftrader . Unlike the full version, in the free version of the adviser the initial lot cannot be higher than 0.1, trading pair only EURUSD and also it has fewer configurable parameters. Input parameters Lots - lot size (at 0, the lot will be calculated from the percentage
FREE
EA Permanent FREE
Vladimir Gorbachev
2 (1)
Experts
This is a medium-term conservative system. It tracks quote movements and defines entry points. The Expert Advisor is completely automated and features the unique algorithm. This demo version trades USDJPY. Features It does not use Martingale; No grid; No scalping; No excessive parameters; Fixed lot; No complicated settings. Trades are usually opened infrequently. Orders may remain open for a few days for obtaining greater profit. Amount of trades per month is from 5 to 20. Deals are closed by T
FREE
Reef Scalper
Charles Crete
Experts
Reef Scalper   est un EA de scalping agressif. Il utilise principalement les bandes de Bollinger et l'indicateur Parabolic SAR , qui détecte rapidement les petits changements de tendance sur des périodes courtes. Le robot place des ordres en attente pour réagir rapidement lors de la prise de bénéfices. Sa méthode de recouvrement repose sur une grille avec martingale en option , et peut ouvrir jusqu’à 15 positions en recouvrement avec multiplicateur de lots. Avec compteur de ticks , le bot n’est
Candles Commander
Adrian Gabriel Pop
Experts
Candles Commander - Find your mechanical EDGE in the Market Candles Commander - is an advanced Expert Advisor meticulously crafted for success in the financial markets. This strategy has undergone rigorous testing and manual verification for nearly 2 years to ensure optimal performance. Our EA can find an mechanical EDGE in any instrument you choose, from Forex instruments to indexes and commodities with only one optimization made in your MT4 platform. Recommendations: Product: works on any inst
Les acheteurs de ce produit ont également acheté
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
5 (4)
Experts
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.37 (27)
Experts
Goldex AI : le succès d'aujourd'hui sera le fruit de demain SUPER RÉDUCTION POUR UNE DURÉE LIMITÉE ! 2 DERNIERS EXEMPLAIRES POUR 299 USD AVANT QUE LE PRIX N'AUGMENTE. Live Signal > IC Markets Real : Goldex AI High risk set Manuel et fichiers de configuration : Contactez-moi après l'achat pour recevoir le manuel et les fichiers de configuration. Prix : Le prix de départ est de 899 $ et augmentera de 199 $ toutes les dix ventes. Exemplaires disponibles : 2 Goldex AI - Robot de trading avancé av
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.94 (34)
Experts
L'EA Trend Ai est conçu pour fonctionner avec l'indicateur Trend Ai. Ce dernier effectue sa propre analyse de marché en combinant l'identification des tendances, des points d'entrée exploitables et des alertes de retournement, et prend en charge tous les signaux de l'indicateur de manière entièrement automatique ! L'EA intègre de nombreux paramètres externes entièrement ajustables, permettant au trader de personnaliser l'expert selon ses préférences. Dès l'apparition du point vert, l'EA se pré
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.62 (21)
Experts
Aura Black Edition est un EA entièrement automatisé conçu pour trader uniquement l'OR. L'expert a montré des résultats stables sur XAUUSD sur la période 2011-2020. Aucune méthode dangereuse de gestion de l'argent n'est utilisée, pas de martingale, pas de grille ou de scalp. Convient à toutes les conditions de courtier. EA formé avec un réseau neuronal perceptron multicouche (MLP) est une classe de réseau neuronal artificiel à rétroaction (ANN). Le terme MLP est utilisé de manière ambiguë, parfoi
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1064)
Experts
EA Gold Stuff est un Expert Advisor conçu spécifiquement pour le trading d'or. L'opération est basée sur des ordres d'ouverture utilisant l'indicateur Gold Stuff, ainsi l'EA fonctionne selon la stratégie "Trend Follow", ce qui signifie suivre la tendance. Les résultats en temps réel peuvent être consultés ici. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir les réglages et un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre indicateur Strong Support et Trend Scanner, v
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (6)
Experts
Vortex - votre investissement dans l'avenir Le conseiller expert Vortex Gold EA a été conçu spécialement pour négocier l'or (XAU/USD) sur la plateforme Metatrader. Construit à l'aide d'indicateurs exclusifs et d'algorithmes secrets de l'auteur, cet EA utilise une stratégie de négociation complète conçue pour capturer les mouvements rentables sur le marché de l'or. Les éléments clés de cette stratégie comprennent des indicateurs classiques tels que l'indicateur CCI et l'indicateur parabolique, q
