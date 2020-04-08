Timeframes Trend Scanner MT4

Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en todos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo.
Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional.

Cómo funciona

Paso1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Oscilador y Media Móvil)
Paso 2: Analiza todos los indicadores utilizando las mejores prácticas para encontrar las tendencias de los componentes
Paso 3: Combina todas las señales de tendencia de los componentes utilizando un Algoritmo Seguro
Paso 4: Proporciona una señal final de confianza.

Por qué funciona

  • Todos los indicadores utilizados para analizar son indicadores técnicos populares que los operadores utilizan y en los que confían.
  • Las señales se basan en las mejores prácticas utilizadas y probadas durante mucho tiempo.
  • La señal de múltiples indicadores en diferentes tipos combinados es siempre mucho más fiable que sólo 1 o 2 indicadores
  • Safe Algorithm es un algoritmo de negociación inteligente que se puede utilizar para calificar la señal final.

Cómo usarlo

El indicador Timeframes Trend Scanner proporciona estos principales datos analizados:

  • Safe Score: Puntaje de tendencia calculado por Safe Algorithm
  • Safe Rating: Señal final mediante el uso de Safe Algorithm. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte.
  • Oscillator Rating (OS Rating): Señal combinada de indicadores osciladores.
  • Moving Average Rating (MA Rating): Señal combinada de indicadores de media móvil.
  • Señales de indicadores: Señal de indicadores componentes

La forma de utilizar estos datos analizados:

- Cuando Safe Rating es Neutral => No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando
- Cuando Safe Rating pasa de Neutral a Buy/Strong Buy => Ahora es alcista. Comprar!
- Cuando el Índice de Seguridad pasa de Neutral a Vender/Vender fuerte => Ahora es bajista. Vender!
- Si quieres entrar en una posición antes por un mejor precio pero menos fiable => Sigue el MA Rating
- Si quieres operar en eventos de Sobrecompra/sobreventa => Sigue el OS Rating
- Si eres un trader experimentado con mucha experiencia y quieres construir estrategias complejas => Más detalles en Safe Score & Indicator Signals

  • Si usted está buscando un indicador que muestre la tendencia del marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está viendo, por favor revise este Market Trend Scanner
  • Por favor, tenga en cuenta que este indicador no funciona con el Probador de Estrategias debido a los cálculos pesados. Lo sentimos.

¿Quién debería utilizar este indicador

- Si usted es un operador fundamental, este indicador es totalmente inútil. No puede ayudarle. Por favor, siga buscando otros indicadores.
- Si usted es un operador técnico que cree en los datos, la historia y los indicadores técnicos, usted tiene que poseer este indicador. Confía en mí, hermano!
- Si usted es un nuevo operador, este indicador es muy fuerte y fácil de usar. No requiere configuración. El uso de indicadores seleccionados y de confianza. El uso de las mejores prácticas ...
- Si usted es un operador experimentado, este indicador sigue siendo útil. ¿Es usted capaz de controlar y combinar muchas señales del indicador rápidamente? ¿Tiene un buen algoritmo para calificar las señales analizadas? Deje que este indicador ahorre su esfuerzo y le ayude a construir más estrategias de beneficio.

Algo que debe saber

- Este indicador funciona como un tablero de monitoreo. No dibujará nada en las velas del gráfico
- Puede elegir los 9 marcos de tiempo estándar para analizar y escanear al mismo tiempo. Configuración en vivo.
- Usted puede mostrar hasta 10 indicadores componentes que prefiera para monitorear sus valores/señales en el tablero, pero no puede cambiar los indicadores utilizados para la puntuación y calificación (son seleccionados y fijos)
- Los datos analizados pueden ser auto-refrescados por intervalo o refrescados manualmente. Depende de usted!
- Puede crear alertas y recibir alertas a través del terminal/correo electrónico/notificación móvil con el administrador de alertas
- Puede guardar y cargar fácilmente su configuración con la función de guardar/cargar
- Hay un botón en el panel de control que le permite cambiar fácilmente entre el modo claro y oscuro
- Este indicador necesita calcular una gran cantidad de datos para la señal final. Debido a eso, sólo muestra la última señal y no muestra señales históricas
- No se preocupe por la potencia de su ordenador, hemos optimizado este indicador cuidadosamente para que funcione sin problemas en un PC típico o VPS
- Usted puede obtener más detalles mediante la lectura de Timeframes Trend Scanner Directrices

