Liquidity Void Swing EA

═══════════════════════════════════════════════════════════════════
LIQUIDEZ VACÍO EA
Asesor Experto Profesional MetaTrader 5
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

RESUMEN DEL PRODUCTO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

El EA de Vacío de Liquidez es un sofisticado sistema de trading automatizado diseñado para MetaTrader 5 que capitaliza los vacíos de liquidez en el mercado. Basado en conceptos de trading institucional, este EA identifica áreas donde el precio se movió rápidamente con mínima actividad de trading, creando "vacíos" que el precio a menudo vuelve a llenar.


¿QUÉ ES LA ESTRATEGIA DE VACÍOS DE LIQUIDEZ?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

EL CONCEPTO:
Un vacío de liquidez (también conocido como Fair Value Gap o FVG) se produce cuando el precio se mueve tan rápidamente a través de un área que la negociación mínima tiene lugar en esos niveles de precios. Esto crea un desequilibrio entre compradores y vendedores, dejando un "hueco" o "vacío" en la estructura del mercado.

CÓMO FUNCIONA
1. El EA escanea la acción histórica de los precios para identificar las zonas con liquidez mínima
2. Cuando se detecta un vacío, el EA vigila que el precio rompa por encima (para las compras) o por debajo (para las ventas) de la zona de vacío
3. Una confirmación PVG (Point of Value Gap) cerca del vacío valida la señal
4. 4. La operación se ejecuta con niveles predefinidos de stop loss y take profit.


CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VACÍOS DE LIQUIDEZ
Identifica los vacíos de precios con una actividad de negociación mínima

SISTEMA DE CONFIRMACIÓN FVG
Valida las señales mediante el análisis de la brecha del punto de valor

PANEL DE CONTROL PROFESIONAL
Visualización en tiempo real de la información de la cuenta, las sesiones, el filtro de noticias y el estado de la estrategia

4 MODOS DE GESTIÓN DEL RIESGO
- Tamaño de lote fijo
- Dinero fijo por operación
- Porcentaje del capital
- Porcentaje del saldo

NEGOCIACIÓN MULTISESIÓN
Negocie durante las sesiones de Asia, Londres, Nueva York y Australia

FILTRO DE NOTICIAS
Evita automáticamente la negociación durante noticias de gran repercusión

TRAILING STOP
Trailing stop opcional para proteger los beneficios y dejar correr a los ganadores

GESTIÓN INTELIGENTE DE MÁRGENES
Calcula automáticamente el tamaño de los lotes en función del margen disponible.

GRÁFICOS PROFESIONALES
Tema azul marino oscuro con velas verdes alcistas y rojas oscuras bajistas


CÓMO FUNCIONA EL BOT
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

PASO 1: ANÁLISIS DEL MERCADO
El EA analiza continuamente la acción del precio en cada nueva barra, mirando hacia atrás a través de los datos históricos para identificar los vacíos de liquidez. Cuenta el número de veces que el precio ha tocado zonas de precios específicas - las áreas con 3 o menos toques se marcan como posibles vacíos.

PASO 2: GENERACIÓN DE SEÑALES
Cuando se identifica un vacío, el EA espera a que el precio atraviese la zona vacía. Para las señales de compra, el precio debe cerrar por encima del máximo del vacío. Para las señales de venta, el precio debe cerrar por debajo del mínimo del vacío. El PVG (Point of Value Gap) también debe estar presente cerca del límite del void para su confirmación.

PASO 3: EJECUCIÓN DE LA OPERACIÓN
Una vez que se cumplen todas las condiciones, el EA ejecuta automáticamente la operación con el stop loss y el take profit configurados. Antes de colocar la orden, valida que los niveles de stop cumplan los requisitos del broker y que haya suficiente margen disponible.

PASO 4: GESTIÓN DE LA OPERACIÓN
Si el trailing stop está activado, el EA monitoriza continuamente las posiciones abiertas y ajusta el stop loss a medida que el precio se mueve a su favor, protegiendo los beneficios mientras permite que se ejecuten las operaciones ganadoras.


AJUSTES Y CONFIGURACIÓN
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

CONFIGURACIÓN DE LA ESTRATEGIA:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parámetro | Por defecto | Descripción
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
LiquidityVoidPips | 20 | Tamaño mínimo de la zona de vacío (pips)
FVG_Distance | 15 | Distancia para confirmación PVG (pips)
BreakoutConfirmationBars | 2 | Barras necesarias para confirmar el breakout
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

AJUSTES DE GESTIÓN DE RIESGOS:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parámetro | Por defecto | Descripción
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
RiskManagement | Lote Fijo | Elegir modo de riesgo
LoteFijo | 0.01 | Tamaño del lote (modo Lote Fijo)
FixedMoney | 100 | $ a arriesgar (modo Fixed Money)
RiskPercent | 1.0 | % a arriesgar (modos Porcentaje)
StopLossPips | 50 | Distancia de Stop Loss (pips)
TakeProfitPips | 100 | Distancia Take profit (pips)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

SESIONES DE NEGOCIACIÓN:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Sesión | Hora (GMT) | Por defecto
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Asia (Tokio) | 00:00 - 09:00 | Activado
Londres | 08:00 - 17:00 | Activado
Nueva York | 13:00 - 22:00 | Activado
Australia (Sydney) | 22:00 - 07:00 | Activado
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

CONFIGURACIÓN DEL TRAILING STOP:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
Parámetro | Por defecto | Descripción
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
UseTrailingStop | false | Activar/desactivar trailing stop
TrailingStopPips | 30 | Distancia a seguir detrás del precio
TrailingStepPips | 5 | Movimiento mínimo del precio antes del ajuste
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━


AJUSTES RECOMENDADOS POR SÍMBOLO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

EURUSD / GBPUSD / USDCAD:
- Timeframe: H1 o M30
- LiquidezVoidPips: 20
- StopLossPips: 40-50
- TakeProfitPips: 80-100
- Sesiones: Londres + Nueva York

XAUUSD (Oro):
- Timeframe: H1 o H4
- LiquidezVoidPips: 30
- StopLossPips: 150-200
- TakeProfitPips: 300-400
- Sesiones: Londres + Nueva York

GBPJPY / EURJPY (Pares volátiles):
- Timeframe: H1
- LiquidezVoidPips: 25
- StopLossPips: 60-80
- TakeProfitPips: 120-160
- Sesiones: Asia + Londres + Nueva York


CARACTERÍSTICAS DEL PANEL
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

El cuadro de mandos profesional en pantalla ofrece seguimiento en tiempo real:

- INFORMACIÓN SOBRE LA CUENTA
Saldo actual, capital y ganancias/pérdidas flotantes

- PAR DE NEGOCIACIÓN
Símbolo negociado actualmente y diferencial actual

- ESTADO DE LA SESIÓN
Estado en tiempo real de las cuatro sesiones de negociación (ACTIVA/CERRADA)

- FILTRO DE NOTICIAS
Muestra si la negociación está permitida o bloqueada debido a noticias.

