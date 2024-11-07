ARC indicator
- インディケータ
- Aleksandr Goryachev
- バージョン: 0.11
- アップデート済み: 10 11月 2024
- アクティベーション: 5
ARC Indicator — これは、最適なエントリーポイントを決定する分析アルゴリズムと、取引の出口用のアルゴリズムに基づく指標です。この指標は、買いと売りの両方に同時に対応し、外国為替市場に適しています。取引の出口は、専門的なアルゴリズムのおかげで最適なタイミングで行われます。**ストップロス（Stop Loss）**レベルは自動的に計算され、2つのモードが利用可能です：
- "ミニマル（Minimal）"モードはスキャルピングに適しています。
- "ノーマル（Normal）"モードはリスクを高めますが、成功する取引の数と総利益も増加させます。
設定：
- インジケーターのカラーテーマ（Indicator Color Theme） - スクリーンショットに示されているようにカラーテーマを設定します；
- ストップロスサイズ（Stop Loss Size） - 前述のように**ストップロス（Stop Loss）**のサイズを定義します；
- ステップ（Step） - エントリーアルゴリズムを計算するためのステップ；
- パーセント 1（Percent 1） - 分析アルゴリズムの計算；
- パーセント 2（Percent 2） - 分析アルゴリズムの計算；
- 期間（Period） - 分析アルゴリズムの計算期間；
- パーセント 3（Percent 3） - 取引の出口アルゴリズムの計算、数値が大きいほど価格が活性化されるために必要なポイントが増えます；
- K - 取引の出口アルゴリズムの計算に最も影響を与える係数；
指標の構築において、ステップ（Step）、パーセント 1（Percent 1）、期間（Period）、Kのパラメータが最も大きな影響を与えます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。事前に感謝いたします！
敬具、
alex88