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.41 (37)
Experts
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (170)
Experts
Présentation       Quantum Emperor EA   , le conseiller expert MQL5 révolutionnaire qui transforme la façon dont vous négociez la prestigieuse paire GBPUSD ! Développé par une équipe de traders expérimentés avec une expérience commerciale de plus de 13 ans. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Achetez Quantum Emperor EA et vous pourriez obtenir Quantum StarMan ou  Quantum King  gratuitement !*** Demande
Capybara
Sergey Kasirenko
4.67 (46)
Experts
Capybara EA est un système automatisé avancé de suivi des tendances basé sur l'indicateur Hama. Si le marché devient baissier et que l'indicateur devient rouge, l'EA vendra, si le marché devient haussier et l'indicateur devient bleu, l'EA achètera. L'EA peut détecter avec précision le début des tendances haussières et baissières et contrôlera les transactions ouvertes dans un style martingale/grille jusqu'à ce qu'elles atteignent TP. Paires recommandées : toutes les paires majeures comme l'eurus
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Experts
PROP FIRM PRÊT !   (   télécharger SETFILE   ) PROMO DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final : 990$ Obtenez 1 EA gratuitement (pour 2 comptes commerciaux) -> contactez-moi après l'achat Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Bienvenue chez le Faucheur d'Or ! S'appuyant sur le très réussi Goldtrade Pro, cet EA a été conçu pour fonctionner sur plusieurs périodes en même temps et a la possibilité de définir la f
GOLD Dahab MT4
Ebrahim Mohamed Ahmed Maiyas
5 (1)
Experts
An advanced Expert Advisor powered by artificial intelligence and machine learning, specifically designed for analyzing Gold (XAU/USD). It adapts to price movements and market fluctuations to detect potential trading opportunities. Contact me if you need the settings file, have any questions, or need any assistance. Special launch offer – limited time only. A tiered pricing model applies: Every 5th purchase increases the price by $50. With each new buyer, the next price level gets closer – mak
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.39 (84)
Experts
L'Expert Advisor est un système conçu pour récupérer les positions non rentables. L'algorithme de l'auteur verrouille une position perdante, la divise en plusieurs parties distinctes et ferme chacune d'elles séparément. Une configuration facile, un lancement différé en cas de baisse, un verrouillage, la désactivation d'autres Expert Advisors, une moyenne avec filtrage des tendances et la fermeture partielle d'une position perdante sont intégrés dans un seul outil C'est l'utilisation des pertes
Indicement MT4
Profalgo Limited
5 (2)
Experts
Bienvenue chez Indicement ! PROP FIRM READY ! -> téléchargez les fichiers de l'ensemble   ici PROMOTION DE LANCEMENT : Il ne reste que quelques exemplaires au prix actuel ! Prix ​​final: 990$ NEW: Choose 1 EA for FREE! (limited to 2 trading account numbers) Offre Combo Ultime     ->     cliquez ici REJOIGNEZ LE GROUPE PUBLIC :   Cliquez ici   VERSION 4.0 LIVE RESULTS OLD VERSION FINAL RESULTS INDICEMENT   apporte mes 15 années d'expérience dans la création d'algorithmes de trading professionne
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experts
Scalp Unscalp est un système de scalping bidirectionnel à court terme qui tente d'extraire rapidement un profit grâce à des entrées très précises. Le signal en direct de Scalp Unscalp arrive bientôt ! Le prix actuel sera augmenté. Prix limité à 99 USD Pas de grille, pas de martingale. Chaque trade est exécuté individuellement Stop loss fixe disponible, avec système de trailing stop dynamique virtuel Panneau de trading interactif et réglages précis de la taille des lots Recommandé Graphique : EU
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.5 (10)
Experts
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
Infinity Trader EA
Lachezar Krastev
5 (15)
Experts
BLACK FRIDAY! ->> Buy Infinity Trader EA with -70% OFF and get a BONUS EA ->> Trend Matrix EA NOTE: Promo price: $167 (Regular Price: $547) - The offer ends soon! Trend Matrix EA - Amazing strategy with many features and support for 10 symbols with a real price of $447! Don't miss it!  After purchase, contact me to get your BONUS EA! Infinity Trader EA Live Results:  https://www.mql5.com/en/signals/2290275 Infinity Trader EA seamlessly integrates the strengths of Chat GPT and Gemini AI, providi
