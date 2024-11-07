ARC indicator

ARC Indicator — это индикатор, основанный на трех алгоритмах: аналитическом, алгоритме определяющем оптимальные точки входа, и алгоритме для выхода из сделок. Индикатор работает одновременно как на покупку, так и на продажу, что хорошо подходит для рынка Forex . Выход из сделки осуществляется в наилучший момент благодаря специализированному алгоритму. Уровни Stop Loss рассчитываются автоматически, и доступны два режима: 

-Режим "Minimal" подойдёт для скальперской торговли.

-Режим "Normal" увеличивает риск, но также повышает количество успешных сделок и общую прибыль. 

Настройки:

Indicator Color Theme- устанавливает цветовую тему как на скриншотах;

Stop Loss Size - задаёт размер Stop Loss, как описано выше;

- Step - шаг для расчёта алгоритма входа;

- Percent 1 - расчёт алгоритма аналитики;

- Percent 2 - расчёт алгоритма аналитики;

- Period - период расчёта алгоритма аналитики;

- Percent 3 - расчёт алгоритма выхода из сделки, чем выше, тем большее количество пунктов необходимо пройти цене для его запуска;

- K - коэффициент расчёта алгоритма выхода из сделки, оказывает наибольшее влияние;

Наибольшее влияние на построение индикатора оказывают параметры Step, Percent 1, Period, K.

