Alwinson Gold Zero vCP
- Experten
- Albinus Tejo Sungkowo
- Version: 3.7
- Aktivierungen: 10
Null-Version von Alwinson Gold EA
Suchen Sie nach besseren Handelsergebnissen, ohne sich auf eine komplexe Candlestick-Analyse zu verlassen?
Unser Handelsroboter verwendet präzise Candlestick-Muster-Signale, um Ihnen zu helfen, konsistente und stabile Gewinne mit relativ geringem Risiko zu erzielen.
Hauptmerkmale:
-
Sicherheitsmechanismen für Investitionsstabilität
Backtest-Ergebnis Standard:
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01):
- Ersteinlage: $1.000
- Gesamtnettogewinn: $657
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 10,95%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 23.58%
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (bei einem Mindestlot von 0,02):
- Ersteinlage: $1.000
- Gesamtnettogewinn: $1.314
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 21,90%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 39.00%
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(bei einem Mindestlot von 0,03):
- Ersteinlage: $1.000
- Gesamtnettogewinn: $1.971
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.85%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 49.86%
Setup für ähnliche Ergebnisse:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: Täglich (D1)
- Broker-Spread: Unter 50
Backtest-Ergebnis: Custom:
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01 und SL-TP-Wert 0,618):
- Ersteinlage: $1.000
- Gesamtnettogewinn: $968
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 16,13%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 11.65%
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,02 und SL-TP-Wert 0,618 ):
- Ersteinlage: $1,000
- Gesamtnettogewinn: $1,966
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.76%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 19.58%
-
Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,03 und SL-TP-Wert 0,618 ):
- Ersteinlage: $1,000
- Gesamtnettogewinn: $2.964
- Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 49,40%
- Maximales Risiko (Max Drawdown): 25.33%
Benutzerdefiniertes Setup für ähnliche Ergebnisse:
- Symbol: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: Täglich (D1)
- Broker-Spread: Unter 50
- SL- und TP-Wert: 0,618
Passen Sie das Transaktionsvolumen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an und berücksichtigen Sie dabei den potenziellen maximalen jährlichen Drawdown.
Broker-Empfehlungen:
Es steht Ihnen jedoch frei, einen beliebigen Broker zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
Bei Fragen können Sie sich gerne per privater Nachricht an uns wenden.
Vielen Dank!