¡Sea Seguro y Feliz Operando!


Productos recomendados
Market Trend Scanner MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en el marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Osc
TrendFlower
Meryem Sabir
Indicadores
Indicador Flor de Tendencia - Indicador sin repintado El indicador Flor de Tendencia es una herramienta avanzada de detección de tendencias diseñada para MetaTrader 4, que ofrece a los operadores una forma fiable y sin esfuerzo de identificar la dirección del mercado. Construido con un algoritmo de no repintado, el indicador asegura que cada señal mostrada en el gráfico es definitiva, precisa y nunca repintada. Una vez que aparece una flecha, permanece permanentemente en el gráfico, proporciona
SFT Trend Allow Oscillator
Artem Kuzmin
Indicadores
El oscilador ayuda a determinar la dirección del mercado Muestra la dirección del movimiento del precio y se pinta en el color adecuado. Le permite realizar operaciones de tendencia y contra tendencia Funciona en todos los marcos temporales, en cualquier par de divisas, metales y criptodivisas Se puede utilizar cuando se trabaja con opciones binarias Características distintivas No se redibuja; Configuración simple y clara; Funciona en todos los plazos y en todos los símbolos; Adecuado para opera
Currency Strength Gauge
Mihails Babuskins
Indicadores
Indicador de la fuerza de las divisas El indicador de la fuerza de las divisas es un indicador para medir la fuerza o debilidad de las divisas en el mercado Forex. Comparando la fuerza de las divisas en una representación gráfica obtendrá una buena visión general del mercado y de sus tendencias futuras. Verá en un gráfico tanto la fuerza de las divisas como su correlación, y esto le ayudará en sus decisiones para conseguir mejores operaciones. -Para facilitar la detección de puntos de sobreco
RVI Arrows
Anton Iudakov
Indicadores
El indicador muestra señales en el gráfico del indicador RVI clásico con una alerta. El indicador emite señales tras la confirmación de la estrategia en la apertura de una nueva barra. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA En los ajustes, puede seleccionar las siguientes estrategias : La línea principal cruza la línea de señal La línea principal cruza el nivel cero En la configuración, puede cambiar el período del indicador RVI clásico. También recomiendo mirar mis otros desarrollo
FREE
Swing X Black
Ramzi Abuwarda
Indicadores
SWING X Black es un indicador revolucionario de MetaTrader 4 (MT4), meticulosamente elaborado para satisfacer las necesidades del trading manual y automático en los mercados de Opciones Binarias y Forex. Su precisión sin igual, junto con su adaptabilidad a diferentes marcos de tiempo, lo convierte en una herramienta poderosa para los traders que buscan maximizar sus ganancias. SWING X Black está optimizado para el marco de tiempo de 15 minutos, ideal para la toma de decisiones rápida y la ejecuc
DTFX Algo Zones for MT4
Minh Truong Pham
Indicadores
DTFX Algo Zones son retrocesos de Fibonacci autogenerados basados en los cambios de la estructura del mercado. Estos niveles de retroceso están destinados a ser utilizados como niveles de soporte y resistencia para buscar el rebote del precio para confirmar la dirección. USO Figura 1 Debido a que los niveles de retroceso sólo se generan a partir de cambios identificados en la estructura del mercado, los retrocesos se limitan a partir de las zonas consideradas más importantes debido a la r
MetaCOT 2 Williams Commercial Index COT MT4
Vasiliy Sokolov
Indicadores
MetaCOT 2 es un conjunto de indicadores y utilidades especializadas para el análisis de los informes de la Commodity Futures Trading Commission estadounidense. Gracias a los informes emitidos por la Comisión, es posible analizar el tamaño y la dirección de las posiciones de los principales participantes del mercado, lo que eleva la precisión de la predicción de precios a largo plazo a un nuevo nivel de calidad, inaccesible para la mayoría de los operadores. Estos indicadores, relacionados con el
