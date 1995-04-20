Alwinson Active Trades Info MT4
- Indicadores
- Albinus Tejo Sungkowo
- Versión: 1.0
Sencillo. Informativo. Visible al instante en su gráfico.
Alwinson Información de Operaciones Activas (Versión MT4) es un indicador ligero personalizado que muestra unresumen en tiempo real de sus operaciones actualmente abiertas, directamente en su gráfico. No más cambiar de pestañas sólo para ver qué pares están activos y cuánto tamaño de lote está en juego.
Alwinson Active Trades Info también está disponible para la versión MetaTrader 5 (MT5) (por favor revise en mis otros productos).
Características principales:
-
Muestra unalista de todos los símbolos con posiciones abiertas en su cuenta de trading.
-
Muestra eltipo de posición dominante ( COMPRA o VENTA) por símbolo.
-
Calcula y muestra elnúmero total de posiciones y el total de lotes.
-
Se actualiza automáticamente cada pocos segundos.
-
Muestra el texto directamente en el gráfico, de forma no intrusiva y fácil de leer.
🎯Perfecto para los comerciantes que:
-
Gestionarmúltiples posiciones abiertas a través de varios pares.
-
Utilizan estrategias decorrelación o de comparación de pares.
-
Estáncubriendo o ejecutando configuraciones comerciales complejas.
-
Necesitan unavisión rápida de la exposición sin abrir el Terminal.
📋 Ejemplo de salida:
----------------------------------------------------
Información sobre operaciones activas -- www. ALWINSON .com
----------------------------------------------------
AUDUSD = 2 posiciones de VENTA -- Lote total = 0.02
NZDUSD = 1 posición de COMPRA -- Lote total = 0.01
XAUUSD = 1 posición de COMPRA -- Lote total = 0,01
✅ Por qué le encantará:
-
Visión general del comercio rápido y práctico de un vistazo.
-
Útil para scalpers, day traders y swing traders por igual.
-
Sin desorden gráfico, sólo texto informativo limpio y estructurado.
-
Ligero y optimizado para una ejecución rápida.
Simplemente colóquelo en un gráfico y este indicador lo mantendrá informado en todo momento.
Una pequeña herramienta con un gran impacto para los operadores que se preocupan por la gestión inteligente de posiciones.