По всем вопросам пишите. Заранее благодарю!
С уважением,
alex88

Рекомендуем также
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор для бинарных опцыонов стрелочный прост в использовании и не требует настройки работает на всех валютных парах акцыях крипто валюте сигнал на покупку синяя стрелка вверх  сигнал на продажу красная стрелка в низ  советы не стоит торговать во время новостей и за 15-30 минут перед их выходом так как рынок слишком волотилен и очень много шума  входить в сделки стоит на одну или две свечи от текущего периода ( рекомендуется на 1 свечу ) таймфрейм до м 15 рекомендуемый мани менеджмент фиксир
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Индикаторы
The new update makes this indicator a complete tool for studying, analyzing and operating probabilistic patterns. It includes: On-chart Multi-asset percentage monitor. Configurable martingales. Twenty-one pre-configured patterns , including Mhi patterns and C3. An advanced pattern editor to store up to 5 custom patterns. Backtest mode to test results with loss reports. Trend filter. Hit operational filter. Martingale Cycles option. Various types of strategies and alerts. Confluence between patte
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Индикаторы
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Индикаторы
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
Candle Countdown With Alerts
Georgiy Gazaryan
Индикаторы
Представляем вашему вниманию индикатор "Счётчик закрытия свечи", который станет вашим незаменимым помощником в мире трейдинга. Вот почему знание того, когда свеча закроется, может помочь: Если вы любите торговать, используя свечные паттерны, то вы будете знать, когда свеча будет закрыта. Этот индикатор позволит вам проверить, сформировался ли известный шаблон и есть ли возможность торговли. Индикатор поможет вам подготовиться к открытию рынка и закрытию рынка. Вы можете установить таймер, чтобы
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Индикаторы
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
Индикаторы
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Dynamic Scalping Oscillator mq
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
«Dynamic Scalping Oscillator» — это продвинутый пользовательский индикатор Crypto_Forex, эффективный инструмент для торговли на MT4! — Новое поколение осцилляторов — смотрите изображения, чтобы узнать, как им пользоваться. — Dynamic Scalping Oscillator имеет адаптивные зоны перепроданности/перекупленности. — Осциллятор — вспомогательный инструмент для поиска точных точек входа в динамических зонах перепроданности/перекупленности. — Значения перепроданности: ниже зелёной линии, значения перекуп
Forex Gump
Andrey Kozak
2.4 (5)
Индикаторы
Forex Gump - это полностью готовая полуавтоматическая торговая система. В виде стрелок на экран выводятся сигналы для открытия и закрытия сделок. Все, что вам нужно, это следовать указаниям индикатора. Когда индикатор показывает синюю стрелку, Вам нужно открывать ордер на покупку. Когда индикатор показывает красную стрелку, нужно открывать ордер на продажу. Закрываем ордера когда индикатор рисует желтый крестик. Для того, чтобы получить максимально эффективный результат, рекомендуем использовать
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Индикаторы
Title: KATANA Scalper Pro - High-Speed Momentum & Price Action Suite Description: SOLD OUT & YEAR-END ENCORE SALE! The first 10 copies at the launch price ($35) sold out instantly! Due to overwhelming demand, we are extending the Special Encore Price of $35 until the end of 2025! CURRENT STATUS: Special Price: $35 (Valid until Dec 31, 2025) From Jan 2026: $59 (Gradual price increase) Final Retail Price: $499 This is your absolute last chance to get a professional-grade scalping tool at
King Binary Magnet Indicator
Md Meraz Mahmud
Индикаторы
This indicator works on MT4 and is very easy to use. When you receive a signal from it, you wait for that candle with the signal to close and you enter your trade at the beginning of the next new candle . A red arrow means sell and a green arrow means buy. All arrows comes with Alert  like for easy identification of trade signal. Are you okay with that? 1 minute candle 1 minute expire
SMC Venom Model BPR
Ivan Butko
Индикаторы
Индикатор SMC Venom Model BPR — профессиональный инструмент для трейдеров, работающих в рамках концепции Smart Money (SMC). Он автоматически идентифицирует на графике цены два ключевых паттерна:  FVG (Fair Value Gap) — комбинация их трёх свечей, в которой имеется разрыв между первой и третьей свечой. Формирует зону между уровнями, где отсутствует поддержка объемов, что часто приводит к коррекции цены. BPR (Balanced Price Range)— комбинация двух FVG-паттернов, образующих «мост»  — зону пробоя и
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Индикаторы
Advanced Stochastic Scalper - это профессиональный индикатор на базе известного индикатора Stochastic Oscillator. Advanced Stochastic Scalper представляет из себя осциллятор с динамическими уровнями перекупленности и перепроданности, у стандартного Stochastic Oscillator эти уровни статические и никогда не изменяются. Это позволяет Advanced Stochastic Scalper адаптироваться под постоянно меняющийся рынок. При появлении сигнала на покупку или продажу на графике рисуется стрелка и появляется алерт,
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Индикаторы