Aspara111
Gesang Pangestu
Indicadores
Este indicador le permite el comercio de opciones binarias y especialmente programado para obtener el impulso para seguir la tendencia que está sucediendo en el mercado en vivo. Este indicador se basa en la fuerza de la tendencia, la corrección de precios y análisis técnico avanzado, esto es 100% NO REPAINT. Este indicador específicamente para el comercio manual, le sugiero que utilice una plataforma que utiliza un tiempo de caducidad Timeframe : M1 o M5 Tiempo de expiración : 1 Vela Par : Cualq
Identify Market State
Aleksey Ivanov
5 (1)
Indicadores
El indicador Identificar el estado del mercado permite establecer el inicio de nuevas tendencias y retrocesos en una tendencia existente. Este indicador puede utilizarse tanto para operar con estrategias scalper como para estrategias de trading a largo plazo. El indicador se basa en el indicador DeMarker de 14 periodos y en la media móvil simple de 8 periodos de este indicador. Los estudios estadísticos han demostrado que los picos agudos de la curva del indicador DeMarker cuando caen por debajo
Engulfing Candle Hunter MT4
Odaine Ramon Mcmillan
1 (1)
Indicadores
El cazador de velas envolventes que cambia el juego - Su guía para operar con tendencias rentables Entre en el reino de las posibilidades de trading con nuestro revolucionario producto - El Cazador de Velas Envolventes. Diseñado por operadores para operadores, este indicador dinámico combina la potencia de los patrones de velas envolventes y la versatilidad de un sistema patentado de detección de tendencias, ofreciendo una ventaja comercial como ningún otro. Los patrones de velas envolventes sie
Quantum Balance
Adolfina Denysenko
Indicadores
Quantum Balance es un indicador de flecha moderno que identifica puntos clave de inversión de precios en el mercado con gran precisión. Se basa en una combinación de WPR (Williams %R) y RSI (Relative Strength Index), que permite identificar momentos de sobrecompra/sobreventa y entrar en operaciones en puntos de máximo potencial. El indicador analiza la dinámica de los precios y las condiciones del mercado, generando señales sólo cuando coinciden varios factores confirmatorios. Esto reduce el nú
Conservative TP SL
Benwill Lopez Navarro
Indicadores
NO REPAINT El sistema combina varias técnicas analíticas y presenta señales de COMPRA/VENTA de forma fácil de leer. No es necesario ser un profesional para utilizarlo. Conservative TP SL puede hacer predicciones de mercado asombrosamente precisas auto-analizando constantemente cada movimiento de precios, patrones de negociación y con la ayuda de complejos algoritmos de negociación. La tarea principal de este indicador es buscar zonas de gravedad y generar señales de compra/venta con la ubicación
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
Up down stars
Guner Koca
4.2 (5)
Indicadores
up down stars indicator no es un indicador de repintado. se mantiene largo camino a las señales. apto para todos los pares y todos los timeframes. necesita al menos 1000 barras en los gráficos. 1 es el nivel critico para las señales. si la linea roja llega a 1 da estrella roja para vender... si linea azul llega a 1 da estrella azul para comprar.. las señales vienen mayormente a tiempo exacto. a veces los marcos de tiempo más bajos que hace señales consecutivas.
Chart Pattern Signals
Sivakumar Subbaiya
Indicadores
Indicador Chart Pattern Strategies Signals Versión: 1.02 Visión general El indicador Chart Pattern Strategies Signals es un completo panel de control para MetaTrader 4 diseñado para ofrecer a los operadores una potente visión general de las posibles configuraciones de patrones gráficos en múltiples mercados. Supervisa una lista personalizable de instrumentos en tiempo real, mostrando información clara y procesable directamente en su gráfico. Esta herramienta está diseñada para ayudar a los oper
PZ Harmonacci Patterns
PZ TRADING SLU
3.17 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
Consolidation Zone
Suvashish Halder
5 (5)
Indicadores