Quantum Dark Gold
Nguyen Hang Hai Ha
4 (3)
Experts
Quantum strategy is a combination of quantum superposition and trading signal model. EA Quantum Dark Gold determines Buy and Sell positions simultaneously for each signal and simultaneously places 2 orders Buy Stop and Sell Stop. Then the momentum determines which order position is executed and cancels the remaining pending order. This interesting idea forms the Quantum Dark Gold with a unique entry method. Open positions are then managed by Trailing, Stop Loss and position balancing strategies
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Experts
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
Gold on Ichimoku
Nguyen Hang Hai Ha
5 (1)
Experts
The Ichimoku at a glance has great appeal to me and most traders. The Gold on Ichimoku EA exploits the trend filter of the Ichimoku system, combines price recalculation and signal pattern calculation to create an optimally efficient automated trading system with low risk. The trades are also executed using the Scalper method to quickly exit the market. The trades always have Stop Loss available, along with Trailing settings and closing positions when the trend changes to control risk.  EA is opt
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.8 (41)
Experts
We proudly present our cutting-edge robot, the  Big Forex Players EA  designed to maximize your trading potential, minimize emotional trading, and make smarter decisions powered by cutting-edge technology. The whole system in this EA took us many months to build, and then we spent a lot of time testing it. This unique EA includes three distinct strategies that can be used independently or in together. The robot receives the positions of the  biggest Banks  (positions are sent from our database t
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Experts
Technologie basée sur l'IA avec ChatGPT Turbo Infinity EA est un conseiller expert en trading avancé conçu pour GBPUSD et XAUUSD. Il met l'accent sur la sécurité, des rendements constants et une rentabilité infinie. Contrairement à de nombreux autres EA, qui s'appuient sur des stratégies à haut risque telles que la martingale ou le trading en grille. Infinity EA utilise une stratégie de scalping disciplinée et rentable basée sur un réseau neuronal intégré à l'apprentissage automatique, une tech
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experts
EA Aurum Trader   combine une stratégie d'évasion et de suivi de tendance avec un maximum de deux transactions par jour. Contactez-moi immédiatement après l'achat pour obtenir un bonus personnel!  Vous pouvez obtenir une copie gratuite de notre Support solide et de notre indicateur de scanner de tendance, veuillez envoyer un mp. Moi!  Veuillez noter que je ne vends pas mes EA ou sets spéciaux sur telegram, ils ne sont disponibles que sur Mql5 et mes fichiers de sets ne sont disponibles que su
Cherma Mt4
Hicham Chergui
2.62 (13)
Experts
CHERMA MT4 – Expert Advisor professionnel pour le trading de l’or basé sur l’intelligence artificielle Cherma MT4 est un système de trading automatisé avancé, conçu spécifiquement pour trader l’or (XAUUSD) en unité de temps de 5 minutes. Il repose entièrement sur l’intelligence artificielle pour analyser le marché et identifier les points d’entrée et de sortie avec précision. Ce robot de trading s’adresse aux traders en quête d’une stratégie de scalping rapide et efficace, en exécutant des diza
Fundamental hunter
Sara Sabaghi
Experts
Fundamental Hunter – The Smart Money Tracking Expert Advisor You don't just buy an EA; you buy a unique opportunity. Early buyers get the power first... at a price they'll never get back. Next price will be: $1600 | 6/10 spot remains Next price will be: $2000  | 10/10 Final price: $2400 Live result If you are looking for an Expert Advisor that goes beyond indicators and actually understands the market through real economic data , Fundamental Hunter is the solution. This EA combines artificial
Recovery Manager Pro MT4
Ianina Nadirova
5 (1)
Experts
Recovery Manager Pro est un système permettant de récupérer les prélèvements d'autres conseillers ou de commandes ouvertes manuellement. RM Pro a la capacité de s’ajuster automatiquement et dynamiquement. Le trader doit sélectionner le niveau de risque et le conseiller travaillera en mode entièrement automatique. Peut fonctionner en mode de récupération et en mode veille ! Si un autre conseiller génère un prélèvement, RM Pro le désactivera, verrouillera la position et lancera le processus de re
Atlantis Scalper EA mt4
Sergey Kasirenko
Experts
