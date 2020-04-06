Alwinson Gold Zero vCP

Null-Version von Alwinson Gold EA





Suchen Sie nach besseren Handelsergebnissen, ohne sich auf eine komplexe Candlestick-Analyse zu verlassen?

Unser Handelsroboter verwendet präzise Candlestick-Muster-Signale, um Ihnen zu helfen, konsistente und stabile Gewinne mit relativ geringem Risiko zu erzielen.





Hauptmerkmale:

Sicherheitsmechanismen für Investitionsstabilität



Backtest-Ergebnis Standard:



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01): Ersteinlage: $1.000 Gesamtnettogewinn: $657 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 10,95% Maximales Risiko (Max Drawdown): 23.58%



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (bei einem Mindestlot von 0,02): Ersteinlage: $1.000 Gesamtnettogewinn: $1.314 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 21,90% Maximales Risiko (Max Drawdown): 39.00%



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(bei einem Mindestlot von 0,03): Ersteinlage: $1.000 Gesamtnettogewinn: $1.971 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.85% Maximales Risiko (Max Drawdown): 49.86%



Setup für ähnliche Ergebnisse:

Symbol: XAUUSD (Gold)

XAUUSD (Gold) Zeitrahmen: Täglich (D1)

Täglich (D1) Broker-Spread: Unter 50





Backtest-Ergebnis: Custom:



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen (mit Mindestlot 0,01 und SL-TP-Wert 0,618): Ersteinlage: $1.000 Gesamtnettogewinn: $968 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 16,13% Maximales Risiko (Max Drawdown): 11.65%



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,02 und SL-TP-Wert 0,618 ): Ersteinlage: $1,000 Gesamtnettogewinn: $1,966 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 32.76% Maximales Risiko (Max Drawdown): 19.58%



Backtesting von Januar 2019 bis Dezember 2024 mit beeindruckenden Ergebnissen(mit minimalem Lot 0,03 und SL-TP-Wert 0,618 ): Ersteinlage: $1,000 Gesamtnettogewinn: $2.964 Durchschnittlicher jährlicher Gewinn: 49,40% Maximales Risiko (Max Drawdown): 25.33%



Benutzerdefiniertes Setup für ähnliche Ergebnisse:

Symbol: XAUUSD (Gold)

(Gold) Zeitrahmen: Täglich (D1)

(D1) Broker-Spread: Unter 50

50 SL- und TP-Wert: 0,618





Passen Sie das Transaktionsvolumen entsprechend Ihrer Risikotoleranz an und berücksichtigen Sie dabei den potenziellen maximalen jährlichen Drawdown.





Broker-Empfehlungen:





Es steht Ihnen jedoch frei, einen beliebigen Broker zu wählen, der Ihren Bedürfnissen entspricht.

Bei Fragen können Sie sich gerne per privater Nachricht an uns wenden.

Vielen Dank!