El indicador de zonas de consolidación es una potente herramienta diseñada para que los operadores identifiquen y aprovechen las pautas de consolidación del mercado. Este innovador indicador detecta las zonas de consolidación y proporciona alertas oportunas cuando el precio rompe por encima o por debajo de estas zonas, lo que permite a los operadores tomar decisiones de negociación informadas. Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/118748 Únase para aprender profundidad de mercado
FREE
Visual Engulfing Pattern Indicator MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Indicador de patrón envolvente Presentamos el indicador de patrón envolvente. ¿Está listo para llevar su estrategia de negociación al siguiente nivel? El Indicador de Patrón Engulfing es su herramienta definitiva para detectar poderosos retrocesos del mercado y tendencias basadas en el Patrón de Vela Engulfing probado en el tiempo. Este indicador está diseñado para proporcionarle información procesable, pero recuerde: no está optimizado, usted tiene la libertad de optimizarlo para que se adapte
Trend PA
Mikhail Nazarenko
5 (3)
Indicadores
El indicador Trend PA utiliza Price Action y su propio algoritmo de filtrado para determinar la tendencia. Este enfoque ayuda a determinar con precisión los puntos de entrada y la tendencia actual en cualquier marco temporal. El indicador utiliza su propio algoritmo para analizar los cambios de precios y la Acción del Precio. Lo que le da la ventaja de reconocer, sin demora, una nueva tendencia naciente con menos falsos positivos. Las condiciones de filtrado de la tendencia se pueden selecciona
Inverted Hammer mp
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Patrón de Martillo Invertido" para MT4. Sin repintado ni retraso. - El indicador "Patrón de Martillo Invertido" es muy potente para operar con Price Action. - Detecta el Martillo Invertido alcista en el gráfico: Señal de flecha azul en el gráfico (ver imágenes). - Con alertas para PC, móvil y correo electrónico. - El indicador "Patrón de Martillo Invertido" es excelente para combinar con niveles de soporte/resistencia. ¡Haga clic aquí para ver robots e indicadores come
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Indicadores
Descripción del indicador INDICADOR DE SEÑAL DE REY TITÁN DE ORO Señales de compra/venta de scalping de oro de alta precisión - Asistente de trading manual Visión general El Indicador Gold Titan King Signal es una herramienta manual asistente de trading diseñada para scalping de alta frecuencia en Oro (XAUUSD) y otros pares principales. Genera señales claras de COMPRA/VENTA con niveles de entrada precisos, junto con niveles ajustables de Stop Loss y Take Profit mostrados directamente en
Trend Entry Histogram mt
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "Histograma de Entrada de Tendencia" para MT4, sin repintado. - El indicador de Histograma de Entrada de Tendencia permite buscar señales de entrada en la dirección de la tendencia una vez que aparece la Barra de Entrada. - Este indicador tiene una característica única: utiliza tanto el precio como el volumen para sus cálculos. - El Histograma de Entrada de Tendencia puede tener dos colores: rojo para tendencia bajista y azul para tendencia alcista. - Una vez que se obse
Monster Harmonic Indicator
Paul Geirnaerdt
4.59 (29)
Indicadores
Monster Harmonics Indicator es un indicador de patrones armónicos. Reconoce Gartley, Bat, Crab, Butterfly, Cypher, White Swan, Black Swan, Shark y varios otros patrones. También reconoce patrones proyectados que aún no se han completado. Monster incluso muestra la PRZ (Potential Reversal Zone). Los usuarios pueden añadir sus propios patrones a Monster. Además de la pauta actual, Monster también muestra todas las pautas del historial de símbolos. Monster proporcionará alertas para patrones en des
Pro Trend Tracking
Harun Celik
Indicadores