- ESTADO DE LA ESTRATEGIA
Indica cuándo se ha detectado un vacío de liquidez

- PANTALLA DE RIESGO
Muestra el modo y los ajustes actuales de gestión de riesgos

- TRAILING STOP
Muestra el estado y la distancia del trailing stop


ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

- Plataforma: MetaTrader 5 solamente
- Tipo de cuenta: Compatible con cuentas de compensación y cobertura
- Depósito mínimo: $500 para pares de divisas, $2.000 para oro
- Requisitos del broker: Diferenciales bajos (<2 pips en las divisas principales), EA permitido
- Apalancamiento recomendado: 1:100 o superior
- Plazos: M15, M30, H1, H4, D1
- Símbolos: Todos los principales pares de divisas y oro (XAUUSD)


ADVERTENCIA DE RIESGO
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Operar con divisas y CFDs implica un riesgo sustancial de pérdida y puede no ser adecuado para todos los inversores. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. El alto grado de apalancamiento puede jugar tanto en su contra como a su favor. Antes de decidirse a operar, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y apetito por el riesgo. Sólo debe operar con dinero que pueda permitirse perder.

Pruebe siempre el EA en una cuenta demo durante al menos 30 días antes de utilizarlo en una cuenta real. Comience con tamaños de lote mínimos y auméntelos gradualmente a medida que adquiera confianza en el sistema.


¿QUÉ HACE ESPECIAL A ESTE EA?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

ESTRATEGIA INSTITUCIONAL
Basada en cómo los operadores profesionales identifican y operan los desequilibrios de liquidez

CONCEPTO PROBADO
Los vacíos de liquidez son un fenómeno de mercado bien documentado utilizado por bancos y fondos de cobertura

AUTOMATIZACIÓN INTELIGENTE
Elimina la negociación emocional y ejecuta la estrategia con precisión

TRANSPARENCIA TOTAL
El cuadro de mandos profesional muestra exactamente lo que está haciendo el EA en todo momento

GESTIÓN FLEXIBLE DEL RIESGO
4 modos diferentes le permiten operar según su tolerancia al riesgo

CAPACIDAD MULTIMERCADO
Funciona con pares de divisas, oro y otros símbolos con parámetros ajustables

FILTRO DE SESIONES
Opere sólo durante sus sesiones de mercado preferidas para obtener mejores resultados

PROTECCIÓN DE NOTICIAS
Detiene automáticamente las operaciones durante las noticias de gran impacto para evitar movimientos erráticos de los precios.


QUÉ INCLUYE
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

LiquidityVoid_EA.mq5 - El Asesor Experto completo
Guía del usuario (PDF)
Instrucciones de instalación
Guía de Configuración del Probador de Estrategias
Configuración recomendada para múltiples símbolos
Informes de corrección de errores y actualizaciones
Panel de control profesional (integrado)
Actualizaciones y soporte gratuitos


¿PARA QUIÉN ES ESTE EA?
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Traders que quieren automatizar estrategias de trading institucionales
Aquellos que buscan un sistema de trading transparente y comprensible
Operadores que prefieren seguir tendencias y estrategias de ruptura
Cualquiera que desee herramientas profesionales de gestión de riesgos
Operadores que deseen operar en varias sesiones sin pasar la noche en vela
Aquellos que buscan un sistema con conceptos de mercado probados


SOPORTE Y ACTUALIZACIONES
═══════════════════════════════════════════════════════════════════

Este EA incluye documentación completa que cubre la instalación, configuración, optimización y solución de problemas. Se proporcionan actualizaciones gratuitas para garantizar la compatibilidad con futuras versiones de MetaTrader 5 y para añadir nuevas funciones basadas en los comentarios de los usuarios.


