Performance Analytics FX

Performance Analytics v1.4 es un indicador avanzado de seguimiento de rendimiento y gestión de riesgo en tiempo real, diseñado para traders que trabajan con múltiples EAs o setups simultáneos y necesitan métricas precisas, persistentes y separadas por instancia.

Muestra en pantalla estadísticas clave sobre la cuenta completa y sobre el EA actual, incluyendo beneficios, pérdidas máximas, métricas de rendimiento profesional y alertas inteligentes.

🟨 1. Bloque Blanco – Estadísticas Generales de Toda la Plataforma

Representa el rendimiento global de la cuenta completa, sin importar cuántos EAs, símbolos o estrategias existan.

Incluye:

  • Profit total actual (Equity – Equity Inicial)
  • Max Profit (máximo beneficio histórico total)
  • Max Loss (máxima caída de equity histórica)

  • Alertas Inteligentes (texto + sonido + push)

    El indicador incorpora un sistema de alertas profesional:

    🔸 1. Nuevo Max Profit General (bloque blanco)

    Cuando la cuenta alcanza un nuevo máximo de beneficio, se muestra:

    • Mensaje en pantalla en color naranja
    • Sonido de alerta
    • Notificación Push al móvil

    Ejemplo:
    "14:53 New Max Profit! +425.30 €"

    🔸 2. Alerta de Pérdida por Umbral

    Cuando la pérdida actual supera el porcentaje definido:

    • Mensaje en pantalla
    • Sonido
    • Notificación Push

    Ejemplo:
    "15:22 Equity loss exceeded 12.5%"

    Fecha y hora exacta     en la que se alcanzó cada extremo

Fecha de inicio del análisis (configurable)

2. Bloque Azul – Estadísticas del EA / Magic Number seleccionado

Muestra exclusivamente el rendimiento del EA que estamos evaluando en ese gráfico.

Incluye:

  • Profit del EA / Magic
  • Max Profit del EA
  • Max Loss del EA
  • Fecha y hora de cada extremo
  • Métricas avanzadas:
    • Volatilidad
    • Sharpe Ratio
    • R² (fiabilidad de la curva)
    • Expectancy (expectativa matemática por operación)


