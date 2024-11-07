RSI Distance Grid Scalping

Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA

Visión General

La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de momentum y de reversión a la media dentro de un marco estructurado de trading grid. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos, el sistema busca optimizar la sincronización de las operaciones, la alineación de las tendencias y la eficiencia general de las posiciones.

Lógica básica

1. Generación de señales RSI

El algoritmo utiliza un RSI de 17 periodos e identifica el impulso alcista cuando cruza por encima de una línea RSI secundaria (principal o suavizada). Este cruce se valida además por la alineación de la tendencia, asegurando que las señales de entrada reflejen tanto el impulso local como la fuerza direccional más amplia.

2. Filtro de distancia de cuadrícula

Se despliega un mecanismo de cuadrícula dinámica en torno a los niveles de precios actuales del mercado. Las entradas de operaciones sólo se inician cuando el precio se encuentra a una distancia predefinida de una línea de la cuadrícula, concentrando la actividad en torno a zonas de soporte y resistencia técnicamente relevantes. Este enfoque ayuda a evitar entradas ineficientes en el rango medio.

3.

Un filtro de validación de tendencia basado enla EMA de 200 periodos garantiza que las posiciones sólo se abran en la dirección de la tendencia dominante del mercado.

Posiciones largas: Se activan sólo cuando el precio está por encima de la EMA de 200 y el RSI confirma el impulso alcista.

Posiciones cortas: Se activan cuando el precio está por debajo de la EMA 200 y el RSI confirma el impulso bajista.

Ejemplo - Configuración larga

El precio cotiza por encima de la 200 EMA, confirmando una tendencia alcista.

El RSI (17) cruza por encima de la línea líder del RSI, lo que indica fuerza alcista.

El precio está dentro del rango predefinido de la cuadrícula (por ejemplo, X pips) desde el nivel superior de la cuadrícula más cercana.

Cuando estos parámetros se alinean, el sistema inicia una orden de compra, opcionalmente confirmada por velas o señales basadas en el volumen.

Caso práctico

Esta estrategia es ideal para sistemas de negociación semiautomatizados o totalmente automatizados centrados en alinear las entradas basadas en el impulso con el posicionamiento estructural de la rejilla y la confirmación de la tendencia a largo plazo. Es particularmente eficaz en mercados con volatilidad moderada, donde las oportunidades de reversión de la media coinciden con una tendencia direccional establecida.