═══════════════════════════════════════════════════════════════════
2026 Liquidity Void EA - Sistema de trading profesional
═══════════════════════════════════════════════════════════════════
Productos recomendados
Dashboard Super Three MA MT5
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si encuentra algún problema con el uso del producto o la necesidad de características adicionales para agregar a la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Super Three MA MT5 Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita Versión gratuita: LINK Versión MT4: LINK Este sistema utiliza básicamente PA y tres medias móviles ajustables como indicador
AP BTC Bullish Retest MT5
Allan Graham Pike
Asesores Expertos
AP BTC Retest alcista (MT5) EA de largo plazo para BTC. Espera un cierre decisivo por encima de la resistencia , confirma la calidad de la tendencia/volumen, luego coloca un LÍMITE DE COMPRA en el retroceso al nivel roto. Una configuración a la vez. Sin rejilla, sin martingala. Sin DLL/WebRequest. Qué es Un motor de breakout-and-retest para BTC. Construye manijas de resistencia significativas (clusters de cuerpo alto) en un TF más alto, requiere un cierre limpio a través de esa manija, luego com
Gold 1 Minute Grid
Nguyen Chung
5 (11)
Asesores Expertos
GOLD 1 MINUTE GRID EA es un sistema de trading automatizado diseñado específicamente para los metales preciosos, con un enfoque principal en GOLD . El Asesor Experto opera en el marco temporal M1 y combina el Grid Trading con un filtro de tendencia EMA de múltiples marcos temporales, una gestión de capital dinámica basada en el saldo de la cuenta y un sistema de protección mediante coberturas en múltiples capas. SEÑAL EN VIVO (LIVE SIGNAL) Para cuenta Micro: https://www.mql5.com/en/signals/23468
FxS Zone Recovery EA
Churchill Sipho Mashinini
Asesores Expertos
EA de recuperación de zona FxS Su solución definitiva para el trading basado en la recuperación FxS Zone Recovery EA es un Asesor Experto potente, flexible e intuitivo para MetaTrader 5 que emplea la robusta estrategia Zone Recovery para ayudarle a gestionar sus operaciones y recuperarse de pérdidas mediante un escalado inteligente de posiciones. Diseñado tanto para traders principiantes como experimentados, este EA se adapta a diversas condiciones del mercado mediante una selección de 1
AdvisorKing
Artem Grishchenko
Asesores Expertos
AdvisorKing es un scalper multidivisa que utiliza algoritmos de negociación propios. La entrada en el mercado se lleva a cabo utilizando filtros, lo que permite al asesor de operaciones obtener buenos resultados durante una sesión de negociación de baja volatilidad. Este sistema está diseñado para el comercio a largo plazo y es adecuado para los comerciantes que están acostumbrados a la estabilidad y el riesgo mínimo. El asesor de operaciones no contiene estrategias tan peligrosas como la cuadr
Dashboard Super ma ris cci MT5
Wang Yu
Utilidades
如果产品有任何问题或者您需要在此产品上添加功能，请联系我 Póngase en contacto conmigo / mensaje si se encuentra con algún problema con el uso del producto o necesita característica adicional para agregar en la versión base. Hay versión Demo de este panel Dashboard Super MA RSI CCI Demo en mi lista de productos, por favor pruébelo para familiarizarse con todas las funcionalidades de forma gratuita, LINK . Dashboard Super MA RSI C CI es una herramienta gráfica intuitiva y práctica que le ayudará a: Tener 28 pares bajo contro
Fuzzy Logic Trend EA
Percival David
Asesores Expertos
Exclusive EA for FOREX HEDGE account The EA (FuzzyLogicTrendEA) is based on fuzzy logic strategies based on the analysis of a set of 5 indicators and filters. Each indicator and filter has a weight in the calculation and, when the fuzzy logic result reaches the value defined in the EA parameter, a negotiation is opened seeking a pre-defined gain. As additional functions it is possible to define maximum spread, stop loss and so on . Recommended Symbol: EURUSD, AUDUSD, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, AUD
Cypher King
Youssef Souih Hejjaji
Asesores Expertos
¡Cypher King ya está disponible! Cypher King ofrece un rendimiento constante sin trucos. Construido para GBPJPY, fácilmente adaptable a otros pares, y diseñado para prosperar en condiciones reales de mercado. ¿Por qué elegir Cypher King? Precisión impulsada por IA En el corazón de Cypher King se encuentra una poderosa red neuronal que analiza la acción del precio en vivo utilizando una mezcla sincronizada de MACD, RSI, EMAs, Bandas de Bollinger , y más. Sin Martingala, sin tonterías Olvídese de
Smart Prop Firm Trader
Fhulufhelo Norman Mamushiana
Asesores Expertos
NOTA: PARA CONFIGURACIONES Y SOPORTE TECNICO AQUI ESTA NUESTRO ENLACE DE SMART MONEY TELEGRAM: https://t.me/+g51Apb2W5Ck0ZGFk ¿QUÉ ES SMART MONEY EA? Smart Money EA no es sólo otro robot de comercio. Es un EA de seguimiento de tendencias de alta precisión que aprovecha el concepto de Smart Money, la acción del precio y el impulso del mercado para entrar en operaciones con una precisión excepcional". Es su solución todo-en-uno para operar EURUSD, Petróleo Crudo, Nasdaq 100, Alemania 40, e inclus
Eagle Grid MT5
Luiz Felipe De Oliveira Caldas
Asesores Expertos
La negociación en cuadrícula consiste en colocar órdenes por encima y por debajo de un precio establecido, creando una cuadrícula de órdenes con precios crecientes y decrecientes. La negociación en cuadrícula suele asociarse al mercado de divisas. En general, la técnica trata de aprovechar la volatilidad normal del precio de un activo colocando órdenes de compra y venta a determinados intervalos regulares por encima y por debajo de un precio base predefinido. Por ejemplo, un operador de divisas
Golden Crucible
Wilna Barnard
Asesores Expertos
¡Promoción limitada para Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro! Golden Crucible - EA Avanzado de Scalping de Oro Golden Crucible es un Asesor Experto (EA) diseñado para ayudar a los traders a navegar por el mercado del oro, rápido y volátil. Con algoritmos de precisión y gestión inteligente del riesgo, este EA busca capturar movimientos de precios a corto plazo para respaldar sus estrategias de trading. Características principales: Configuraciones optimizadas: Las configuraciones rec
US500 Scalper
Sergey Batudayev
Asesores Expertos
El S&P 500 Scalper Advisor es una herramienta innovadora diseñada para operadores que desean operar con éxito en el índice S&P 500. Este índice es uno de los indicadores más utilizados y prestigiosos del mercado bursátil estadounidense, compuesto por las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. Peculiaridades: Soluciones de trading automatizado:       El asesor se basa en algoritmos avanzados y análisis técnico para adaptar automáticamente la estrategia a las condiciones cambiantes del merca
CandleGuard BE
Damian Mateusz Schmidt
Asesores Expertos
CandleGuard BE Gestor profesional de punto de equilibrio y arrastre para MetaTrader 5 CandleGuard BE es un avanzado, manual de fácil Asesor de Expertos para MetaTrader 5, diseñado para gestionar el punto de equilibrio y la lógica de trailing stop estrictamente en el cierre de la vela , utilizando cualquier marco de tiempo seleccionado , independientemente del marco de tiempo gráfico. La herramienta se centra en la claridad, seguridad y precisión , dando a los operadores un control total y ret
