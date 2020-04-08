Alwinson Active Trades Info
- Indicadores
- Albinus Tejo Sungkowo
- Versión: 1.0
Sencillo. Informativo. Visible al instante en su gráfico.
Alwinson Active Trades Info es un indicador ligero personalizado que muestra un resumen en tiempo real de sus operaciones actualmente abiertas, directamente en su gráfico. No más cambiar de pestañas sólo para ver qué pares están activos y cuánto tamaño de lote está en juego.
Alwinson Active Trades Info también está disponible para la versión MetaTrader 4 (MT4) (por favor revise en mis otros productos).
Características principales:
-
Muestra una lista de todos los símbolos con posiciones abiertas en su cuenta de trading.
-
Muestra el tipo de posición dominante (COMPRA o VENTA) por símbolo.
-
Calcula y muestra el número total de posiciones y el total de lotes.
-
Se actualiza automáticamente cada pocos segundos.
-
Muestra el texto directamente en el gráfico, de forma no intrusiva y fácil de leer.
🎯Perfecto para los comerciantes que:
-
Gestionar múltiples posiciones abiertas a través de varios pares.
-
Utilizan estrategias de correlación o de comparación de pares.
-
Están cubriendo o ejecutando configuraciones comerciales complejas.
-
Necesitan una visión rápida de la exposición sin abrir el Terminal.
📋 Ejemplo de salida:
----------------------------------------------
Información de operaciones activas de ALWINSON.COM
----------------------------------------------
AUDUSD = 5 posiciones de COMPRA -- Lote total = 1.00
NZDUSD = 3 posiciones de VENTA -- Lote total = 0.60
✅ Por qué le encantará:
-
Visión general del comerciorápido y práctico de un vistazo.
-
Útil para scalpers, day traders y swing traders por igual.
-
Sin desorden gráfico, sólo texto informativo limpio y estructurado.
-
Ligero y optimizado para una ejecución rápida.
Simplemente colóquelo en un gráfico y este indicador lo mantendrá informado en todo momento.
Una pequeña herramienta con un gran impacto para los operadores que se preocupan por la gestión inteligente de posiciones.