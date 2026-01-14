Liquidity Void Swing EA

═══════════════════════════════════════════════════════════════════

LIQUIDEZ VACÍO EA

Asesor Experto Profesional MetaTrader 5

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





RESUMEN DEL PRODUCTO

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





El EA de Vacío de Liquidez es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5 que capitaliza los vacíos de liquidez en el mercado. Basado en conceptos de trading institucional, este EA identifica áreas donde el precio se movió rápidamente con mínima actividad de trading, creando "vacíos" que el precio a menudo vuelve a llenar.









¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE VACÍOS DE LIQUIDEZ?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





EL CONCEPTO:

Un vacío de liquidez (también conocido como Fair Value Gap o FVG) se produce cuando el precio se mueve tan rápidamente a través de un área que la negociación mínima tiene lugar en esos niveles de precios. Esto crea un desequilibrio entre compradores y vendedores, dejando un "hueco" o "vacío" en la estructura del mercado.





CÓMO FUNCIONA

1. El EA escanea la acción histórica de los precios para identificar las zonas con liquidez mínima

2. Cuando se detecta un vacío, el EA vigila que el precio rompa por encima (para las compras) o por debajo (para las ventas) de la zona de vacío

3. Una confirmación PVG (Point of Value Gap) cerca del vacío valida la señal

4. 4. La operación se ejecuta con niveles predefinidos de stop loss y take profit.









CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VACÍOS DE LIQUIDEZ

Identifica los vacíos de precios con una actividad de negociación mínima





SISTEMA DE CONFIRMACIÓN FVG

Valida las señales mediante el análisis de la brecha del punto de valor





PANEL DE CONTROL PROFESIONAL

Visualización en tiempo real de la información de la cuenta, las sesiones, el filtro de noticias y el estado de la estrategia





4 MODOS DE GESTIÓN DEL RIESGO

- Tamaño de lote fijo

- Dinero fijo por operación

- Porcentaje del capital

- Porcentaje del saldo





NEGOCIACIÓN MULTISESIÓN

Negocie durante las sesiones de Asia, Londres, Nueva York y Australia





FILTRO DE NOTICIAS

Evita automáticamente la negociación durante noticias de gran repercusión





TRAILING STOP

Trailing stop opcional para proteger los beneficios y dejar correr a los ganadores





GESTIÓN INTELIGENTE DE MÁRGENES

Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del margen disponible.





GRÁFICOS PROFESIONALES

Tema azul marino oscuro con velas verdes alcistas y rojas oscuras bajistas









CÓMO FUNCIONA EL BOT

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





PASO 1: ANÁLISIS DEL MERCADO

El EA analiza continuamente la acción del precio en cada nueva barra, mirando hacia atrás a través de los datos históricos para identificar los vacíos de liquidez. Cuenta el número de veces que el precio ha tocado zonas de precios específicas - las áreas con 3 o menos toques se marcan como posibles vacíos.





PASO 2: GENERACIÓN DE SEÑALES

Cuando se identifica un vacío, el EA espera a que el precio atraviese la zona vacía. Para las señales de compra, el precio debe cerrar por encima del máximo del vacío. Para las señales de venta, el precio debe cerrar por debajo del mínimo del vacío. El PVG (Point of Value Gap) también debe estar presente cerca del límite del void para su confirmación.





PASO 3: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN

Una vez que se cumplen todas las condiciones, el EA ejecuta automáticamente la operación con el stop loss y el take profit configurados. Antes de colocar la orden, valida que los niveles de stop cumplan los requisitos del broker y que haya suficiente margen disponible.





PASO 4: GESTIÓN DE LA OPERACIÓN

Si el trailing stop está activado, el EA monitoriza continuamente las posiciones abiertas y ajusta el stop loss a medida que el precio se mueve a su favor, protegiendo los beneficios mientras permite que se ejecuten las operaciones ganadoras.









AJUSTES Y CONFIGURACIÓN

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parámetro | Por defecto | Descripción

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

LiquidityVoidPips | 20 | Tamaño mínimo de la zona de vacío (pips)

FVG_Distance | 15 | Distancia para confirmación PVG (pips)

BreakoutConfirmationBars | 2 | Barras necesarias para confirmar el breakout

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





AJUSTES DE GESTIÓN DE RIESGOS:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parámetro | Por defecto | Descripción

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

RiskManagement | Lote Fijo | Elegir modo de riesgo

LoteFijo | 0.01 | Tamaño del lote (modo Lote Fijo)

FixedMoney | 100 | $ a arriesgar (modo Fixed Money)

RiskPercent | 1.0 | % a arriesgar (modos Porcentaje)

StopLossPips | 50 | Distancia de Stop Loss (pips)

TakeProfitPips | 100 | Distancia Take profit (pips)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





SESIONES DE NEGOCIACIÓN:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Sesión | Hora (GMT) | Por defecto

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Asia (Tokio) | 00:00 - 09:00 | Activado