Blue CARA MT5
Duc Anh Le
Asesores Expertos
| Solución de negociación totalmente automatizada inspirada en el Concepto de Dinero Inteligente (TIC) y con capacidad multiestrategia | Construido por un operador de la red >> para operadores de la red. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Señal de seguimiento real --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - abreviatura de Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor es un multi-moneda de próxima generación multi-timeframe E
Kintech Gold
Doan Van Hai
Asesores Expertos
Following our guide, you will gain more than you lose. EA para largo plazo. Beneficio estable - riesgo mínimo. Símbolo: XAUUSD Adjuntar a cualquier marco de tiempo Depósito mínimo: 3000$ - Calcular el beneficio por mes Señal en vivo: https: //www.mql5.com/en/signals/2080910?source=Site+Signals+My EA instrucción de entrada: 1. Con XAU 2 dígitos (por ejemplo: 1843.23) por favor, establezca - Entrada [3. Max spread]: 55 - Entrada [ 9. Punto de paso]: 100 2. Con XAU 3 dígitos (ej: 1843.235) por fav
SolarTrade Suite LaunchPad Market Expert
Adam Gerasimov
Asesores Expertos
SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家 - 专为开启交易而设计！ 这是一个使用特殊创新和先进算法来计算其价值的交易机器人，是您在金融市场世界中的助手。 使用我们来自 SolarTrade Suite 系列的指标集来更好地选择启动此机器人的时机。 在描述底部查看我们来自 SolarTrade Suite 系列的其他产品。 您想自信地驾驭投资和金融市场的世界吗？ SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad 市场专家是一款创新软件，旨在帮助您做出明智的投资决策并增加您的利润。 SolarTrade Suite 金融机器人的优势：LaunchPad 市场专家： - 准确计算：我们的机器人使用先进的算法和分析方法来准确预测市场走势。 计算购买和出售资产的最佳时机。 - 用户友好界面：直观的界面将使您能够轻松掌握程序并在安装后立即开始享受其好处。 - 专家支持：我们的专业团队随时准备为您解答任何问题，并为您提供有关使用该程序的建议。 立即试用 SolarTrade Suite 金融机器人：LaunchPad Market
SmartSMC Liquidity Sweep
Gooi Meng Liang
Asesores Expertos
SmartSMC EA - Barridos de Liquidez Durante más de 10 años en el mercado del oro he observado cómo el precio busca liquidez antes del movimiento real. SmartSMC EA es mi versión destilada de esa ventaja: un motor de barrido de liquidez SMC simple y disciplinado que opera XAUUSD con riesgo limpio y ejecución profesional. ¿Por qué elegir SmartSMC? Porque combina conceptos de dinero inteligente con una automatización sólida como una roca. No tiene que cuestionar el gráfico: conecte el EA, elija su
NetRecoveryManagerATR
Gianfranco Tanzi
Asesores Expertos
NetRecoveryMangerATR es un Asesor Experto que parte de una posición neta larga/corta y luego abre posiciones adicionales utilizando niveles basados en ATR, con un multiplicador dinámico, y cierra todo cuando la PL neta supera un objetivo . La apertura de la primera posición la realiza automáticamente el EA cuando se cumplen las condiciones del mercado, las medias móviles y los criterios de acción del precio. El EA puede adjuntarse a cualquier gráfico de divisas. El EA atribuirá automáticamente u
Loss Recovery Trader MT5
Michalis Phylactou
5 (3)
Asesores Expertos
Intenta recuperar las operaciones perdedoras. Si una operación se mueve en la dirección equivocada, comienza el algoritmo de Recuperación de Zona. Se produce una serie alterna de operaciones de Compra y Venta en dos niveles específicos, con dos Puntos de Salida por encima y más allá de estos niveles. Una vez que se alcanza cualquiera de los dos puntos de salida, todas las operaciones se cierran con un beneficio combinado o punto de equilibrio. Para usar 1) Coloque el EA en un gráfico y selecci
LT Gap EA
BacktestPro LLC
Asesores Expertos
Descubra la solución definitiva para operar en los gaps del mercado con el EA LT Gap, ahora disponible en MQL5. Con tres potentes estrategias a su disposición, podrá maximizar su potencial de negociación de gaps como nunca antes. Características principales: Estrategias versátiles: Elija entre tres estrategias distintas de gap trading. Opere con todos los gaps, céntrese en los gaps que cumplan unos criterios mínimos predefinidos o ejecute operaciones exclusivamente cuando las distancias de los
SmartScalp Pro MT5
Serhii Shtepa
Asesores Expertos
Bot de scalping para el par oro/dólar (XAU/USD) : una solución potente y versátil para operadores, diseñada para ofrecer la máxima eficiencia en un mercado dinámico. Este bot está diseñado específicamente para el scalping: analiza los cambios de precios y coloca operaciones incluso antes de que comiencen los movimientos significativos del mercado. Esto le permite asegurar posiciones ventajosas con antelación y capitalizar incluso las fluctuaciones más pequeñas del mercado. Características princi
BigBankSmc ICT Concept
John Muguimi Njue
Asesores Expertos
BIGBANKSmc ICT CONCEPT PROP - La inteligencia institucional se une a la arquitectura del dinero inteligente DONDE LA LÓGICA DE LOS BANCOS CENTRALES SE UNE A LA PRECISIÓN ALGORÍTMICA SET FILE: MQL5 CHAT LINK EN OFERTA: SOLO $977.00 - VALIDO PARA LAS PROXIMAS 10 VENTAS PROXIMO PRECIO $9977.00 PRISA RESUMEN DEL SISTEMA BIGBNKSmc ICT CONEPT PROP representa la convergencia de dos paradigmas dominantes del mercado: La metodología Inner Circle Trader (ICT) y Smart Money Concepts (SMC)-sintetizados en u
Aussie Precision
Kaloyan Ivanov
Asesores Expertos
Se ha añadido la posibilidad de cambiar el tamaño del lote y hacer que el EA tenga el precio más bajo posible. Si lo compras, recibirás soporte y futuras actualizaciones. Por favor, apoya su evolución. Este EA está listo para usar. AussiePrecision es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5, sensible al tiempo, diseñado específicamente para el par de divisas AUD/USD. Está construido para ejecutar operaciones en momentos predefinidos y controlados, lo que lo hace ideal para traders que buscan aut
Dracula MT5
Anatoliy Lukanin
Asesores Expertos
Totalmente automatizado, que no utiliza estrategias de cuadrícula, martingala, promediando posiciones, esperando una pérdida, etc. La idea no es complicada, cuando plana, 2 órdenes limitadas se establecen cuando se utiliza USE_LIMIT_ORDERS = true, de lo contrario se negocia por mercado. Cuando se dispara una orden, la posición se cierra por TAKE_PROFIT, SIGNAL_TRAILING_TAKE_PROFIT en una situación fallida por STOP_LOSS_VIRTUAL. O se eliminan las órdenes. Después de cerrar una posición, el
Matrix Arrow EA MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (7)
Asesores Expertos
Matrix Arrow EA MT4   es un asesor experto único que puede intercambiar las señales   MT5 del Matrix Arrow Indicator   con un panel comercial en el gráfico, de forma manual o 100% automática.   Matrix Arrow Indicator MT5   determinará la tendencia actual en sus primeras etapas, recopilando información y datos de hasta 10 indicadores estándar, que son: Índice de movimiento direccional promedio (ADX), Índice de canales de productos básicos (CCI), Velas clásicas de Heiken Ashi, Media móvil, Diverg
Gold King AI MT5
Rodrigo Arana Garcia
5 (4)
Asesores Expertos
Solo quedan   1/5   copias a este precio ---> Próximo precio 250$ //   Versión MT4 Gold King AI se creó utilizando TensorTrade, un marco de trabajo de código abierto en Python diseñado específicamente para crear, entrenar, evaluar e implementar algoritmos de trading robustos utilizando el aprendizaje por refuerzo. El algoritmo opera durante la sesión bursátil de Nueva York. Tras analizar el mercado durante un par de horas para identificar áreas de interés, coloca órdenes pendientes que se ejecu
Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (396)
Asesores Expertos