Parámetros principales

  • EquityInicial → Punto de referencia para cálculo del beneficio total
  • MagicNumber
    • -1 = analiza TODA la plataforma
    • Otro número = analiza solo ese EA
  • FechaInicio → Filtra historial para el bloque azul
  • MagicIndicador → Identificador único de cada instancia
  • UmbralAlertaPorcentajePerdida → Activador de alerta automática
  • ResetStats → Reinicia datos persistentes
Productos recomendados
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Indicadores
Forex Gump es un sistema de negociación semiautomático totalmente acabado. En forma de flechas, las señales se muestran en la pantalla para la apertura y cierre de operaciones. Todo lo que necesita es seguir las instrucciones del indicador. Cuando el indicador muestra una flecha azul, es necesario abrir una orden de compra. Cuando el indicador muestra una flecha roja, es necesario abrir una orden de venta. Cierre las órdenes cuando el indicador dibuje una cruz amarilla. Para obtener el resultado
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
EZZ Zig Zag MT4
Paulo Rocha
5 (1)
Indicadores
EZZ Elite Zig Zag es un indicador para el terminal MetaTrader 4. Este indicador traza el pico de la tendencia basada en la inversión del mercado, mostrando así diversas oportunidades en el mercado financiero. EZZ Elite Zig Zag es una herramienta visual, intuitiva y fácil de entender y utilizar. Pruébelo usted mismo descargándoselo gratis. Autor Paulo Rocha todos los derechos reservados
Trend Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Trend Oscillator es un indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente! - Se utiliza un nuevo método de cálculo avanzado: 20 opciones para el parámetro "Precio para el cálculo". - El oscilador más suave jamás desarrollado. - Color verde para tendencias alcistas, color rojo para tendencias bajistas. - Valores de sobreventa: por debajo de 5, valores de sobrecompra: por encima de 95. - Hay muchas oportunidades para mejorar incluso las estrategias estándar c
Fibonacci Expansion and Retracement Pro
Jianyuan Huang
Indicadores
Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas Retroceso de Fibonacci & Herramientas de Dibujo de Líneas Extendidas son aptos para la plataforma MT4 y para operadores que emplean el método de negociación de puntos y la negociación de sección áurea. Ventajas: Sin líneas excusadas ni las excesivamente largas, y es fácil de observar y descubrir oportunidades de negociación. Versión de prueba: https://www.mql5.com/zh/market/product/35884 Funciones principales: 1. Se puede
Dynamic Trading Oscillator mw
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Dynamic Trading Oscillator" es un indicador avanzado y personalizado de Crypto_Forex: ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dynamic Trading cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea azul, valores de sobrec
VR Cub
Vladimir Pastushak
Indicadores
VR Cub es un indicador para obtener puntos de entrada de alta calidad. El indicador fue desarrollado para facilitar los cálculos matemáticos y simplificar la búsqueda de puntos de entrada a una posición. La estrategia comercial para la cual se diseñó el indicador ha demostrado su eficacia durante muchos años. La simplicidad de la estrategia comercial es su gran ventaja, que permite que incluso los operadores novatos negocien con éxito con ella. VR Cub calcula los puntos de apertura de posiciones
Noize Absorption Index MT4
Ekaterina Saltykova
5 (1)
Indicadores
Noize Absorption Index - es el sistema de trading manual que mide la diferencia de presión entre las fuerzas de los osos y las fuerzas de los toros. Línea verde - es un índice libre de ruido que muestra la situación actual. Los valores por encima del nivel cero muestran la potencia de la onda alcista y los valores por debajo de cero miden las fuerzas bajistas. La flecha hacia arriba aparece en el mercado bajista cuando está listo para revertir, la flecha hacia abajo aparece en el mercado alcista
PipFinite Strength Meter
Karlo Wilson Vendiola
4.65 (31)
Indicadores
¿Cómo determinar si el mercado es fuerte o débil? Strength Meter utiliza un algoritmo adaptativo que detecta la fuerza de la acción del precio en 4 niveles importantes. Este poderoso filtro le da la habilidad de determinar setups con la mejor probabilidad. Características Compatibilidad universal con diferentes sistemas de trading Análisis avanzado categorizado en 4 niveles Nivel 1 (Débil) - Nos indica que ESPEREMOS. Esto ayudará a evitar movimientos en falso Débil alcista - Señales tempranas
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
Infinity Trend Pro
Yaroslav Varankin
1 (1)
Indicadores
