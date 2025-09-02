Smart Alert Manager

Cree alertas personalizadas y alertas avanzadas basadas en datos de precios e indicadores, configure mensajes de alerta dinámicos y envíe estas alertas de MT5 a Telegram, Discord, webhooks, móvil y mucho más.

Mantenga el control de sus operaciones con Smart Alert Manager, una potente utilidad para MT5 que le permite crear alertas totalmente personalizables.
Tanto si está siguiendo la acción del precio como monitorizando señales de indicadores, esta herramienta le asegura que nunca perderá una oportunidad.
Es fácil de configurar, flexible de personalizar y envía alertas a través de múltiples canales de entrega.


-----Características principales-----

1. Crear alertas basadas en datos de indicadores

No sólo los niveles de precios, Alerts Manager también le permite crear alertas basadas en cualquier indicador estándar soportado por MQL5.

2. 2. Comparaciones Flexibles:

Se admiten las siguientes comparaciones (funciona con precio vs precio, precio vs indicador o indicador vs indicador)

  • Mayor, Menor, Igual
  • Entre
  • Cruzar, Cruzar al alza, Cruzar a la baja
  • Subir, Bajar
  • Subir en %, Bajar en %

3. Mensaje de alerta personalizable:

Haga que sus mensajes de alerta sean dinámicos e informativos utilizando estos marcadores de posición. (Los datos reales del mercado se rellenarán automáticamente cuando se active la alerta):

  • {símbolo}, {marco temporal}, {hora}
  • {apertura}, {alta}, {baja}, {cierre}
  • {oferta}, {demanda}, {difusión}
  • {realvolume}, {tickvolume}

4. Entrega multicanal:

  • Alerta de terminal
  • Sonido del terminal
  • Notificación push móvil
  • Correo electrónico
  • Gancho web
  • Telegram
  • Discord

5. Comodidad extra:

  • Guarda y carga tus configuraciones de alertas
  • Interruptor de modo claro y oscuro

Por favor, lealas Directrices de Smart Alert Manager para más detalles.

-----Operadores de comparación de muestras-----

1️. Reciba una notificación instantánea cuando el precio supere un nivel de resistencia.

- Condición: Precio > 1.1000 en EURUSD H1
- Configuración: Añada EURUSD a su gráfico, establezca la condición en Mayor, e introduzca el valor umbral 1.1000
- Ejemplo de Mensaje: {símbolo} {timeframe} ¡ruptura detectada! El precio cerró por encima de {close}

2️. Captura de un cruce alcista.

- Condición: MA(20) cruza al alza MA(50)
- Configuración: Aplique dos Medias Móviles a su gráfico (20 & 50). En el Gestor de Alertas, seleccione Cruzar al alza
- Ejemplo de Mensaje: {símbolo} {timeframe} ¡Cruce de MA! La MA rápida cruzó por encima de la MA lenta en {close}.

3️. Detecta cuando el mercado se mueve al alza por un umbral porcentual.

- Condición: El precio sube un 2% en 3 barras en Gold M15
- Setup: Elija Subir % y establezca valor = 2, barras = 3
- Ejemplo de Mensaje: {símbolo} {timeframe} el precio subió un 2%. Cierre Actual: {cierre}


-----Muestra de Canales de Alerta-----

1. Enviar alertas de negociación en MT5 con popup terminal / sonido

- Cuando usar: Estás operando activamente en MT5 y quieres un popup instantáneo en pantalla
- Ejemplo: Está observando el EURUSD y recibe una alerta emergente cuando el precio cruza 1,1000
- Ventaja: Notificación visual inmediata sin salir de la plataforma. La alerta sonora capta su atención incluso si la ventana de MT5 está minimizada

2. Envíe alertas de trading desde MT5 a su móvil

- Cuándo utilizarlo: Estás lejos de tu PC pero necesitas actualizaciones en tiempo real
- Ejemplo: Reciba una notificación push cuando el RSI(14) cruce por debajo de 30 en GBPUSD H1
- Ventaja: Las alertas de operaciones le siguen allá donde vaya-no se pierde ninguna oportunidad

3. Envíe alertas de operaciones desde MT5 a su correo electrónico

- Cuando usar: Si desea un registro de alertas o prefiere el correo electrónico como canal de respaldo
- Ejemplo: Se envía un correo electrónico detallado cuando BTCUSD rompe un soporte clave
- Ventaja: Registro permanente de señales, accesible en cualquier momento en su bandeja de entrada

4. Enviar alertas de trading desde MT5 al chat de Telegram

- Cuando usar: Quieres que las alertas se compartan instantáneamente en un chat privado o de grupo
- Ejemplo: Un mensaje de Telegram es enviado cuando EURJPY cruza su 200 MA
- Beneficio: Rápido, seguro y perfecto para trading en equipo o grupos de señales.

5. Enviar alertas de trading desde MT5 al canal de Discord

- Cuándo usarlo: Diriges una comunidad de trading o quieres alertas dentro de tu servidor de Discord
- Ejemplo: Un bot publica en su canal #forex-alerts cuando NAS100 sube un 1%
- Ventaja: Compartir alertas con grupos, comunidades o socios de trading en tiempo real.

6. Enviar alertas de negociación desde MT5 a webhook

- Cuándo utilizarlo: Se integra con herramientas de terceros o cuadros de mando de negociación personalizados
- Ejemplo: Las alertas se envían a un webhook que actualiza automáticamente su sistema de análisis privado
- Ventaja: Automatización avanzada e integración de sistema a sistema