¡Hola, traders! Soy   la Reina Cuántica   , la joya de la corona de todo el ecosistema Cuántico y el Asesor Experto mejor valorado y más vendido en la historia de MQL5. Con una trayectoria comprobada de más de 20 meses de trading en vivo, me he ganado mi lugar como la Reina indiscutible del XAUUSD. ¿Mi especialidad? ORO. ¿Mi misión? Ofrecer resultados comerciales consistentes, precisos e inteligentes, una y otra vez. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the
Gold SWmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SWmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5 you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set file
Gold SDmax EA
Sergei Linskii
Asesores Expertos
Gold SDmax EA es uno de los mejores asesores expertos para Meta Trader 5. El algoritmo único del asesor analiza el movimiento del precio del activo, teniendo en cuenta los factores del análisis técnico y matemático, determina los puntos de entrada y salida rentables y utiliza una gestión avanzada del dinero y un multiplicador de lotes.  Contact me immediately after purchase. After confirms the purchase of this EA via MQL5, you will receive Set file for real RoboForex/Weltrade accounts + Set fil
RenkobrickEA
Ricky Zoltan Beznec
Asesores Expertos
¿Qué es el Renko EA? El Renko Brick EA es un avanzado sistema de trading automatizado que crea gráficos Renko en tiempo real directamente en sus gráficos MT5 estándar. Elimina el ruido basado en el tiempo y se centra puramente en el movimiento del precio, operando solo cuando se forma un número especificado de ladrillos consecutivos en la misma dirección. Visualización de Ladrillos Renko COMPRAR VENTA Ladrillos Verdes = Movimiento Alcista | Ladrillos Rojos = Movimiento Bajis
Los compradores de este producto también adquieren
AI Gold Sniper MT5
Ho Tuan Thang
4.85 (27)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: MT4 por defecto (Más de 7 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2329380 IC Markets MT5 (Más de 5 meses de trading en vivo): https://www.mql5.com/en/signals/2340132 Canal de trading con EA de Forex en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14.000 miembros en MQL5 . ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades li
CryonX EA MT5
Solomon Din
4.29 (17)
Asesores Expertos
Cryon X-9000 — Sistema de Trading Autónomo con Núcleo Analítico Cuántico SEÑAL REAL:  https://www.mql5.com/en/signals/2347543 Hoy en día, muchos traders manipulan los resultados ejecutando sus Expert Advisors en cuentas cent o con saldos muy pequeños , lo cual demuestra en realidad que no confían en sus propios sistemas . Este señal, en cambio, opera en una cuenta real de 20.000 USD . Refleja una inversión de capital auténtica y ofrece un rendimiento transparente , sin amplificaciones artificia
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
5 (101)
Asesores Expertos
Quantum King EA: Poder inteligente, perfeccionado para cada trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Precio especial de lanzamiento Señal en vivo:       HAGA CLIC AQUÍ Versión MT4:   HAGA CLIC AQUÍ Canal de Quantum King:       Haga clic aquí ***¡Compra Quantum King MT5 y podrás obtener Quantum StarMan gratis!*** ¡Pregunta en privado para más detalles! Gobierna   tus operaciones con precisión y
AI Gold Trading MT5
Ho Tuan Thang
5 (14)
Asesores Expertos
SEÑAL EN VIVO CON CUENTA DE TRADING REAL: Configuración predeterminada: https://www.mql5.com/en/signals/2344271 Canal de trading de Forex EA en MQL5: Únete a mi canal de MQL5 para estar al día de mis últimas noticias. Mi comunidad de más de 14 000 miembros en MQL5. ¡SOLO QUEDAN 3 COPIAS DE 10 A $399! Después de eso, el precio subirá a $499. El EA se venderá en cantidades limitadas para garantizar los derechos de todos los clientes que lo hayan adquirido. AI Gold Trading aprovecha el modelo ava
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.67 (21)
Asesores Expertos
Cada vez que la señal en vivo aumente un 10%, el precio se incrementará para mantener la exclusividad de Zenox y proteger la estrategia. El precio final será de $2,999. Señal en Vivo Cuenta de IC Markets, ¡vea el rendimiento en vivo por usted mismo como prueba! Descargar manual de usuario (Inglés) Zenox es un robot de trading multipar con IA de vanguardia que sigue las tendencias y diversifica el riesgo en dieciséis pares de divisas. Años de desarrollo dedicado han dado como resultado un potent
Nova Gold X
Hicham Chergui
2.68 (28)
Asesores Expertos
Nota importante: Para garantizar total transparencia, estoy proporcionando acceso a la cuenta de inversor real vinculada a este EA, lo que le permite monitorear su rendimiento en vivo sin manipulación alguna. En solo 5 días, todo el capital inicial fue retirado por completo, y desde entonces, el EA ha estado operando exclusivamente con fondos de ganancias, sin ninguna exposición al saldo original. El precio actual de $199 es una oferta de lanzamiento limitada, y se incrementará después de vende
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (497)
Asesores Expertos
Presentando       Quantum Emperor EA   , el innovador asesor experto en MQL5 que está transformando la forma de operar con el prestigioso par GBPUSD. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Compra Quantum Emperor EA y podrás obtener Quantum StarMan   gratis.*** Pregunta en privado para más detalles. Señal
Golden Hen EA
Taner Altinsoy
5 (15)
Asesores Expertos
Visión General Golden Hen EA es un Asesor Experto (Expert Advisor) diseñado específicamente para XAUUSD . Opera combinando nueve estrategias comerciales independientes, cada una activada por diferentes condiciones de mercado y marcos temporales (M5, M30, H2, H4, H6, H12, W1). El EA está diseñado para gestionar sus entradas y filtros automáticamente. La lógica central del EA se centra en identificar señales específicas. Golden Hen EA no utiliza técnicas de cuadrícula (grid), martingala o promedi
Goldwave EA MT5
Shengzu Zhong
4.5 (8)
Asesores Expertos
Señal en vivo (cuenta real) IC MARKETS： https://www.mql5.com/en/signals/2339082?source=Site+Signals+My   Este EA utiliza la misma lógica y las mismas reglas de ejecución que la señal de trading real verificada mostrada en MQL5. Cuando se utiliza con los ajustes recomendados y optimizados , y con un broker ECN / RAW spread de buena reputación , el comportamiento en trading real debería reflejar de forma cercana el rendimiento y la estructura de la señal en vivo. Tenga en cuenta que los resultad
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.52 (77)
Asesores Expertos
Símbolo XAUUSD (Oro/Dólar) Período (marco temporal) H1-M15 (cualquiera) Soporte para operación única SÍ Depósito mínimo 500 USD (o equivalente en otra moneda) Compatible con cualquier bróker SÍ (compatible con cotizaciones de 2 o 3 dígitos, cualquier moneda de cuenta, símbolo o GMT) Funciona sin configuración previa SÍ Si te interesa el tema del aprendizaje automático, suscríbete al canal: ¡Suscribirse! Características Clave del Proyecto Mad Turtle: Aprendizaje Automático Real Este Asesor Exp
Vortex Turbo EA
Stanislav Tomilov
5 (5)
Asesores Expertos
