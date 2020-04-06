Alwinson Gold Zero vCP

Null-Version von Alwinson Gold EA


Suchen Sie nach besseren Handelsergebnissen, ohne sich auf eine komplexe Candlestick-Analyse zu verlassen?

Unser Handelsroboter verwendet präzise Candlestick-Muster-Signale, um Ihnen zu helfen, konsistente und stabile Gewinne mit relativ geringem Risiko zu erzielen.


Hauptmerkmale:

  • Sicherheitsmechanismen für Investitionsstabilität


Backtest-Ergebnis Standard:

  • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01):

    • Ersteinlage: $1.000
    • Gesamtnettogewinn: $657
    • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 10,95%
    • Maximales Risiko (Max Drawdown): 23.58%

  • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (bei einem Mindestlot von 0,02):

    • Ersteinlage: $1.000
    • Gesamtnettogewinn: $1.314
    • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 21,90%
    • Maximales Risiko (Max Drawdown): 39.00%

  • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(bei einem Mindestlot von 0,03):

    • Ersteinlage: $1.000
    • Gesamtnettogewinn: $1.971
    • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.85%
    • Maximales Risiko (Max Drawdown): 49.86%

Setup für ähnliche Ergebnisse:

  • Symbol: XAUUSD (Gold)
  • Zeitrahmen: Täglich (D1)
  • Broker-Spread: Unter 50


    Backtest-Ergebnis: Custom:

    • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01 und SL-TP-Wert 0,618):

      • Ersteinlage: $1.000
      • Gesamtnettogewinn: $968
      • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 16,13%
      • Maximales Risiko (Max Drawdown): 11.65%

    • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,02 und SL-TP-Wert 0,618 ):

      • Ersteinlage: $1,000
      • Gesamtnettogewinn: $1,966
      • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.76%
      • Maximales Risiko (Max Drawdown): 19.58%

    • Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,03 und SL-TP-Wert 0,618 ):

      • Ersteinlage: $1,000
      • Gesamtnettogewinn: $2.964
      • Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 49,40%
      • Maximales Risiko (Max Drawdown): 25.33%

    Benutzerdefiniertes Setup für ähnliche Ergebnisse:

    • Symbol: XAUUSD (Gold)
    • Zeitrahmen: Täglich (D1)
    • Broker-Spread: Unter 50
    • SL- und TP-Wert: 0,618


    Passen Sie das Transaktionsvolumen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an und berücksichtigen Sie dabei den potenziellen maximalen jährlichen Drawdown.


    Broker-Empfehlungen:


    Es steht Ihnen jedoch frei, einen beliebigen Broker zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

    Bei Fragen können Sie sich gerne per privater Nachricht an uns wenden.

    Vielen Dank!