El indicador Pro Trend Tracking está diseñado para operar con tendencias y señales. Este indicador genera señales de tendencia. Utiliza muchos algoritmos e indicadores para generar esta señal. Intenta generar una señal a partir de los puntos con mayor potencial de tendencia. Este indicador es un producto de trading completo. Este indicador no necesita indicadores adicionales. Sólo puede operar con este indicador. Las señales generadas se muestran en la pantalla gráfica. Gracias a las funciones
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
"Oscilador Dinámico de Scalping": un indicador avanzado y personalizado para Crypto_Forex, ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Osciladores de nueva generación: vea las imágenes para saber cómo usarlo. - El Oscilador Dinámico de Scalping cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra adaptables. - El Oscilador es una herramienta auxiliar para encontrar puntos de entrada exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Valores de sobreventa: por debajo de la línea verde; valores
Real Strong Signal
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
El indicador Real Strong Signal es una potente herramienta diseñada para ayudar a los operadores a tomar decisiones informadas en los mercados financieros. Este indicador avanzado aprovecha algoritmos de vanguardia y análisis técnicos para identificar posibles puntos de entrada con gran precisión. Características 1. Puntos de entrada de precisión: El indicador genera señales de flecha precisas en el gráfico, destacando los puntos de entrada potenciales para diversas estrategias de negociación.
RectangleInd
Aliakbar Mohseni Pour
Indicadores
Una de las estrategias más exitosas en Forex, palo y el mercado de metales, es patrón de rectángulo. Un patrón difícil de encontrar en múltiples marcos de tiempo, pero, Lo hicimos muy fácil para usted. Puede activar este indicador en diferentes pares de divisas con diferentes marcos de tiempo y establecer la alarma en su ordenador o teléfono móvil. Trabajar con esta estrategia es fácil y agradable. Telegrama: https: //t.me/triangleexpert Instagram: https://www.instagram.com/p/CNPbOLMh9Af/?igshi
Super Ichi
Sinan Durkan
Indicadores
¿Qué es el indicador Super Ichi? Super Ichi es una combinación avanzada de los indicadores Ichimoku Kinko Hyo y SuperTrend. Esta potente herramienta de análisis técnico está diseñada para identificar las tendencias del mercado y generar señales de trading. ¿Qué hace? Análisis de Tendencia de Doble Nivel : Utiliza versiones personalizadas de las líneas Tenkan-sen y Kijun-sen Generación automática de señales : Muestra marcadores visuales (flechas) en los puntos de cruce Sistema de Alertas en Tiemp
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
RelicusRoad Pro
Relicus LLC
4.63 (106)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, pruebas de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina quemando su cuenta? No debería confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Vídeos de Formación + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Price Action Entry Alerts
Stephen Sanjeeve Sahayam
5 (3)
Indicadores
Este indicador analiza cada barra en busca de presión de compra o venta e identifica 4 tipos de patrones de velas con el volumen más alto. Estas velas luego se filtran utilizando varios filtros lineales para mostrar señales de compra o venta. Las señales funcionan mejor, junto con una dirección de marco de tiempo más alta y cuando se negocian durante horas de alto volumen. Todos los filtros son personalizables y funcionan de forma independiente. Puede ver señales de una sola dirección con el cli
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indicadores
Presentamos Trend Pulse , un indicador único y robusto capaz de detectar tendencias alcistas, bajistas e incluso oscilantes. Trend Pulse utiliza un algoritmo especial para filtrar el ruido del mercado con verdadera precisión. Si el símbolo actual se está moviendo lateralmente, Trend Pulse le enviará una señal de oscilación, haciéndole saber que no es un buen momento para entrar en una operación. Este excelente sistema hace de Trend Pulse una de las mejores herramientas para los operadores. ¿Por