Este es un indicador de tendencia sin redibujar Desarrollado en lugar de la estrategia de opciones binarias (por el color de la vela Martingala) También funciona bien en el comercio de divisas Cuándo abrir operaciones (opciones binarias) Una señal aparecerá en el lugar con una vela de señalización de la vela actual Se recomienda abrir un acuerdo para una vela del marco de tiempo actual M1 y M5 Cuando un punto azul aparece, abrir un acuerdo hacia arriba Cuando un punto rojo aparece, abrir un come
Magical Arrow
Ranguni Abdulsamir Abdulmajid
Indicadores
Indicador Flecha Mágica - Señales claras y fiables El Indicador Flecha Mágica es una herramienta de seguimiento de tendencias que no repinta y que le proporciona señales de Compra y Venta cristalinas . Le da reversiones y entradas de alta probabilidad . No más conjeturas - ¡sólo siga las flechas en su gráfico! El indicador Magical Arrow es una herramienta de negociación potente y fácil de usar que le ayuda a detectar las oportunidades de compra y venta más rentables en el mercado Forex. Está
WOW Dash M16 PutCall Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar la tendencia con la Media Móvil, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el cruce del Oscilador Estocástico y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco temporal. Ejemplo: Si instala el indicador en EURUSD, timeframe M5: el indicador detectará la tendencia principal con la Media Móvil en este timeframe (por ejem
Riko Trend
Nadiya Mirosh
Indicadores
El indicador Riko Trend es una revolucionaria solución de filtrado y negociación de tendencias con todas las características importantes de una herramienta de tendencias integradas en una sola herramienta. El indicador Riko Trend es bueno para cualquier trader, apto tanto para forex como para opciones binarias. Usted no necesita configurar nada, todo está perfeccionado por el tiempo y la experiencia, funciona muy bien durante un piso y en una tendencia. El indicador Riko Trend es una herramien
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Indicadores
Los indicadores [ZhiBiCCI] son ​​adecuados para todos los ciclos de uso y también son adecuados para todas las variedades de mercado. [ZhiBiCCI] La línea verde sólida es una reversión de la divergencia alcista. La línea de puntos verde es una divergencia alcista clásica. [ZhiBiCCI] La línea continua hacia el rojo es una divergencia bajista inversa. La línea roja punteada es una divergencia bajista clásica. [ZhiBiCCI] puede configurarse en los parámetros (Alerta, Enviar correo, Enviar notifica
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Indicadores
Le presentamos el indicador "Candle closing counter", que se convertirá en su asistente indispensable en el mundo del trading. Es por eso que saber cuándo se cerrará la vela puede ayudar: Si usted tiene gusto de negociar usando patrones de la vela, usted sabrá cuando la vela será cerrada. Este indicador le permitirá comprobar si se ha formado un patrón conocido y si hay una posibilidad de negociación. El indicador le ayudará a prepararse para la apertura del mercado y el cierre del mercado. P
Power Trade Indicator MT4
Joel Malebana
5 (1)
Indicadores
Presentación del Indicador POWER TRADE Creado por un pequeño grupo de traders experimentados con años de experiencia rentable en los mercados financieros, el Indicador Power Trade es una herramienta de trading plug-and-play diseñada para ayudar a los traders a detectar setups de alta calidad con facilidad y confianza. Qué hace: Proporciona potentes señales de entrada, zonas de toma de beneficios y áreas de rebote, lo que le ofrece una visión completa de dónde es más probable que se mue
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
Indicadores
El indicador PipFinite de Th3Eng se basa en un excelente análisis de la dirección de la tendencia correcta con algoritmos personalizados perfectos. Muestra la verdadera dirección y el mejor punto para empezar a operar. Con punto StopLoss y tres puntos Take Profit. También muestra el pivote derecho del precio y los puntos pequeños para reemplazar el soporte dinámico y el canal de resistencia, que rodea el precio. Y por último se dibuja un cuadro muy útil en el lado izquierdo en el gráfico incluye
MACD Trend Break
Manoj Kumar Sharma
Indicadores
Oscilador MACD con filtrado de tendencia avanzado e indicación de Alerta. Determina la tendencia, se filtran las tendencias débiles y se indica la nueva fuerza en la tendencia. El oscilador MACD funciona en cualquier período de tiempo y en todos los símbolos (monedas, índices, petróleo, metales, acciones, opciones, gráficos renko sin conexión) 1. El usuario puede cambiar el valor MACD, 2. Filtro de nivel MACD mínimo, 3. El valor de división filtrará la relación de potencia con la que se necesit
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Indicadores
