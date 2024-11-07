ARC indicator

ARC Indicator — é um indicador baseado em três algoritmos: analítico, que determina os pontos de entrada ótimos, e um algoritmo para a saída de operações. O indicador funciona simultaneamente tanto para compras quanto para vendas, o que o torna adequado para o mercado Forex. A saída de uma operação é realizada no melhor momento graças a um algoritmo especializado. Os níveis de Stop Loss são calculados automaticamente, e há dois modos disponíveis:

  • Modo "Minimal" é adequado para scalping.
  • Modo "Normal" aumenta o risco, mas também eleva a quantidade de operações bem-sucedidas e o lucro total.
    Configurações:
  • Indicator Color Theme - estabelece o tema de cores como mostrado nas capturas de tela;
  • Stop Loss Size - define o tamanho do Stop Loss, conforme descrito anteriormente;
  • Step - passo para calcular o algoritmo de entrada;
  • Percent 1 - cálculo do algoritmo analítico;
  • Percent 2 - cálculo do algoritmo analítico;
  • Period - período de cálculo para o algoritmo analítico;
  • Percent 3 - cálculo do algoritmo de saída da operação, quanto maior, mais pontos o preço precisa percorrer para ser ativado;
  • K - coeficiente que mais influencia no cálculo do algoritmo de saída da operação;
    A maior influência na construção do indicador vem dos parâmetros Step, Percent 1, Period, K.
    Para qualquer dúvida, não hesite em entrar em contato. Agradeço antecipadamente!
    Atenciosamente,
    alex88