Atlantis EA suit une stratégie de cassure spécifiquement conçue pour l'or afin de tirer profit des fortes variations de prix qui surviennent lorsque le marché de l'or franchit des seuils clés d'offre et de demande. Il ne s'agit ni d'une stratégie de martingale ni d'une stratégie de grille. L'EA utilise un stop suiveur et intègre un stop automatique en cas de changement de tendance. Cet EA recherche les configurations de trading optimales 24h/24. Paire recommandée : XAU/USD (unités de temps : M1
Advanced Scalper
Profalgo Limited
3.96 (114)
Experts
PLUS DE 4 ANS DE RÉSULTATS COMMERCIAUX EN DIRECT     ->    https://www.mql5.com/en/signals/413850 NOUVELLE PROMO : Seulement quelques exemplaires exemplaires disponibles à 349$ Prochain prix : 449$ Obtenez 1 EA gratuitement ! Assurez-vous de consulter notre "   package combo Ultimate EA   " dans notre   blog promotionnel   !!   LISEZ LE GUIDE D'INSTALLATION AVANT D'EXÉCUTER L'EA !!    ->    https://www.mql5.com/en/blogs/post/705899 Autres résultats en direct   :    https://www.mql5.com/en/si
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (627)
Experts
HFT Prop Firm EA, également connu sous le nom de Green Man en raison de son logo distinctif, est un Expert Advisor (EA) conçu spécifiquement pour surmonter les défis ou les évaluations des entreprises de trading propriétaires (prop firms) qui permettent les stratégies de trading à haute fréquence (HFT). Pour une période limitée : utilitaires gratuits d'une valeur de $198 lorsque vous achetez HFT Prop Firm EA Version MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Suivi des performances du d
EA Gold NRJ
Fanur Galamov
4.55 (11)
Experts
1 copy left for $175. Next price --> $249 EA Gold NRJ is 100% automated trading system with long term stable growth strategy. The EA works on popular instrument XAUUSD (GOLD).  The Ea does not use averaging, martingale, grid. Safe trading with low drawdown.  Only one trade per time. Each trade includes take profit and stop loss. FIFO compartible.  The Ea can work with any small or large deposits. Easy to use, just set risk or own fixed lot. Download settings Key features: smart entry point f
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Experts
Système de trading entièrement automatisé. Un indicateur classique est utilisé comme signaux   MACD , qui combine un indicateur de tendance avec un oscillateur pour détecter les points d'entrée. Utilise la moyenne, la fonction de fermeture du premier et du dernier panier d'ordres et la fonction de calcul automatique du lot. Possède un tableau de bord avancé et trois types de notifications. Problem solving ->   HERE  / MT5 version ->  HERE   /   Instruction  ->   HERE   Avantages: Système de tr
Plus de l'auteur
Super Hedge Fighter EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experts
**Très important : Veuillez ajuster le paramètre « Distance entre les ordres ». Réduisez-le pour obtenir de meilleurs résultats, idéalement entre 2 et 10.** Le trading sur le marché des changes (Forex) et dans des marchés volatils peut être très complexe et risqué. Presque toutes les stratégies ne fonctionneront pas à 100 % comme vous le souhaitez ! Avec notre nouvel expert-conseil « Super Hedge Fighter EA », vous verrez le marché sous un nouveau jour ! Vous n’aurez plus jamais peur de la vo
Happy and Steady
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Happiness in Forex Means Winning! What if we made your winnings "Steady Winnings!" This will make you happier! (Forex is risky, you may loose all your capital) We implemented a safe and reliable strategy, that proved itself since 2010 until today! It passed COVID 19 fluctuations without any issues! The idea behind the expert to to be a super scalping expert, attacking few pips at a time. This happens while using big lot size, thus insuring handsome profit. Expert entries are very selective, w
Safe and Steady Profits Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Safety in Forex trading is the main concern of the traders! There is no use to trade today, and loose everything tomorrow! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Here comes the power of our expert! The idea behind it is safety to the investors fund, then comes the profit. Thus this expert wont be the expert that will double your account by xx fold. It will be the expert you can rely on for steady, hassle free profits. To do so, the targets pips are minimal to insure
Penny Collector EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Some users are very comfortable keeping their trades for ages, while other users are happy to get the least and leave :) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other products which will be added to the market soon.
