このインジケーターは、各ポイントのボリュームを分析し、そのボリュームに対する市場の疲労レベルを計算します。 インジケーターは3本のラインで構成されています： 強気のボリューム疲労ライン 弱気のボリューム疲労ライン 市場のトレンドを示すライン。このラインは、市場が強気か弱気かに応じて色が変わります。 任意の開始点から市場を分析できます。一度ボリューム疲労ラインに達したら、次の分析を開始するための新しいポイントを設定してください。 トレンドや修正を分析できます。良いアプローチは、トレンドラインに達したときや、トップやボトムがヒットしたときにインジケーターを移動させることです。 トレンドラインとボリューム疲労ラインの距離が大きいほど、その方向のボリュームは大きくなります。 トレンドラインはオーダーを開く場所として使用でき、疲労ラインは利益を取るために使用されます。 このシステムは非常にユニークですが、非常に直感的でもあります。 市場には同様の製品はありません。 使用に制限はありません。すべての市場およびすべての時間枠で適用できます。 重要：MetaTrader4のテスターで確認する際は、紫色