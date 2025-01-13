Timeframes Trend Scanner MT5

5

Timeframes Trend Scanner es un analizador de tendencia o indicador de tendencia que le ayuda a conocer la tendencia entodos los plazos del símbolo seleccionado que está viendo.
Este indicador proporciona resultados de análisis claros y detallados en un hermoso tablero de instrumentos, le permite utilizar este resultado de inmediato sin necesidad de hacer ningún análisis adicional.

Cómo funciona

Paso1: Calcula los valores de 23 indicadores técnicos seleccionados y de confianza (indicadores de Oscilador y Media Móvil)
Paso 2: Analiza todos los indicadores utilizando las mejores prácticas para encontrar las tendencias de los componentes
Paso 3: Combina todas las señales de tendencia de los componentes utilizando un Algoritmo Seguro
Paso 4: Proporciona una señal final de confianza.

Por qué funciona

  • Todos los indicadores utilizados para analizar son indicadores técnicos populares que los operadores utilizan y en los que confían.
  • Las señales se basan en las mejores prácticas utilizadas y probadas durante mucho tiempo.
  • La señal de múltiples indicadores en diferentes tipos combinados es siempre mucho más fiable que sólo 1 o 2 indicadores
  • Safe Algorithm es un algoritmo de negociación inteligente que se puede utilizar para calificar la señal final.

  • Si usted está buscando un indicador que muestre la tendencia del marco de tiempo seleccionado de todos los símbolos que está viendo, por favor, consulte este Market Trend Scanner
  • Por favor, tenga en cuenta que este indicador no funciona con el Probador de Estrategias debido a los cálculos pesados. Lo sentimos.

Cómo usarlo

El indicador Timeframes Trend Scanner proporciona estos principales datos analizados:

  • Puntuación segura: Puntaje de tendencia calculado por Safe Algorithm
  • Safe Rating: Señal final mediante el uso de Safe Algorithm. Puede ser Neutral, Compra, Compra Fuerte, Venta, Venta Fuerte.
  • Oscillator Rating (OS Rating): Señal combinada de indicadores osciladores.
  • Moving Average Rating (MA Rating): Señal combinada de indicadores de media móvil.
  • Señales de indicadores: Señal de indicadores componentes

La forma de utilizar estos datos analizados:

- Cuando Safe Rating es Neutral => No hay tendencia clara. ¡No se apresure! Siga vigilando
- Cuando Safe Rating pasa de Neutral a Buy/Strong Buy => Ahora es alcista. Comprar!
- Cuando el índice de seguridad pasa de Neutral a Vender/Vender fuerte => Ahora es bajista. Vender!
- Si quieres entrar en una posición antes por un mejor precio pero menos fiable => Sigue el MA Rating
- Si quieres operar en eventos de sobrecompra/sobreventa => Sigue el OS Rating
- Si eres un trader experimentado con mucha experiencia y quieres construir estrategias complejas => Más detalles en Safe Score & Indicator Signals

¿Quién debería utilizar este indicador

- Si usted es un operador fundamental, este indicador es totalmente inútil. No puede ayudarle. Por favor, siga buscando otros indicadores.
- Si usted es un operador técnico que cree en los datos, la historia y los indicadores técnicos, usted tiene que poseer este indicador. Confía en mí, hermano!
- Si usted es un nuevo operador, este indicador es muy fuerte y fácil de usar. No requiere configuración. El uso de indicadores seleccionados y de confianza. El uso de las mejores prácticas ...
- Si usted es un operador experimentado, este indicador sigue siendo útil. ¿Es usted capaz de controlar y combinar muchas señales del indicador rápidamente? ¿Tiene un buen algoritmo para calificar las señales analizadas? Deje que este indicador ahorre su esfuerzo y le ayude a construir más estrategias de beneficio.

Algo que debe saber

- Este indicador funciona como un tablero de monitoreo. No dibujará nada en las velas del gráfico
- Puede elegir los 21 marcos temporales estándar para analizar y escanear al mismo tiempo. Configuración en vivo.
- Usted puede mostrar hasta 10 indicadores componentes que prefiera para monitorear sus valores/señales en el tablero, pero no puede cambiar los indicadores utilizados para la puntuación y calificación (son seleccionados y fijos)
- Los datos analizados pueden ser auto-refrescados por intervalo o refrescados manualmente. Depende de usted!
- Puede crear alertas y recibir alertas a través del terminal/correo electrónico/notificación móvil con el administrador de alertas
- Puede guardar y cargar fácilmente su configuración con la función de guardar/cargar
- Hay un botón en el tablero que le permite cambiar fácilmente entre el modo claro y oscuro
- Este indicador necesita calcular una gran cantidad de datos para la señal final. Debido a eso, sólo muestra la última señal y no muestra señales históricas
- No se preocupe por la potencia de su ordenador, hemos optimizado este indicador cuidadosamente para que funcione sin problemas en un PC típico o VPS
- Usted puede obtener más detalles mediante la lectura de Timeframes Trend Scanner Directrices

¡Sea Seguro y Feliz Operando!


Comentarios 1
Kevin Smith
67
Kevin Smith 2025.03.24 18:20 
 

All good so far. Indicator seems reliable and accurate on the pair I have been using. Simple to use and configure. Looks good so far.