Super Indicador de Patrón de Reversión Desbloquee el poder del reconocimiento avanzado de patrones con nuestro indicador Super Reversal Pattern. Diseñado para operadores que buscan precisión y fiabilidad, este indicador identifica uno de los patrones de inversión más eficaces en el análisis técnico, ofreciendo una ventaja significativa en su estrategia de trading. Características principales: Precisión sin repintado: Disfrute de la confianza de la tecnología sin repintado. Una vez detectado un
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Indicadores
KT Renko Patterns analiza el gráfico Renko ladrillo por ladrillo para encontrar patrones gráficos populares que son ampliamente utilizados por los traders en diferentes mercados financieros. En comparación con los gráficos basados en tiempo, los patrones son más fáciles de identificar en los gráficos Renko debido a su aspecto limpio y sin ruido. KT Renko Patterns incluye múltiples patrones Renko, muchos de los cuales están explicados en detalle en el libro “Profitable Trading with Renko Charts
RTrends
Nikolay Likhovid
Indicadores
El indicador RTrends hace dos cosas: en primer lugar, dibuja automáticamente el trazado del gráfico de precios trazando líneas de tendencia y, en segundo lugar, produce señales bajistas y alcistas. El trazado refleja la naturaleza fractal del mercado. Las tendencias de diferentes horizontes temporales se aplican simultáneamente en el gráfico. Así, desde un único gráfico, un operador puede ver líneas de tendencia de plazos superiores. Las líneas, dependiendo del horizonte, difieren en color y anc
Stratos Pali
Michela Russo
5 (4)
Indicadores
El indicador Stratos Pali es una herramienta revolucionaria diseñada para mejorar su estrategia de negociación mediante la identificación precisa de las tendencias del mercado. Este sofisticado indicador utiliza un algoritmo único para generar un histograma completo, que registra cuándo la tendencia es Larga o Corta. Cuando se produce un cambio de tendencia, aparece una flecha que indica la nueva dirección de la tendencia. Información Importante Revelada Deja un comentario y ponte en contacto
SFT Trendmeister
Artem Kuzmin
Indicadores
Indicador de tendencia de la señal. Detecta la dirección de la tendencia y se colorea en consecuencia. Incorpora alertas sonoras y visuales cuando cambian las tendencias. Puede enviar notificaciones a su teléfono o correo electrónico. Permite operar en Tendencia y Contratendencia. Funciona en todos los plazos, todos los pares de divisas, metales, índices y criptomonedas. Se puede utilizar con opciones binarias. Características distintivas Sin redibujado; Ajustes sencillos y claros; Cuatr
MA Alignment Scanner
Benedict Jamora
5 (1)
Indicadores
Este indicador explora y muestra los pares de divisas que han alineado recientemente las medias móviles en un marco temporal determinado. Puede configurar qué pares escaneará el indicador. También incluye todo tipo de opciones de alerta. Alineación MA alcista = MA1>MA2>MA3>MA4>MA5 Alineación MA Bajista = MA1<MA2<MA3<MA4<MA5 Características Se adjunta a un gráfico y escanea todos los pares de divisas configurados y visibles en la Ventana de Observación del Mercado Puede monitorizar todos los tim
Scalping Sniper Pro m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex SCALPING SNIPER PRO para MT4: Sistema de trading sin repintado. Scalping Sniper Pro es un sistema avanzado (indicador) que muestra el impulso del precio con precisión. - Mejora tus métodos de trading con el indicador profesional Scalping Sniper Pro para MT4. - Este sistema proporciona señales muy precisas, aunque poco comunes, con una tasa de éxito de hasta el 90%. - El sistema utiliza varios pares para buscar señales y compensar la baja cantidad de señales por par. - Sc
Nirvana prop controler MT4
Aiireza Arjmandi Nezhad
Indicadores
Indicador de gestión del riesgo y monitoreo de límites para traders profesionales y cuentas de evaluación (Prop) Esta herramienta solo muestra en el gráfico información precisa sobre gestión del riesgo y límites, para ayudarte a decidir con mayor enfoque. El indicador no abre/cierra/modifica operaciones y no interfiere con Asesores Expertos (EAs). Funciones Monitoreo del drawdown diario y total Calcula y muestra el drawdown diario y total con base en Balance o Equity (configurable). Muestra el
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
OFERTA DE NAVIDAD PRECIO A SOLO 70 DOLARES POCOS EJEMPLARES SOLO HASTA EL 25 DE DICIEMBRE A MEDIANOCHE HAZTE CON TU EJEMPLAR EN ESTA NAVIDAD SMC Blast Señal con FVG, BOS y tendencia Breakout El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fair Value Gaps (FVG) y Break of Structure (BOS) , para identificar operaciones de alta probabilidad. Incorpora un Filtro de Tendencia que utiliza una media móvil de marco temporal sup
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Currency Strength Wizard
Oleg Rodin
4.84 (55)
Indicadores