Royal Wave Pro M4
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
Royal Wave es un oscilador Trend-Power que ha sido programado para localizar y señalar zonas de entrada y salida de bajo riesgo. Su algoritmo central analiza estadísticamente el mercado y genera señales de trading para zonas de sobrecompra, sobreventa y baja volatilidad. Mediante el uso de un sistema de alertas bien diseñado, este indicador facilita la toma de decisiones adecuadas con respecto a dónde entrar y dónde salir de las operaciones. Características Algoritmo Trend-Power Zonas de Entrada
NAM Order Blocks
NAM TECH GROUP, CORP.
3.67 (3)
Indicadores
Indicador de detección de Order Blocks multitimeframe para MT4. Características - Panel de control totalmente personalizable, proporciona una interacción completa. - Oculta y muestra el panel de control donde quieras. - Detecta OB en múltiples marcos de tiempo. - Permite seleccionar la cantidad de OB para mostrar. - Interfaz de usuario de diferentes OBs. - Diferentes filtros de OBs (regulares, rejection y sin capitalizar). - Alerta de proximidad de OBs. - Líneas ADR High y Low. - Servicio de not
ZhiBiJuJi MT4
Qiuyang Zheng
4 (2)
Indicadores
El sistema de análisis de indicadores ZhiBiJuJi utiliza un poderoso bucle interno para llamar a sus propios indicadores externos, y luego llama al análisis antes y después del ciclo. El cálculo de los datos de este sistema de análisis de indicadores es muy complicado (llamar antes y después del ciclo), por lo que se reduce la histéresis de la señal y se logra la precisión de la predicción de avance. Este indicador se puede utilizar en todos los ciclos en MT4, y es más adecuado para 15 minutos, 3
Wave Price Channel
Vitalyi Belyh
Indicadores
Wave Price Channel: sistema analítico comercial diseñado para buscar impulso y corrección. El indicador le permite trabajar en la dirección del canal de precios, que se construye sobre la base de la volatilidad. Cuando se dibuja una flecha hacia arriba o hacia abajo en el canal, es posible ir en esta dirección; la señal en esta dirección se confirma mediante un indicador de puntos que es sensible a los cambios de precio. Mientras continúen los puntos del mismo color, la señal continúa. Si hay u
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Indicadores
OrderFlow Absorption – Indicador profesional de Delta y Señales de Absorción para MT4 Descubre el poder del verdadero análisis de flujo de órdenes con OrderFlow Absorption, el indicador definitivo de histograma de delta y señales de absorción para MetaTrader 4. Diseñado para traders que desean ver lo que realmente sucede detrás de cada movimiento de precio, esta herramienta revela la presión oculta de compra/venta y los eventos de absorción que mueven el mercado. Características Visualización de
Cyclic Impulse
Vitalyi Belyh
Indicadores
Un indicador técnico que estructura gráficos e identifica movimientos cíclicos de precios. Puede trabajar en cualquier gráfico. Varios tipos de notificaciones. Hay flechas adicionales en el propio gráfico. Sin volver a dibujar sobre la historia, trabaja sobre el cierre de la vela. TF recomendado a partir de M5. Fácil de usar y configurar parámetros. Al utilizar 2 indicadores con parámetros diferentes, puede usarlos sin otros indicadores. Tiene 2 parámetros de entrada Ciclicidad y duración de l
Otros productos de este autor
Auto Fibo Retracement MT5
Nguyen Tuan Son
5 (10)
Indicadores
Auto Fibonacci Retracement Indicator - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement. Es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor considere dejar una reseña o comentario - ¡sus comentarios significan mucho! Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Smart Alert Manager - Configura alertas avanzadas y envíalas a Móvil, Telegram, Discord, Webhook... Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia
FREE
Auto Fibo Retracement MT4
Nguyen Tuan Son
3.67 (3)
Indicadores
