Финальная цена: $999.

Успей купить раньше, сэкономь и получи Бонус AI Engine Crypto MT5 или AI Engine Crypto MT4!!!

Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5.

Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучших входов в рынок.

Валютные пары:  US30, XAUUSD. Для торговли установите советник на график M1,M5,H1 

Настройки в обсужденииPrice Gold

Многие из вас знают, что золото считается одним из самых надежных активов. Но далеко не все глубоко вникают в тему, что породило свои мифы об инвестировании в желтый металл. Всем, кто задумался о торговли золота, данный советник будет неплохой подмогой для вашей торговли. Да, золото не может обесцениться. Практика показала, что металл в долгосрочной перспективе всегда дорожает.

Особенности: 

Данный советник тестировался только на бирже Bybit и Roboforex.

Не использует опасные методы торговли – мартингейл, сетку и усреднение, всегда использует только фиксированный стоп-лосс, тейк-профит и встроенный трейлинг-стоп.

100% полностью автоматизированный.

Для торговли установите советник на график M1,M5, H1, минимальный депозит 100$.

Reviews 1
Andres Meza
587
Andres Meza 2025.05.28 23:06 
 

Great EA, with great risk management and profitability.

