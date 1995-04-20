Performance Analytics FX
- Indicadores
- Cesar Jose Perez Beltran
- Versión: 1.5
- Actualizado: 28 noviembre 2025
- Activaciones: 5
Performance Analytics v1.4 es un indicador avanzado de seguimiento de rendimiento y gestión de riesgo en tiempo real, diseñado para traders que trabajan con múltiples EAs o setups simultáneos y necesitan métricas precisas, persistentes y separadas por instancia.
Muestra en pantalla estadísticas clave sobre la cuenta completa y sobre el EA actual, incluyendo beneficios, pérdidas máximas, métricas de rendimiento profesional y alertas inteligentes.
🟨 1. Bloque Blanco – Estadísticas Generales de Toda la Plataforma
Representa el rendimiento global de la cuenta completa, sin importar cuántos EAs, símbolos o estrategias existan.
Incluye:
- Profit total actual (Equity – Equity Inicial)
- Max Profit (máximo beneficio histórico total)
- Max Loss (máxima caída de equity histórica)
-
Alertas Inteligentes (texto + sonido + push)
El indicador incorpora un sistema de alertas profesional:
🔸 1. Nuevo Max Profit General (bloque blanco)
Cuando la cuenta alcanza un nuevo máximo de beneficio, se muestra:
- Mensaje en pantalla en color naranja
- Sonido de alerta
- Notificación Push al móvil
Ejemplo:
"14:53 New Max Profit! +425.30 €"
🔸 2. Alerta de Pérdida por Umbral
Cuando la pérdida actual supera el porcentaje definido:
- Mensaje en pantalla
- Sonido
- Notificación Push
Ejemplo:Fecha y hora exacta en la que se alcanzó cada extremo
"15:22 Equity loss exceeded 12.5%"
Fecha de inicio del análisis (configurable)
2. Bloque Azul – Estadísticas del EA / Magic Number seleccionado
Muestra exclusivamente el rendimiento del EA que estamos evaluando en ese gráfico.
Incluye:
- Profit del EA / Magic
- Max Profit del EA
- Max Loss del EA
- Fecha y hora de cada extremo
- Métricas avanzadas:
- Volatilidad
- Sharpe Ratio
- R² (fiabilidad de la curva)
- Expectancy (expectativa matemática por operación)
Parámetros principales
- EquityInicial → Punto de referencia para cálculo del beneficio total
- MagicNumber
- -1 = analiza TODA la plataforma
- Otro número = analiza solo ese EA
- FechaInicio → Filtra historial para el bloque azul
- MagicIndicador → Identificador único de cada instancia
- UmbralAlertaPorcentajePerdida → Activador de alerta automática
- ResetStats → Reinicia datos persistentes