Indicador automático de retroceso de Fibonacci - Flexible y fiable Este no es sólo otro indicador Auto Fibonacci Retracement - es una de las herramientas más flexibles y fiables disponibles . Si le resulta útil, por favor deje una reseña o comentario para apoyar el proyecto. Echa un vistazo a mis otras herramientas útiles a continuación: Timeframes Trend Scanner - Escanea la tendencia de activos en diferentes marcos de tiempo con múltiples indicadores. Market Trend Scanner - Escanea la tendenci
FREE
Currency Strength Meter for MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas? El medidor de fortaleza de divisas es un indicador avanzado pero fácil de usar que mide la fortaleza relativa de 8 divisas principales analizando su rendimiento en tiempo real en 28 pares de divisas . Clasifica visualmente las divisas de más fuerte a más débil, ayudándole a: Detectar oportunidades de negociación de alta probabilidad Comparar las divisas fuertes con las débiles Operar con confianza y precisión Con sólo echar un vistazo al panel, sabrá c
Easy Toolbar MT4
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Utilidades
Easy Toolbar es un conjunto de herramientas fáciles de usar que proporciona herramientas fundamentales y utilidades que pueden ayudarle a analizar el mercado , obtener notificaciones y calcular los factores de comercio más rápido, más preciso y mucho más fácil. Easy Toolbar nace con la misión de hacer que las herramientas de análisis de MT4 realmente funcionen y proporcionen utilidades más útiles . Si usted no depende totalmente de EAs y hace su propio trabajo para analizar el mercado, ¡esta her
Market Trend Scanner MT4
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en el marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Osc
Easy Toolbar MT5
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Utilidades
Easy Toolbar es un conjunto de herramientas fáciles de usar que proporciona herramientas y utilidades fundamentales que pueden ayudarle a analizar el mercado , recibir notificaciones y calcular los factores de operación más rápido, más preciso y mucho más fácil. Easy Toolbar nace con la misión de hacer que las herramientas de análisis de MT5 funcionen realmente y proporcionar utilidades más útiles . Si no depende totalmente de los EAs y hace su propio trabajo para analizar el mercado, ¡esta herr
Market Trend Scanner MT5
Nguyen Tuan Son
Indicadores
Market Trend Scanner es un analizador de tendencias o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en el marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está observando . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Osc
Timeframes Trend Scanner MT5
Nguyen Tuan Son
5 (1)
Indicadores
Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en todos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo . Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional. Cómo funciona Paso 1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de
Currency Strength Meter for MT5
Nguyen Tuan Son
Indicadores
¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas? El medidor de fortaleza de divisas es un indicador avanzado pero fácil de usar que mide la fortaleza relativa de 8 divisas principales analizando su rendimiento en tiempo real en 28 pares de divisas . Clasifica visualmente las divisas de más fuerte a más débil, ayudándole a: Detectar oportunidades de negociación de alta probabilidad Comparar las divisas fuertes con las débiles Operar con confianza y precisión Con sólo echar un vistazo al panel de contr
Smart Alert Manager
Nguyen Tuan Son
Utilidades
Cree alertas personalizadas y alertas avanzadas basadas en datos de precios e indicadores, configure mensajes de alerta dinámicos y envíe estas alertas de MT5 a Telegram, Discord, webhooks, móvil y mucho más. Mantenga el control de sus operaciones con Smart Alert Manager , una potente utilidad para MT5 que le permite crear alertas totalmente personalizables. Tanto si está siguiendo la acción del precio como monitorizando señales de indicadores, esta herramienta le asegura que nunca perderá una o
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario