Привет всем любителям торговли золотом, представляю новый торговый советник - Price Gold, разработанный специально для торговой платформы МТ5. Автоматизированный советник для трейдеров умеющих ожидать и эмоционально готовых к торговле на рынке, эксперт в большем случае для долгосрочной торговли

Советник разработан на пользовательских индикаторах с применением фильтров для наилучших входов в рынок.

Валютные пары: US30, XAUUSD. Для торговли установите советник на график M1,M5,H1

Многие из вас знают, что золото считается одним из самых надежных активов. Но далеко не все глубоко вникают в тему, что породило свои мифы об инвестировании в желтый металл. Всем, кто задумался о торговли золота, данный советник будет неплохой подмогой для вашей торговли. Да, золото не может обесцениться. Практика показала, что металл в долгосрочной перспективе всегда дорожает.

Особенности:

Данный советник тестировался только на бирже Bybit и R oboforex .

Минимальные настройки позволяют быстро оптимизировать советник для других валютных пар под ваши требования. Для обеспечения безопасности при торговле, советник оснащен защитой от повышенного спреда на рынке.

Не использует опасные методы торговли – мартингейл, сетку и усреднение, всегда использует только фиксированный стоп-лосс, тейк-профит и встроенный трейлинг-стоп.

100% полностью автоматизированный.

Для торговли установите советник на график M1,M5, H1, минимальный депозит 100$.