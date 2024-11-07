ARC indicator
- Индикаторы
- Aleksandr Goryachev
- Версия: 0.11
- Обновлено: 10 ноября 2024
- Активации: 5
ARC Indicator — это индикатор, основанный на трех алгоритмах: аналитическом, алгоритме определяющем оптимальные точки входа, и алгоритме для выхода из сделок. Индикатор работает одновременно как на покупку, так и на продажу, что хорошо подходит для рынка Forex . Выход из сделки осуществляется в наилучший момент благодаря специализированному алгоритму. Уровни Stop Loss рассчитываются автоматически, и доступны два режима:
-Режим "Minimal" подойдёт для скальперской торговли.
-Режим "Normal" увеличивает риск, но также повышает количество успешных сделок и общую прибыль.
Настройки:
- Indicator Color Theme- устанавливает цветовую тему как на скриншотах;
- Stop Loss Size - задаёт размер Stop Loss, как описано выше;
- Step - шаг для расчёта алгоритма входа;
- Percent 1 - расчёт алгоритма аналитики;
- Percent 2 - расчёт алгоритма аналитики;
- Period - период расчёта алгоритма аналитики;
- Percent 3 - расчёт алгоритма выхода из сделки, чем выше, тем большее количество пунктов необходимо пройти цене для его запуска;
- K - коэффициент расчёта алгоритма выхода из сделки, оказывает наибольшее влияние;
Наибольшее влияние на построение индикатора оказывают параметры Step, Percent 1, Period, K.
По всем вопросам пишите. Заранее благодарю!
С уважением,
alex88