Currency Strength Wizard es un indicador muy poderoso que le proporciona una solución todo en uno para operar con éxito. El indicador calcula el poder de este o aquel par de divisas utilizando los datos de todas las monedas en múltiples marcos de tiempo. Estos datos se representan en forma de índice de moneda fácil de usar y líneas eléctricas de moneda que puede usar para ver el poder de esta o aquella moneda. Todo lo que necesita es adjuntar el indicador al gráfico que desea operar y el indicad
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
PRO Renko System
Oleg Rodin
5 (29)
Indicadores
El sistema PRO Renko es un sistema de trading de alta precisión especialmente diseñado para operar gráficos RENKO. Se trata de un sistema universal que se puede aplicar a diversos instrumentos de negociación. El sistema neutraliza eficazmente el llamado ruido de mercado, lo que le brinda acceso a señales de reversión precisas. El indicador es muy fácil de usar y solo tiene un parámetro responsable de la generación de señales. Puede adaptar fácilmente la herramienta a cualquier instrumento come
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
Angular Trend Lines
Vitalyi Belyh
Indicadores
Los indicadores de tendencia son una de las áreas de análisis técnico para su uso en el comercio en los mercados financieros. Indicador de Angular Trend Lines : determina de forma integral la dirección de la tendencia y genera señales de entrada. Además de suavizar la dirección promedio de las velas También utiliza el ángulo de inclinación de las líneas de tendencia. El principio de construcción de ángulos de Gann se tomó como base para el ángulo de inclinación. El indicador de análisis técnico
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
Blahtech Supply Demand
Blahtech Limited
4.58 (36)
Indicadores
Antes: $299 Ahora: $99 Oferta Demanda utiliza la acción previa del precio para identificar desequilibrios potenciales entre compradores y vendedores. La clave está en identificar las zonas con mejores probabilidades, no sólo las que no se han tocado. El indicador Blahtech Supply Demand ofrece una funcionalidad que antes no estaba disponible en ninguna plataforma de negociación. Este indicador 4 en 1 no sólo destaca las zonas de mayor probabilidad utilizando un motor de fuerza multicriterio, sino
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Gartley Hunter Multi MT4
Siarhei Vashchylka
5 (3)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marcos temporales clásicos: (m1, m5, m15, m30, H1, H4, D1, Wk, Mn). Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT5 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los marc
Matrix Arrow Indicator MT4
Juvenille Emperor Limited
5 (3)
Indicadores
Matrix Arrow Indicator MT4 es una tendencia única 10 en 1 que sigue un indicador 100% sin repintado de marcos temporales múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices, acciones.  Matrix Arrow Indicator MT4 determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX) Índice de canales de productos básicos (CCI) Ve
FX Volume
Daniel Stein
4.62 (37)
Indicadores
FX Volume: Experimente el Verdadero Sentimiento del Mercado desde la Perspectiva de un Bróker Resumen Rápido ¿Desea llevar su estrategia de trading a otro nivel? FX Volume ofrece información en tiempo real sobre cómo los traders minoristas y los brókers están posicionados, mucho antes de que aparezcan informes retrasados como el COT. Ya sea que busque beneficios consistentes o simplemente quiera una ventaja más profunda en los mercados, FX Volume le ayuda a identificar desequilibrios important
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Italo Arrows Indicator
Italo Santana Gomes
5 (2)
Indicadores
¡COMPRE EL INDICADOR Y OBTENGA UN NUEVO EA EXCLUSIVO GRATIS COMO BONO! INDICADOR FLECHAS ITALO es el mejor indicador de reversión jamás creado, ¿y por qué? El uso de zonas extremas de inversión en el mercado para mostrar las flechas y los números de Fibonacci para la toma de beneficios, también con un panel que muestra toda la información acerca de las señales en el gráfico, el indicador funciona en todos los plazos y los activos, indicador construido después de 8 años de experiencia en forex y
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
Otros productos de este autor
Daily Trade Monitor
Cesar Jose Perez Beltran
Indicadores
Track your daily profit and loss in real time. Displays current account performance, peak gain, and drawdown directly on the chart. Simple, lightweight, and compatible with all symbols. Daily Trade Monitor — Real-Time Daily P&L Tracker for MetaTrader 4 Monitor your trading performance with precision. Daily Trade Monitor is a lightweight, visual indicator that displays your current account profit or loss and captures the maximum profit and loss of the day, indicating the exact time and minute eac
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario