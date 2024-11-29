Easy Toolbar MT4

EasyToolbar es un conjunto de herramientas fáciles de usar que proporciona herramientas fundamentales y utilidades que pueden ayudarle a analizar el mercado, obtener notificaciones y calcular los factores de comercio más rápido, más preciso y mucho más fácil.
Easy Toolbar nace con la misión de hacer que las herramientas de análisis de MT4 realmente funcionen y proporcionen utilidades más útiles.
Si usted no depende totalmente de EAs y hace su propio trabajo para analizar el mercado, ¡esta herramienta es para usted!

Características principales

  • Nueva forma de utilizar las herramientas de análisis de mercado
  • Introduce nuevas herramientas de objetos importantes
  • Proporciona utilidades de trading esenciales
  • Gestor de alertas con soporte multicanal
  • Guardar/Cargar gráficos y plantillas
  • Mostrar/Ocultar/Borrar objetos con 1 clic
  • Modo imán flexible para dibujar y editar con precisión
  • Soporta modos claro, oscuro e invisible

¿Por qué comprar Easy Toolbar MT4 NOW?

  • Rico en características y único
  • Reduce el esfuerzo, ahorra tiempo y hace que el trabajo de análisis de mercado sea menos doloroso
  • Barra de herramientas limpia y fácil de usar que es fácil de aprender
  • Ahorre aún más dinero con la oferta Early Bird

Nota importante: Esta herramienta no funciona en el Probador de Estrategias. Por favor, consulte también las Directrices del Usuario para más detalles

1. Nueva forma de utilizar las herramientas de análisis de mercado

- Muestre las herramientas directamente en el gráfico y bien agrupadas en la barra de menú
- Seleccione y dibuje objetos mucho más rápido
- Cree objetos con vista previa en vivo y sin presionar el ratón
- Muestre una configuración rápida al finalizar
- Acceso rápido a un panel de Propiedades amigable con vista previa en vivo
- Ajuste en vivo herramientas complejas que no se pueden hacer por defecto
- Modo imán flexible para dibujar y editar con precisión en la ventana principal y en las subventanas
- Y algunas otras cosas pequeñas

2. Proporcionar herramientas de objetos importantes que faltan

- Crosshair avanzado con importantes datos de mercado directamente en su ratón
- Polilínea para dibujar múltiples tendencias de una sola vez
- Círculo para dibujar círculos (¿Por qué esto no se proporciona por defecto?)
- Botón, Editar, Evento, Rectángulo Etiqueta objetos

3. Regla para medir puntos en el gráfico rápidamente con información esencial

- Número de barras y duración
- Cambio de valor, puntos y porcentaje
- Volumen total
- Número de barras alcistas y bajistas

4. Trade Helper para calcular factores de operación

- Panel de visualización de órdenes en el gráfico con niveles de entrada, stop loss y take profit
- Panel de visualización de ajustes en vivo y vista previa de los factores de la operación
- Cálculo automático del tamaño del lote en función del riesgo o fijación del mismo y conocimiento del riesgo
- Riesgo en la divisa o saldo de la cuenta/capital propio/margen libre
- Nivel de stop loss en valor absoluto, en puntos o ajustado en función del riesgo
- Nivel de take profit en valor absoluto, en puntos o en relación riesgo/recompensa

5. Administrador de alertas para configurar y recibir notificaciones

- Configure las alertas que desea recibir para los símbolos de diferencia
- 7 condiciones populares para elegir: Cruce, cruce al alza, cruce a la baja, mayor que, menor que, movimiento al alza %, movimiento a la baja %
- 4 canales para recibir notificaciones: Alerta de terminal, alerta de sonido de terminal, alerta de aplicación móvil, alerta de correo electrónico
- Filtra, actualiza, elimina notificaciones según tus necesidades

6. Guardar y cargar gráficos

- Guardar gráfico como imagen
- Guardar objetos en su gráfico de trabajo
- Cargar sus objetos guardados y continuar su trabajo
- Guardar su gráfico como plantilla
- Cargar plantilla de gráfico y objetos antiguos aún bajo gestión

7. Mostrar/ocultar objetos inmediatamente con 1 clic

8. 8. Inmediatamente borrar todos los objetos en 1-click

Espero que disfrute operando con Easy Toolbar. Póngase en contacto conmigo si tiene alguna pregunta.



Comentarios 1
krisnara123
2114
krisnara123 2024.12.31 06:43 
 

Easy toolbar is very useful utility.It is really well designed.The inbuilt ruler gives a lot of well laid out information.The ability to hide drawings is excellent.The additional drawing objects like PolyLine and Path and circle is a great addition.It also has a good Trade Helper which I havent explored yet.Besides,Nyugen answered all my questions quickly .