Penny Collector Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
5 (1)
Experts
Some users are very comfort 2 able keeping their trades for ages, while other users are happy to get the least and leave :) If you cannot wait on your trades, then this expert will be the best for you! The expert tries to enter trades on a high probability of success, and in most cases it do catch the right wave. If not , don't worry because the expert will deal with the situation by itself and will take the trades to profits! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning) You
Drag Race Scalper
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Drag Race Scalper" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this is what we ended by! A drag racing scalper! (Forex is risky, you may loose all your capital) In this scalper you would expect few points per trade only. This expert is fo
Against The Surf EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Trading Forex has a million way! One of the innovative ways is to go against the surf! Here we fight the market and work out to get our bread and butter from it :) (Trading is risky, and you may loose!) From here began the idea! Fighting the market. The Expert uses a combination of : Hedging, Grid and trend strategies to operate. This operation allows it to arrive safely even if it worked against the surf! (Trading is risky, and you may loose!) Please find the 99.9% tick data back test res
Cent Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Cent Collector is the second Expert advisor of the "Collector" Series :) The first was Penny collector :  https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site +Profile+Seller And here is the second EA : Cent Collector Those Experts are designed for Scalpers who cannot wait for ages.. As soon as the Expert realizes the profit it cash out and leave. If things went wrong, the Expert will work on managing itself by averaging and will cash out as soon as it could. This version is called Cent
Yen Collector
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Yen Collector is the Third Expert advisor of the "Collector" Series :) The first was Penny collector :  https://www.mql5.com/en/market/product/61215?source=Site +Profile+Seller The second one was Cent collector:  https://www.mql5.com/en/market/product/65344?source=Site +Profile+Seller And here is the third EA : Yen Collector Those Experts are designed for Scalpers who cannot wait for ages.. As soon as the Expert realizes the profit it cash out and leave. If things went wrong, the Expert will w
Market Master EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
2.5 (2)
Experts
Très important : Veuillez ajuster la « Distance entre les ordres »… Réduisez-la pour obtenir de bons résultats. L'augmenter rendra l'EA beaucoup plus sûr. Le trading sur le Forex a des millions de méthodes ! L'une des méthodes innovantes est de nager à contre-courant ! Ici, nous combattons le marché et travaillons pour obtenir notre pain et notre beurre :) (Le trading est risqué, et vous pouvez perdre !) C'est de là qu'est née l'idée ! Combattre le marché. L'Expert Advisor utilise une combinaiso
Magnet Scalper Pro
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
In this EA you will have two sources of income: 1- Direct trades 2- Rebates from your broker. Thus insure to register under an IB that shares with you their revenues Scalping! What a thrill! Forex trading had been a source of income and thrill at the same time! (Forex is risky, you may loose all your capital) With our new Expert Advisor "Magnet Scalper Pro" , you will earn both. (Forex is risky, you may loose all your capital) We tried to use a safe, profitable, and fast formula and this i
Speedy EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Trading using Experts are the best ways to win in Forex! Here are our second Expert Advisor, where you can Set and forget! Time frame: M1 All currency Pairs will work perfectly on the EA Account type: All (If hedging is not allowed, please disable either Sell or Buy) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   Check our other pro
Diamond EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Minimum deposit is 1000$ , or 1000 Cent = 10$. (Recommended 1500$) Every 1000$ = 0.01 Lot. Please stick to the rules, as we want you to win, win and win! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)                                         Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell
Impala EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Minimum deposit is 1000$ , or 1000 Cent = 10$. (Recommended 1500$) Every 1000$ = 0.01 Lot. Please stick to the rules, as we want you to win, win and win! (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)                                         Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell f
