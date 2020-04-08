Timeframes Trend Scanner MT4

Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia en todos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo.

Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional.

Cómo funciona



Paso1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Oscilador y Media Móvil)

Paso 2: Analiza todos los indicadores utilizando las mejores prácticas para encontrar las tendencias de los componentes

Paso 3: Combina todas las señales de tendencia de los componentes utilizando un Algoritmo Seguro

Paso 4: Proporciona una señal final de confianza.

Por qué funciona



Todos los indicadores utilizados para analizar son indicadores técnicos populares que los operadores utilizan y en los que confían.

Las señales se basan en las mejores prácticas utilizadas y probadas durante mucho tiempo.

La señal de múltiples indicadores en diferentes tipos combinados es siempre mucho más fiable que sólo 1 o 2 indicadores

Safe Algorithm es un algoritmo de negociación inteligente que se puede utilizar para calificar la señal final.

Cómo usarlo



El indicador Timeframes Trend Scanner proporciona estos principales datos analizados:



Safe Score : Puntaje de tendencia calculado por Safe Algorithm

: Puntaje de tendencia calculado por Safe Algorithm Safe Rating: Señal final mediante el uso de Safe Algorithm. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte.

Señal final mediante el uso de Safe Algorithm. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte. Oscillator Rating (OS Rating) : Señal combinada de indicadores osciladores .

Señal combinada de indicadores osciladores Moving Average Rating (MA Rating): Señal combinada de indicadores de media móvil.

Señal combinada de indicadores de media móvil. Señales de indicadores: Señal de indicadores componentes

La forma de utilizar estos datos analizados:

- Cuando Safe Rating es Neutral => No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando

- Cuando Safe Rating pasa de Neutral a Buy/Strong Buy => Ahora es alcista. Comprar!

- Cuando el Índice de Seguridad pasa de Neutral a Vender/Vender fuerte => Ahora es bajista. Vender!

- Si quieres entrar en una posición antes por un mejor precio pero menos fiable => Sigue el MA Rating

- Si quieres operar en eventos de Sobrecompra/sobreventa => Sigue el OS Rating

- Si eres un trader experimentado con mucha experiencia y quieres construir estrategias complejas => Más detalles en Safe Score & Indicator Signals

Si usted está buscando un indicador que muestre la tendencia del marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está viendo, por favor revise este Market Trend Scanner

Por favor, tenga en cuenta que este indicador no funciona con el Probador de Estrategias debido a los cálculos pesados. Lo sentimos.