Alwinson Gold Zero vCP
- Asesores Expertos
- Albinus Tejo Sungkowo
- Versión: 3.7
- Activaciones: 10
Versión Cero de Alwinson Gold EA
¿Busca mejores resultados de trading sin depender de complejos análisis de velas?
Nuestro Robot de Trading utiliza señales precisas de patrones de velas para ayudarle a conseguir beneficios consistentes y estables con un riesgo relativamente bajo.
Características principales:
-
Mecanismos de seguridad para la estabilidad de la inversión
Resultado Backtest por defecto:
-
Backtested desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024 con resultados impresionantes (con Lote mínimo 0,01):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $657
- Beneficio Medio Anual: 10.95%
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 23.58%
-
Back-tested de enero 2019 a diciembre 2024 con resultados impresionantes (con Lote mínimo 0,02):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $1,314
- Beneficio medio anual: 21,90
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 39.00%
-
Back-tested de enero 2019 a diciembre 2024 con resultados impresionantes(con Lote mínimo 0,03):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $1,971
- Beneficio medio anual: 32,85
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 49.86%
Configuración para resultados similares:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Marco temporal: Diario (D1)
- Broker Spread: Menos de 50
Backtest Resultado Personalizado:
-
Backtested desde enero de 2019 hasta diciembre de 2024 con resultados impresionantes (con Lote mínimo 0,01 y valor SL-TP 0,618):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $968
- Beneficio medio anual: 16,13
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 11.65%
-
Back-tested de enero 2019 a diciembre 2024 con resultados impresionantes(con Lote mínimo 0,02 y valor SL-TP 0,618 ):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $1,966
- Beneficio medio anual: 32,76
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 19.58%
-
Back-tested de enero 2019 a diciembre 2024 con resultados impresionantes(con Lote mínimo 0,03 y valor SL-TP 0,618 ):
- Depósito Inicial: $1,000
- Beneficio Neto Total: $2,964
- Beneficio medio anual: 49,40
- Riesgo Máximo (Max Drawdown): 25.33%
Configuración personalizada para resultados similares:
- Símbolo: XAUUSD (Oro)
- Plazo: Diario (D1)
- Broker Spread: Menos de 50
- Valor SL y TP: 0.618
Ajuste el volumen de operaciones en función de su tolerancia al riesgo, teniendo en cuenta la reducción máxima anual potencial.
Recomendaciones del broker:
Sin embargo, usted es libre de elegir cualquier broker que se adapte a sus necesidades.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con nosotros por mensaje privado.
Muchas gracias.