Vortex Turbo — “Intercambia la tormenta — controla el Vórtice” Vortex Turbo representa la siguiente etapa evolutiva del trading inteligente: un desarrollo único que fusiona una arquitectura de IA de vanguardia, lógica de mercado adaptativa y un control preciso del riesgo. Basado en principios algorítmicos probados, integra múltiples estrategias en un ecosistema unificado de alta velocidad, impulsado por un nuevo nivel de inteligencia predictiva. Diseñado como un experto en scalping para el oro
NTRon 2OOO
Konstantin Freize
4.16 (19)
Asesores Expertos
Estrategia de Trading Híbrida para XAUUSD – Combinación de Sentimiento de Noticias y Desequilibrio del Libro de Órdenes Esta estrategia combina dos enfoques de trading poco utilizados pero altamente efectivos en un sistema híbrido desarrollado exclusivamente para operar XAUUSD (Oro) en el gráfico de 30 minutos . Mientras que los Asesores Expertos convencionales suelen depender de indicadores predefinidos o patrones gráficos básicos, este sistema se basa en un modelo inteligente de acceso al merc
Aura Ultimate EA
Stanislav Tomilov
4.78 (92)
Asesores Expertos
Aura Ultimate: la cúspide del comercio de redes neuronales y el camino hacia la libertad financiera. Aura Ultimate es el siguiente paso evolutivo en la familia Aura: una síntesis de arquitectura de IA de vanguardia, inteligencia adaptativa al mercado y precisión con control de riesgos. Basada en el ADN probado de Aura Black Edition y Aura Neuron, va más allá, fusionando sus fortalezas en un ecosistema unificado multiestrategia, a la vez que introduce una capa completamente nueva de lógica pred
Ultimate Pulse
Clifton Creath
5 (5)
Asesores Expertos
señal en directo https://www.mql5.com/en/signals/2347626?source=Site+Señales+Mi Canal público https://www.mql5.com/en/channels/ultimatepulse Último Pulso ****5 copias restantes a este precio**** Visión General Ultimate Pulse es un Asesor Experto diseñado para extraer beneficios del movimiento natural del mercado. Toma beneficios de cada posición individualmente o en cuadrículas dependiendo de las condiciones. Simple, metódico, eficaz. Optimizado para XAUUSD (Oro) en el marco de tiempo de 30 min
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (89)
Asesores Expertos
¡PROP FIRME LISTO!   (   descargar SETFILE   ) WARNING : ¡Solo quedan unas pocas copias al precio actual! Precio final: 990$ Obtenga 1 EA gratis (para 2 cuentas comerciales) -> contácteme después de la compra Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal ¡Bienvenido al Segador de Oro! Basado en el exitoso Goldtrade Pro, este EA ha sido diseñado para ejecutarse en múltiples períodos de tiempo al mismo tiempo y tiene la opción de establecer la frecuencia de
Cheat Engine
Connor Michael Woodson
4.17 (6)
Asesores Expertos
Cheat Engine es un sistema de scalping de oro de rango medio que puede tomar decisiones basadas en el sentimiento global del mercado forex mediante una API basada en la web. La señal en vivo de Cheat Engine llegará pronto. El precio actual será incrementado. Precio por tiempo limitado 199  USD Solo operaciones individuales. Nunca se utiliza grid ni martingala. Salidas con trailing stop inteligente que se adapta a la volatilidad diaria El sentimiento global del mercado forex es una medición de l
HTTP ea
Yury Orlov
5 (9)
Asesores Expertos
How To Trade Pro (HTTP) EA — un asesor de trading profesional para operar con cualquier activo sin martingala ni redes del autor con más de 25 años de experiencia. La mayoría de los asesores top trabajan con oro en ascenso. Lucen brillantes en las pruebas... mientras el oro sube. Pero ¿qué pasa cuando el trend se agota? ¿Quién protegerá tu depósito? HTTP EA no cree en el crecimiento eterno — se adapta al mercado cambiante y está diseñado para diversificar ampliamente tu cartera de inversión y pr
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.52 (66)
Asesores Expertos
AI Forex Robot - El futuro del trading automatizado. AI Forex Robot está impulsado por un sistema de Inteligencia Artificial de última generación basado en una red neuronal híbrida LSTM Transformer, diseñada específicamente para analizar los movimientos de precios XAUUSD y EURUSD en el mercado Forex. El sistema analiza estructuras complejas de mercado, adapta su estrategia en tiempo real y toma decisiones basadas en datos con un alto nivel de precisión. AI Forex Robot es un sistema moderno, tota
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.37 (51)
Asesores Expertos
Aura Black Edition es un EA totalmente automatizado diseñado para operar solo con ORO. El experto mostró resultados estables en XAUUSD en el período 2011-2020. No se utilizan métodos peligrosos de gestión del dinero, ni martingala, ni cuadrícula ni scalp. Adecuado para cualquier condición de bróker. EA entrenado con un perceptrón multicapa La red neuronal (MLP) es una clase de red neuronal artificial (ANN) de retroalimentación. El término MLP se usa de manera ambigua, a veces de manera vaga para
Pivot Killer
BLODSALGO LIMITED
4.63 (24)
Asesores Expertos
Crecimiento a Largo Plazo. Consistencia. Resiliencia. Pivot Killer EA no es un sistema de ganancias rápidas, sino un algoritmo de trading profesional diseñado para hacer crecer tu cuenta de manera sostenible a largo plazo . Desarrollado exclusivamente para XAUUSD (ORO) , Pivot Killer es el resultado de años de investigación, pruebas y desarrollo disciplinado. Su filosofía es simple: la consistencia vence a la suerte . Este sistema ha sido puesto a prueba en distintos ciclos de mercado, cambios d
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Asesores Expertos
IMPORTANTE   : Este paquete solo se venderá al precio actual para un número muy limitado de copias.    El precio subirá a 1499$ muy rápido.    ¡+100 estrategias incluidas   y más por venir! BONIFICACIÓN   : Por un precio de $999 o superior -> ¡elige  5     de mis otros EA gratis!  TODOS LOS ARCHIVOS CONFIGURADOS GUÍA COMPLETA DE CONFIGURACIÓN Y OPTIMIZACIÓN GUÍA DE VIDEO SEÑALES EN VIVO REVISIÓN (de terceros) ¡Bienvenido al SISTEMA DE BREAKOUT DEFINITIVO! Me complace presentar el Ultimate Bre
The ORB Master
Profalgo Limited
4.88 (24)
Asesores Expertos
PROP FIRM READY!  PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO: ¡NÚMERO MUY LIMITADO DE COPIAS DISPONIBLES AL PRECIO ACTUAL! Precio final: 990$ Desde $349: ¡Elige 1 EA gratis! (para un máximo de 2 cuentas comerciales) Oferta combinada definitiva     ->     haga clic aquí ÚNETE AL GRUPO PÚBLICO:   Haz clic aquí   LIVE RESULTS REVISIÓN INDEPENDIENTE Bienvenido a "The ORB Master"   :   Tu ventaja en las rupturas de rango de apertura Descubra el poder de la estrategia Opening Range Breakout (ORB) con ORB Master EA
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Asesores Expertos
EA de Quantum Baron Hay una razón por la que al petróleo se le llama oro negro, y ahora, con Quantum Baron EA, puede acceder a él con una precisión y confianza inigualables. Diseñado para dominar el mundo de alto octanaje de XTIUSD (petróleo crudo) en el gráfico M30, Quantum Baron es su arma definitiva para subir de nivel y operar con precisión de élite. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. con descuen
Vortex Gold EA
Stanislav Tomilov
5 (31)
Asesores Expertos
Vortex - su inversión en el futuro El Asesor Experto Vortex Gold EA creado específicamente para operar con oro (XAU/USD) en la plataforma Metatrader. Construido utilizando indicadores propios y algoritmos secretos del autor, este EA emplea una estrategia de trading integral diseñada para capturar movimientos rentables en el mercado del oro. Los componentes clave de su estrategia incluyen indicadores clásicos como el CCI y el Indicador Parabólico, que trabajan juntos para señalar con precisión l
