RSI Distance Grid Scalping
- Asesores Expertos
- Domantas Juodenis
- Versión: 2.3
- Actualizado: 5 noviembre 2025
- Activaciones: 20
Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA
Ahora Disponible al Precio Más Bajo Hasta el 7 de Enero de 2026 - ¡Es Hora de Comprar!
Visión General
La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de momentum y de reversión a la media dentro de un marco estructurado de trading grid. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos, el sistema busca optimizar la sincronización de las operaciones, la alineación de las tendencias y la eficiencia general de las posiciones.
Lógica básica
1. Generación de señales RSI
El algoritmo utiliza un RSI de 17 periodos e identifica el impulso alcista cuando cruza por encima de una línea RSI secundaria (principal o suavizada). Este cruce se valida además por la alineación de la tendencia, asegurando que las señales de entrada reflejen tanto el impulso local como la fuerza direccional más amplia.
2. Filtro de distancia de cuadrícula
Se despliega un mecanismo de cuadrícula dinámica en torno a los niveles de precios actuales del mercado. Las entradas de operaciones sólo se inician cuando el precio se encuentra a una distancia predefinida de una línea de la cuadrícula, concentrando la actividad en torno a zonas de soporte y resistencia técnicamente relevantes. Este enfoque ayuda a evitar entradas ineficientes en el rango medio.
3.
Un filtro de validación de tendencia basado enla EMA de 200 periodos garantiza que las posiciones sólo se abran en la dirección de la tendencia dominante del mercado.
-
Posiciones largas: Se activan sólo cuando el precio está por encima de la EMA de 200 y el RSI confirma el impulso alcista.
-
Posiciones cortas: Se activan cuando el precio está por debajo de la EMA 200 y el RSI confirma el impulso bajista.
Ejemplo - Configuración larga
-
El precio cotiza por encima de la 200 EMA, confirmando una tendencia alcista.
-
El RSI(17) cruza por encima de la línea líder del RSI, lo que indica fuerza alcista.
-
El precio está dentro del rango predefinido de la cuadrícula (por ejemplo, X pips) desde el nivel superior de la cuadrícula más cercana.
Cuando estos parámetros se alinean, el sistema inicia una orden de compra, opcionalmente confirmada por velas o señales basadas en el volumen.
Caso práctico
Esta estrategia es ideal para sistemas de negociación semiautomatizados o totalmente automatizados centrados en alinear las entradas basadas en el impulso con el posicionamiento estructural de la rejilla y la confirmación de la tendencia a largo plazo. Es particularmente eficaz en mercados con volatilidad moderada, donde las oportunidades de reversión de la media coinciden con una tendencia direccional establecida.
Estrategia RSI + Distancia de Cuadrícula con Filtro 200 EMA
Visión General
La estrategia RSI + Grid Distance con filtro 200 EMA representa una sofisticada integración de técnicas de momentum, reversión de medias y confirmación de tendencia, optimizada para sistemas de trading adaptativos automatizados o semiautomatizados.
Esta versión introduce mecanismos avanzados de percepción de noticias, gestión de riesgos basada en la renta variable y conocimiento de márgenes, lo que permite una toma de decisiones más inteligente antes de la apertura de la sesión y durante eventos de gran impacto en el mercado.
Lógica básica
1. Generación de señales RSI
El sistema aplica un RSI de 17 periodos y detecta los cambios de impulso al cruzar por encima de una línea RSI secundaria (principal o suavizada). Esta interacción identifica señales tempranas de continuación o inversión de tendencia, confirmadas por el contexto más amplio del mercado y la fuerza direccional.
2. Filtro de distancia de cuadrícula
Un sistema de cuadrícula dinámica rodea los precios actuales del mercado, garantizando que las entradas se produzcan únicamente dentro de un rango especificado de niveles de cuadrícula significativos. Este método de entrada selectiva se dirige a zonas óptimas cerca de soportes o resistencias técnicas, reduciendo el ruido y mejorando la precisión de las operaciones.
3. Confirmación de la tendencia mediante la EMA 200
La media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos actúa como filtro principal de la tendencia:
-
Operaciones largas: Se inician sólo cuando la acción del precio se mantiene por encima de la 200 EMA y el RSI confirma la alineación alcista.
-
Operaciones cortas: Se inician cuando el precio está por debajo de la EMA 200 y el RSI indica un impulso bajista sostenido.
Funciones añadidas (aspectos destacados de la actualización de la versión)
-
Módulo de percepción de noticias: La estrategia reconoce ahora los principales acontecimientos económicos y ajusta la agresividad de entrada o el tamaño de la posición en función de la volatilidad prevista.
-
Gestión adaptable del riesgo: Incorpora un control de la exposición en varios niveles, ajustando dinámicamente el riesgo en función de la renta variable del operador, la disponibilidad de margen y la volatilidad de la sesión.
-
Sensibilidad al capital y al margen: Antes de cada sesión de negociación, el sistema evalúa el capital de la cuenta y la utilización del margen, calibrando el tamaño de la posición para preservar la eficiencia del capital y minimizar la exposición a las caídas.
-
Mayor conocimiento de la sesión: Momento de entrada optimizado en relación con las aperturas de sesión (Londres, Nueva York y Asia) para mejorar la precisión de las operaciones y reducir las entradas prematuras durante las fases de baja liquidez.
Ejemplo - Configuración larga
-
El precio cotiza por encima de la EMA 200 (tendencia alcista confirmada).
-
El RSI(17) cruza por encima de la línea líder del RSI, lo que indica un impulso alcista.
-
El precio se encuentra dentro del umbral predefinido de la cuadrícula (por ejemplo, X pips) desde el nivel superior de la cuadrícula más cercano.
-
Los módulos de noticias y de renta variable confirman unas condiciones de bajo riesgo y una capacidad de margen suficiente.
Cuando todos los parámetros se alinean, el sistema ejecuta una orden de compra con precisión, opcionalmente validada por la estructura de la vela o la confirmación del volumen.
Caso práctico
Diseñada para operadores profesionales y sistemas cuantitativos, esta estrategia integra el impulso, la estructura y el conocimiento fundamental para mejorar la calidad de entrada y el control del riesgo. Es especialmente eficaz en entornos de volatilidad media, ya que adapta la ejecución de las operaciones a la estructura del mercado y a las limitaciones de recursos del operador.
