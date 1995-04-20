Performance Analytics FX

Performance Analytics v1.4 es un indicador avanzado de seguimiento de rendimiento y gestión de riesgo en tiempo real, diseñado para traders que trabajan con múltiples EAs o setups simultáneos y necesitan métricas precisas, persistentes y separadas por instancia.

Muestra en pantalla estadísticas clave sobre la cuenta completa y sobre el EA actual, incluyendo beneficios, pérdidas máximas, métricas de rendimiento profesional y alertas inteligentes.

🟨 1. Bloque Blanco – Estadísticas Generales de Toda la Plataforma

Representa el rendimiento global de la cuenta completa, sin importar cuántos EAs, símbolos o estrategias existan.

Incluye:

Profit total actual (Equity – Equity Inicial)

Max Profit (máximo beneficio histórico total)

Max Loss (máxima caída de equity histórica)

Alertas Inteligentes (texto + sonido + push) El indicador incorpora un sistema de alertas profesional: 🔸 1. Nuevo Max Profit General (bloque blanco) Cuando la cuenta alcanza un nuevo máximo de beneficio, se muestra: Mensaje en pantalla en color naranja Sonido de alerta Notificación Push al móvil Ejemplo:

"14:53 New Max Profit! +425.30 €" 🔸 2. Alerta de Pérdida por Umbral Cuando la pérdida actual supera el porcentaje definido: Mensaje en pantalla Sonido Notificación Push Ejemplo:

"15:22 Equity loss exceeded 12.5%" Fecha y hora exacta Fecha y hora exacta en la que se alcanzó cada extremo



Fecha de inicio del análisis (configurable)

2. Bloque Azul – Estadísticas del EA / Magic Number seleccionado

Muestra exclusivamente el rendimiento del EA que estamos evaluando en ese gráfico.

Incluye:

Profit del EA / Magic

Max Profit del EA

Max Loss del EA

Fecha y hora de cada extremo

Métricas avanzadas:

Volatilidad



Sharpe Ratio



R² (fiabilidad de la curva)



Expectancy (expectativa matemática por operación)





Parámetros principales