Quantum StarMan
Bogdan Ion Puscasu
4.87 (104)
Asesores Expertos
Hola a todos, déjenme presentarme: Soy   Quantum StarMan,   el miembro más electrizante y fresco de la familia   Quantum EAs   . Soy un asesor experto (EA) multidivisa totalmente automatizado con la capacidad de gestionar hasta 5 pares dinámicos:   AUDUSD, EURAUD, EURUSD, GBPUSD y USDCAD   . Con la máxima precisión y una responsabilidad inquebrantable, llevaré tu trading al siguiente nivel. Y lo mejor de todo: no utilizo estrategias Martingala. En su lugar, utilizo un sofisticado sistema de cu
Neptune EA MT5
Kalinskie Gilliam
5 (12)
Asesores Expertos
Neptuno: Un EA que sigue la tendencia del oro Un sistema profesional de seguimiento de tendencias diseñado para XAUUSD. Adjuntar a un solo gráfico con cualquier marco de tiempo - Neptune gestiona sus propios marcos de tiempo internos. Neptune identifica entradas de alta probabilidad usando confirmación multifactorial, luego protege las ganancias con salidas adaptables. Diseñado para los operadores que quieren una ventaja real y no trucos. El precio especial de lanzamiento termina pronto! El prec
SmartChoise
Gabriel Costin Floricel
4.22 (72)
Asesores Expertos
SmartChoise EA – Sistema de Trading Potenciado por Red Neuronal para XAU/USD (Oro) en el Marco de Tiempo M1 El manual de usuario está disponible en el enlace de mi página de perfil — contiene explicaciones detalladas de todos los ajustes y opciones. En el canal de Telegram también puedes encontrar varias cuentas que ejecutan SmartChoise con diferentes saldos, niveles de riesgo y configuraciones. Es una excelente manera de ver el rendimiento real del EA en múltiples corredores y condiciones. Prec
Argos Rage
Aleksandar Prutkin
4.59 (27)
Asesores Expertos
Un nuevo paso adelante | Precisión impulsada por IA encuentra la lógica del mercado Con Argos Rage , se introduce un nuevo nivel de automatización en el trading, impulsado por un sistema DeepSeek AI integrado que analiza el comportamiento del mercado en tiempo real. Si bien se basa en las fortalezas de Argos Fury, este EA sigue un camino estratégico diferente: más flexibilidad, una interpretación más amplia y una mayor interacción con el mercado. Live Signal Marco temporal: M30 Apalancamiento
Autorithm AI
Zaha Feiz
4.21 (14)
Asesores Expertos
Autorithm AI Descripción Técnica AUTORITHM es un sistema de trading avanzado impulsado por inteligencia artificial, diseñado para MetaTrader 5, que implementa 10 capas especializadas de IA para un análisis integral del mercado. El Asesor Experto utiliza algoritmos sofisticados de IA que trabajan en armonía para procesar datos de mercado, identificar oportunidades de negociación y ejecutar operaciones con protocolos inteligentes de gestión de riesgos. [guide line]       [SET FILES] Característic
Golden Mirage mt5
Michela Russo
4.74 (35)
Asesores Expertos
¡Stock limitado al precio actual! Precio final: $1999 --> PROMO: Desde $299 --> El precio subirá cada 5 compras, próximo precio : $399 Golden Mirage es un robusto robot de comercio de oro diseñado para los comerciantes que valoran la fiabilidad, simplicidad y rendimiento de nivel profesional. Impulsado por una combinación probada de indicadores RSI, Media Móvil, ADX y Nivel Alto/Bajo , Golden Mirage ofrece señales de alta calidad y operaciones totalmente automatizadas en el marco temporal M5 pa
Otros productos de este autor
RSI Distance Grid Scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Estrategia RSI + Grid Distance con Filtro 200 EMA Visión general La estrategia RSI + Grid Distance integra los principios de impulso y reversión a la media dentro de un marco de negociación estructurado en cuadrícula. Combinando el Índice de Fuerza Relativa (RSI ) con niveles de cuadrícula dinámicos y un filtro de Media Móvil Exponencial (EMA) de 200 periodos , el sistema busca optimizar la sincronización de las operaciones, la alineación de las tendencias y la eficiencia general de las posicio
RSI with EMA and Grid System and scalping
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Sistema de Cuadrícula RSI+EMA y Libélula+EMA The RSI+EMA Grid & Dragonfly+EMA Grid System is a sophisticated Expert Advisor (EA) developed for traders who seek both consistency and adaptability in dynamic market conditions. Combining two proven strategies, this EA is built for precision entries, controlled risk, and intelligent position management. Estrategia 1: Sistema de cuadrícula RSI + EMA Esta estrategia utiliza una combinación del Índice de Fuerza Relativa (RSI) y las Medias Móviles Expon
EngulfxPro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Engulfx Pro - EA Avanzado de Breakout y Noticias para MT5 Engulfx Pro es un Asesor Experto potente e inteligente diseñado para operadores que exigen una toma de decisiones inteligente, entradas precisas y un control dinámico del riesgo. Este EA combina confirmaciones técnicas de alta calidad con la lógica de sincronización del mercado para operar rupturas con eficacia - mientras se mantiene por delante de la volatilidad causada por los principales eventos de noticias. Si usted es un operador de
FREE
Stop Loss Hunt Arrows
Domantas Juodenis
Utilidades
Caza de Stop Loss: Visualización de la manipulación del mercado Este gráfico de velas profesional muestra claramente las zonas de caza de stop loss, una táctica habitual de manipulación del mercado utilizada por los operadores institucionales. Las mechas descendentes penetran por debajo de los niveles de soporte locales, activando los stop loss de los operadores minoristas antes de que el precio revierta bruscamente en la dirección opuesta. Cada evento está marcado con precisión con flechas roja
FREE
Strategic Indicator X3 Pro Multi
Domantas Juodenis
Indicadores
Elementos clave del marketing: Posicionamiento profesional: Lenguaje de producto premium - "Ultimate Professional Trading System" Terminología empresarial : "calidad institucional", "nivel profesional". Credibilidad técnica : tecnología de redes neuronales basada en inteligencia artificial. Conformidad con el mercado : certificado MQL5, totalmente conforme Aspectos destacados de la propuesta de valor: Marco estratégico triple con explicaciones claras Tecnología de IA/red neuronal como diferenci
FREE
Price Action with liquidity traps and Swing
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PA+LZ Expert Advisor - Operativa de Precisión Potenciada por la Acción del Precio y las Zonas de Liquidez Visión general PA+LZ (Price Action + Liquidity Zones) es un Asesor Experto de alto rendimiento diseñado para operadores que desean un sistema de negociación inteligente, estructurado y de nivel institucional. Diseñado con una lógica de acción de precios limpia y detección inteligente de zonas de liquidez, PA+LZ ofrece entradas precisas, riesgo controlado y rentabilidad constante , sin depend
Final Surge Pro
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
FINAL SURGE PRO - El mejor EA de Acción de Precios y Breakout Trading Versión: 1.1 Plataforma: MetaTrader 5 Desarrollador: fxDreema (2025) Licencia: 1 cuenta por compra Backtesting & Live Trading Ready Descripción Final Surge Pro es un Asesor Experto (EA) de alto rendimiento desarrollado para operadores serios y desafiantes. Combina la acción del precio , la lógica de ruptura , y la gestión de riesgos de varios niveles en un motor inteligente y automatizado construido para la consistencia de los