Londres | 08:00 - 17:00 | Activado

Nueva York | 13:00 - 22:00 | Activado

Australia (Sydney) | 22:00 - 07:00 | Activado

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━





CONFIGURACIÓN DEL TRAILING STOP:

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

Parámetro | Por defecto | Descripción

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

UseTrailingStop | false | Activar/desactivar trailing stop

TrailingStopPips | 30 | Distancia a seguir detrás del precio

TrailingStepPips | 5 | Movimiento mínimo del precio antes del ajuste

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━









AJUSTES RECOMENDADOS POR SÍMBOLO

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





EURUSD / GBPUSD / USDCAD:

- Timeframe: H1 o M30

- LiquidezVoidPips: 20

- StopLossPips: 40-50

- TakeProfitPips: 80-100

- Sesiones: Londres + Nueva York





XAUUSD (Oro):

- Timeframe: H1 o H4

- LiquidezVoidPips: 30

- StopLossPips: 150-200

- TakeProfitPips: 300-400

- Sesiones: Londres + Nueva York





GBPJPY / EURJPY (Pares volátiles):

- Timeframe: H1

- LiquidezVoidPips: 25

- StopLossPips: 60-80

- TakeProfitPips: 120-160

- Sesiones: Asia + Londres + Nueva York









CARACTERÍSTICAS DEL PANEL

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





El cuadro de mandos profesional en pantalla ofrece seguimiento en tiempo real:





- INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA

Saldo actual, capital y ganancias/pérdidas flotantes





- PAR DE NEGOCIACIÓN

Símbolo negociado actualmente y diferencial actual





- ESTADO DE LA SESIÓN

Estado en tiempo real de las cuatro sesiones de negociación (ACTIVA/CERRADA)





- FILTRO DE NOTICIAS

Muestra si la negociación está permitida o bloqueada debido a noticias.





- ESTADO DE LA ESTRATEGIA

Indica cuándo se ha detectado un vacío de liquidez





- PANTALLA DE RIESGO

Muestra el modo y los ajustes actuales de gestión de riesgos





- TRAILING STOP

Muestra el estado y la distancia del trailing stop









ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





- Plataforma: MetaTrader 5 solamente

- Tipo de cuenta: Compatible con cuentas de compensación y cobertura

- Depósito mínimo: $500 para pares de divisas, $2.000 para oro

- Requisitos del broker: Diferenciales bajos (<2 pips en las divisas principales), EA permitido

- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior

- Plazos: M15, M30, H1, H4, D1

- Símbolos: Todos los principales pares de divisas y oro (XAUUSD)









ADVERTENCIA DE RIESGO

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.





Pruebe siempre el EA en una cuenta demo durante al menos 30 días antes de utilizarlo en una cuenta real. Comience con tamaños de lote mínimos y auméntelos gradualmente a medida que adquiera confianza en el sistema.









¿QUÉ HACE ESPECIAL A ESTE EA?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





ESTRATEGIA INSTITUCIONAL

Basada en cómo los operadores profesionales identifican y operan los desequilibrios de liquidez





CONCEPTO PROBADO

Los vacíos de liquidez son un fenómeno de mercado bien documentado utilizado por bancos y fondos de cobertura





AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE

Elimina la negociación emocional y ejecuta la estrategia con precisión





TRANSPARENCIA TOTAL

El cuadro de mandos profesional muestra exactamente lo que está haciendo el EA en todo momento





GESTIÓN FLEXIBLE DEL RIESGO

4 modos diferentes le permiten operar según su tolerancia al riesgo





CAPACIDAD MULTIMERCADO

Funciona con pares de divisas, oro y otros símbolos con parámetros ajustables





FILTRO DE SESIONES

Opere sólo durante sus sesiones de mercado preferidas para obtener mejores resultados





PROTECCIÓN DE NOTICIAS

Detiene automáticamente las operaciones durante las noticias de gran impacto para evitar movimientos erráticos de los precios.









QUÉ INCLUYE

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





LiquidityVoid_EA.mq5 - El Asesor Experto completo

Guía del usuario (PDF)

Instrucciones de instalación

Guía de Configuración del Probador de Estrategias

Configuración recomendada para múltiples símbolos

Informes de corrección de errores y actualizaciones

Panel de control profesional (integrado)

Actualizaciones y soporte gratuitos









¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Traders que quieren automatizar estrategias de trading institucionales

Aquellos que buscan un sistema de trading transparente y comprensible

Operadores que prefieren seguir tendencias y estrategias de ruptura

Cualquiera que desee herramientas profesionales de gestión de riesgos

Operadores que deseen operar en varias sesiones sin pasar la noche en vela

Aquellos que buscan un sistema con conceptos de mercado probados









SOPORTE Y ACTUALIZACIONES

═══════════════════════════════════════════════════════════════════





Este EA incluye documentación completa que cubre la instalación, configuración, optimización y solución de problemas. Se proporcionan actualizaciones gratuitas para garantizar la compatibilidad con futuras versiones de MetaTrader 5 y para añadir nuevas funciones basadas en los comentarios de los usuarios.