EX Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Fox EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)
Good Mood Trading EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Hope EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Moderate EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
More Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Nu Pro EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Shooting Star EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Tiger EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
Treasure EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Time frame: M1                                                 Leverage : Higher the better Spread: Lower the better Account type : All types (EA may enter hedge positions, if you want to disable this feature deactivate either Buy, or Sell from the setting) Please please do not take unnecessary risks. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning)   We wish you successful trading. (Trading is risky, and there are no guarantees for winning
LevelGuard Smart SMA EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
LevelGuard SmartSMA Master Support & Resistance Trading with Precision LevelGuard SmartSMA leverages the power of moving averages to help you trade confidently across markets. Designed to identify dynamic support and resistance levels, this EA delivers precise trade entries and exits, empowering traders to capitalize on market movements with ease. How It Works Core Strategy: Uses a central SMA (e.g., 50 or 200-period) as a dynamic support or resistance line. Additional SMAs (optional) provide s
Basic SMA Price Cross EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Experts
Explore Our Full EA Collection Visit our website for an extensive range of expertly crafted Expert Advisors designed to empower traders of all levels. Whether you're new to trading or a seasoned professional, our tools are tailored to meet your needs. Affordable Trading for Everyone We believe in making trading accessible to everyone. That’s why all our Expert Advisors are priced at just $65 each, helping our community achieve success without breaking the bank. Unlock the Power of Automation Th
Visual Lions Roar Trend Strength Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Lion’s Roar - Trend Strength Indicator Are you ready to take control of your trading journey? The Lion’s Roar - Trend Strength Indicator is here to help you identify and harness powerful market trends with precision and confidence. Designed with traders in mind, this advanced tool is built on a robust strategy that combines trend direction with momentum validation using the Average True Range (ATR). This indicator is not pre-optimized, giving YOU the freedom to tailor it to your unique trading
Visual Titan Force Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Unleash Market Volatility with the Titan Force Indicator! Are you ready to dominate the market by capitalizing on volatility? The Titan Force Indicator is your ultimate trading tool, designed for traders who thrive during periods of heightened market activity. Not Optimized for You – Yet! This indicator is a canvas for your creativity. It's been crafted to let you optimize it according to your unique trading strategies and preferences. Your skills, your edge! How Does the Titan Force Indicator
Visual Falcon Turn Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
Introducing the Falcon Turn Indicator Designed for customization and optimization, this indicator empowers traders to adapt it to their unique strategies. Why Choose the Falcon Turn Indicator? The Falcon Turn Indicator leverages the power of the Parabolic SAR strategy to highlight potential buy and sell opportunities with precision and clarity. It is perfect for trend-following enthusiasts and those who value flexibility in fine-tuning their trading tools. Key Features: Parabolic SAR-Based Sign
Visual Mountain Guard Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicateurs
The Mountain Guard Indicator is a highly customizable tool designed for traders who want full control over their optimization. It has not been pre-optimized, giving you the freedom to adapt it to your specific trading strategies and preferences. Key Features: Buy and sell signals displayed with lime (buy) and red (sell) arrows on the chart. SAR line represented as a dotted Dodger Blue line to visualize the Stop-and-Reverse (SAR) trend-following indicator. Adjustable parameters to control SAR st
Filtrer:
Aucun avis
Répondre à l'avis