Уникальный индикатор, реализующий профессиональный и количественный подход к торговле на возврате к среднему. Он использует тот факт, что цена отклоняется и возвращается к среднему предсказуемым и измеримым образом, что позволяет использовать четкие правила входа и выхода, которые значительно превосходят неколичественные торговые стратегии. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Четкие торговые сигналы Удивительно легко торговать Настраиваемые цвета и разме
Morning Star pattern ms
DMITRII GRIDASOV
Индикаторы
Индикатор Crypto_Forex "Morning Star pattern" для MT4. - Индикатор "Morning Star pattern" - очень мощный индикатор для торговли по ценовому действию: без перерисовки, без задержки. - Индикатор обнаруживает бычьи паттерны Morning Star на графике: синяя стрелка на графике (см. изображения). - С оповещениями на ПК, мобильных устройствах и электронной почте. - Также доступен его брат - медвежий индикатор "Evening Star pattern" (перейдите по ссылке ниже). - Индикатор "Morning Star pattern" отлично
Super Reversal Pattern
Parfait Mujinga Ndalika
Индикаторы
Super Reversal Pattern Indicator Unlock the power of advanced pattern recognition with our Super Reversal Pattern Indicator. Designed for traders seeking precision and reliability, this indicator identifies one of the most effective reversal patterns in technical analysis, offering a significant edge in your trading strategy. Key Features: Non-Repainting Accuracy: Enjoy the confidence of non-repainting technology. Once a Super Reversal Pattern is detected, it remains static, providing consiste
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
Индикаторы
Версия MT5  | Как установить?  | FAQ Индикатор Owl Smart Levels   – это полноценная торговая система внутри одного индикатора, которая включает в себя такие популярные инструменты анализа рынка как усовершенствованные   фракталы Билла Вильямса , Valable ZigZag, который строит   правильную волновую структуру   рынка, а также  уровни Фибоначчи,   которые   отмечают точные уровни входа в рынок и места взятия прибыли. Подробное описание стратегии Инструкция по работе с индикатором Советник-помошник
Meta Treand
Tatiana Savkevych
Индикаторы
Индикатор форекс Meta Trend - с помощью встроенного алгоритма позволяет определить текущий тренд. Вы можете достаточно быстро понять, какая именно тенденция в данный момент развивается на рынке. Индикатор проецирует одну из главных рыночных мудростей и гласит - "Тренд – мой друг". С помощью данного индикатора можно разработать систему торговли на финансовых рынках. Так как индикатор разработан именно для создания системы для поиска рыночной тенденции. Данный индикатор не запаздывает и показывают
KT Renko Patterns MT4
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
2.33 (3)
Индикаторы
KT Renko Patterns анализирует график Ренко кирпич за кирпичиком, чтобы найти известные графические паттерны, которые часто используют трейдеры на различных финансовых рынках. По сравнению с графиками на основе времени, торговля по паттернам на графиках Ренко легче и нагляднее благодаря их чистому виду. KT Renko Patterns включает несколько паттернов Ренко, многие из которых подробно описаны в книге «Профитная торговля с графиками Ренко» авторства Прашанта Шаха. Полностью автоматизированный сове
Gvs Undefeated Trend System
Harun Celik
Индикаторы
Gvs Undefeated Trend   indicator is designed for trend and signal trading. This indicator generates trend signals.  It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators.  You can only trade with this indicator. The generated signals are displayed on the graphical screen.  Thanks to the alert features you ca
ZhiBiCCI MT4
Qiuyang Zheng
Индикаторы
Индикаторы [ZhiBiCCI] подходят для всех циклов использования, а также подходят для всех разновидностей рынка. [ZhiBiCCI] Зеленая сплошная линия - разворот бычьей дивергенции. Зеленая пунктирная линия - классическая бычья дивергенция. [ZhiBiCCI] Сплошная линия к красному - обратная медвежья дивергенция. Красная пунктирная линия - классическая медвежья дивергенция. [ZhiBiCCI] можно установить в параметрах (Предупреждение, Отправить почту, Отправить уведомление), установить на (true) для отправк
Horizontal Support Resistance Lines
Velmurugan Esakki
Индикаторы
Индикатор автоматически отображает горизонтальные линии поддержки и сопротивления. Работает на любом символе и таймфрейме. Сильные линии поддержки отображаются в виде широких зеленых горизонтальных линий. Сильные линии сопротивления отображаются в виде широких красных линий. Вы можете переключаться между таймфреймами, чтобы увидеть линии поддержки/сопротивления на нужных таймфреймах.
Gioteen Volatility Index MT4
Farhad Kia
Индикаторы
Gioteen Volatility Index (GVI)   - your ultimate solution to overcoming market unpredictability and maximizing trading opportunities. This revolutionary indicator helps you in lowering your losing trades due to choppy market movements. The GVI is designed to measure market volatility, providing you with valuable insights to identify the most favorable trading prospects. Its intuitive interface consists of a dynamic red line representing the volatility index, accompanied by blue line that indicat
MACD Color for GOLD
Chitipat Changsamrit
Индикаторы
MACD Color for GOLD  Use for looking moving-way of graph and checking will be buy or sell  Easy for looking by see the color of trand. Red is down / Blue is up.  Can to use it with every time-frame by 1. Long Trade : Use it with time-frame H1 /  H4 /  Daily  2.Short Trade : