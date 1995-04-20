Currency Strength Meter for MT4

¿Qué es el medidor de fortaleza de divisas?

El medidor de fortaleza de divisas es un indicador avanzado pero fácil de usar que mide la fortaleza relativa de 8 divisas principales analizando su rendimiento en tiempo real en 28 pares de divisas.
Clasifica visualmente las divisas de más fuerte a más débil, ayudándole a:

  • Detectar oportunidades de negociación de alta probabilidad
  • Comparar las divisas fuertes con las débiles
  • Operar con confianza y precisión

Con sólo echar un vistazo al panel, sabrá con qué divisas operar y, lo que es más importante, cuáles evitar.
Con el medidor de fortaleza de divisas, puede ver las tendencias históricas de fortaleza, personalizar la lista de divisas mostradas y recibir alertas instantáneas cuando una divisa alcance el nivel de fortaleza que desee.

¿Cómo se calcula la fuerza de las divisas?

El Medidor de la Fuerza de las Divisas analiza los movimientos de los precios en los principales pares de divisas para determinar la fuerza o debilidad de cada una de ellas. He aquí un proceso simplificado:

  1. Recopilación de datos en tiempo real: El indicador recoge datos en tiempo real de 8 divisas principales de su broker.
  2. Análisis de fuerza: Calcula la fuerza relativa de cada divisa comparando su rendimiento con el de otras en los 28 pares de divisas más negociados.
  3. Visualización intuitiva: Los resultados se presentan en un formato fácil de leer, utilizando colores y valores numéricos para indicar los niveles de fuerza.

    ¿Cómo interpretar los datos del indicador?

    • Codificación por colores: El medidor utiliza colores para indicar la fortaleza de cada divisa. Las barras verdes representan divisas fuertes, mientras que las rojas indican divisas débiles.
    • Longitud delas barras: La longitud de cada barra muestra la fortaleza o debilidad de la divisa. Las barras más largas indican mayor fortaleza o debilidad.
    • Valores numéricos: Cada divisa tiene un valor numérico que representa su nivel de fuerza, lo que permite a los operadores ver la fuerza exacta de cada divisa.
    Al proporcionar una imagen clara de la fortaleza de las divisas en el mercado, los operadores pueden tomar decisiones más informadas sobre qué pares de divisas negociar y cuáles evitar.

      Integración en su estrategia de negociación

      Utilice Currency Strength Meter para mejorar las sugerencias de su estrategia:

      • Selección de pares: Céntrese en la negociación de pares de divisas que combinen una divisa fuerte con una débil para capitalizar los movimientos potenciales.
      • Puntos de entrada y salida: Utilice el medidor para identificar los momentos óptimos para entrar o salir de las operaciones en función de los cambios en la fortaleza de las divisas.
      • Análisis complementarios: Combine los datos del medidor con otros indicadores técnicos para realizar un análisis completo del mercado.

      Características principales

      • Bonito panel con la fuerza de 8 divisas principales: AUD, CAD, CHF, EIR, GBP, JPY, NZD, USD.
      • Panel histórico de la fuerza de las 8 divisas principales.
      • Potente Gestor de Alertas para estar informado de la fuerza de las divisas que te interesan.
      • Configuración en tiempo real para personalizar la lista de divisas que se muestran en el panel de control y en el historial.
      • 1-Click Clasificación y Historial para agilizar su flujo de trabajo sin esfuerzo.
      Por favor, lea las Directrices del Medidor de Divisas para más detalles.

