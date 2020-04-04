Alwinson CandleTimer

Un indicador personalizado que muestra una cuenta atrás en tiempo real que indica cuánto tiempo falta para que se cierre la vela actual y se abra la siguiente.

Equipado con una cuenta atrás sonora de 10 segundos, que proporciona un recordatorio visual-auditivo para que los operadores no se pierdan los momentos críticos antes del cierre de una vela y puedan tomar decisiones con precisión.

Muy útil para los operadores que dependen de la sincronización precisa , ya sea para entradas, salidas, o el análisis de impulso que se forma exactamente en la apertura y cierre de velas.