PropMasterRiot FX3X
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
PropMasterRiot FX 3X - Inteligencia adaptativa para la participación en el mercado en tiempo real PropMasterRiot FX 3X es un Asesor Experto de alto rendimiento creado para operadores que requieren una ejecución consistente, una lógica de estrategia adaptable y una sólida precisión basada en sesiones. Diseñado con perfiles de volumen avanzados y lógica inteligente incorporada, este EA integra el reconocimiento de la estructura del mercado con el comportamiento de los precios para ofrecer decision
Order Flow Absorption
Domantas Juodenis
Indicadores
Absorción del flujo de órdenes (OFA) - Huella inteligente y panel de volumen Descubra la verdadera intención del mercado. El indicador Order Flow Absorption (OFA) le ofrece una visión institucional de la dinámica del mercado, destacando las zonas agresivas de compra/venta y los desequilibrios de la huella, con un panel limpio y personalizable. Características principales Panel de huella de comprador/vendedor El panel conmutable en tiempo real muestra el flujo de volumen actual, anterior y tota
Pro Bounce EA
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Pro Bouncing EA - Sistema Profesional de Trading de Rebote Transforme sus operaciones con una estrategia de rebote de nivel institucional Descubra el poder de la operativa profesional de rebotes de soporte y resistencia con nuestro Asesor Experto de última generación que combina el reconocimiento avanzado de patrones, impresionantes efectos visuales y una gestión del riesgo a prueba de balas. Por qué Pro Bouncing EA es diferente Interfaz profesional estilo gráfico Sierra Tema cromático azul oscu
Banker Scandal SM EQ HL
Domantas Juodenis
Indicadores
Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 - Indicador Institucional Avanzado de Estructura de Mercado para MT5 Visión general El Smart Money EQ H/L Scanner v2.0 es un indicador profesional MT5 construido para identificar Conceptos de Dinero Inteligente (SMC) en tiempo real. Detecta patrones Equal Highs (EQH) y Equal Lows (EQL) - zonas que a menudo indican objetivos de liquidez institucional - ayudando a los operadores a anticipar potenciales retrocesos y áreas de manipulación del mercado. Esta herramient
WVAP Scalping
Domantas Juodenis
Indicadores
VWAP Scalping Pro – Advanced VWAP & Market Profile System Tecnología VWAP + Perfil de Mercado de nivel profesional para operaciones de precisión VWAP Scalping Pro es una herramienta analítica avanzada que integra el análisis del precio medio ponderado por volumen (VWAP) con la visualización profesional del perfil de mercado. Proporciona a los operadores una visión institucional de la estructura de precios, la distribución del volumen y la dinámica de la sesión, ideal para estrategias de scalpi
First Range of the Opening Session brake out
Domantas Juodenis
Indicadores
Primera gama de la hora de apertura Desayuno Breakout v10.0 Visión general El indicador First Range of the Opening Hour Breakfast Breakout es un indicador profesional de MetaTrader 5 diseñado para identificar y visualizar las principales oportunidades de negociación durante la primera hora de las principales sesiones del mercado. Este indicador mejorado combina el análisis de ruptura de sesión tradicional con perfiles de mercado avanzados y una evaluación del impacto de las noticias inspirada en
All in one Chart Patterns Professional Level
Domantas Juodenis
Indicadores
All-in-One Chart Patterns Nivel Profesional: El sistema definitivo de 36 patrones All-in-One Chart Patterns Professional Level es un completo indicador de 36 patrones bien conocido por los operadores minoristas, pero mejorado significativamente con una precisión superior mediante el análisis integrado del impacto de las noticias y el posicionamiento adecuado del perfil de mercado. Esta herramienta de trading de nivel profesional transforma el reconocimiento tradicional de patrones combinando la
MP Profile Pro
Domantas Juodenis
Indicadores
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- MARKET PROFILE PRO - Análisis de volumen profesional y panel de operaciones inteligente Transforme sus operaciones con el análisis de perfiles de mercado de nivel institucional Market Profile Pro t
Scalping Eagle System FX
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
MA Scalping Pro EA - Asesor Experto Multisímbolo Profesional para MT5 Visión general El EA EMA Scalping Pro es un sistema de trading profesional para MetaTrader 5 basado en la clásica estrategia de cruce de 10/21/50 EMA . Está diseñado para el scalping de Forex preciso y el trading a corto plazo , y se adapta automáticamente a cualquier símbolo - incluyendo Forex, Oro, Índices y Materias Primas - en cualquier marco de tiempo de M1 a D1 . Si adquiere la versión completa , recibirá actualizacione
Supply Demand Brake Out
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
Supply Demand Breakout EA - Edición Profesional Sistema automatizado de negociación de zonas de oferta y demanda con gestión avanzada de riesgos y protección contra falsas rupturas ¿QUÉ ES ESTE EA? El EA Supply Demand Breakout es un robot de negociación totalmente automatizado que identifica y negocia zonas de oferta y demanda de alta probabilidad utilizando conceptos de negociación institucionales. Combina la detección de CHoCH (Cambio de Carácter) y BOS (Ruptura de Estructura) con una gestión
G7FX Trading System
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
G7FX SISTEMA PROFESIONAL DE TRADING Asesor Experto Avanzado de Flujo de Órdenes + Perfil de Volumen RENDIMIENTO PROBADO EN TODOS LOS PLAZOS Resultados de las pruebas en múltiples marcos temporales: 30 minutos (M30): Múltiples pares probados - Ganancias consistentes en XAUUSD, US500, CADJPY y más. 15 minutos (M15): 350+ operaciones - Gran rendimiento en pares de divisas (EURCAD, AUDCAD, NZDCAD )5-Minutos (M5): 5.510 operaciones ejecutadas - Sólida capacidad de scalping demostrada en NZDJPY, CADCH
Lear to trade like institutions
Domantas Juodenis
Utilidades
Esto no es trading minorista. Enseño un enfoque profesional de nivel institucional utilizando Sierra Chart, una de las plataformas más potentes disponibles para los operadores serios. Aprenderá a leer el verdadero flujo de órdenes a través de gráficos de huellas, análisis de oferta y demanda, volumen y datos de transacciones reales. Esta formación se centra en cómo se coloca y ejecuta realmente la liquidez, cómo los grandes participantes entran y salen de las posiciones, y por qué el precio se
ICT Breaker Block
Domantas Juodenis
Asesores Expertos
ICT Breaker Block EA - Sistema profesional de negociación de órdenes en bloque Opere como las instituciones ICT Breaker Block EA es un sofisticado sistema de trading automatizado basado en la potente metodología de Inner Circle Trader (ICT). Este EA identifica los bloques de órdenes institucionales, detecta cuándo se rompen (convirtiéndose en "bloques rompedores") e introduce operaciones cuando el precio vuelve a probar estos niveles. Qué hace este EA Estrategia principal El EA automáticamente:
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario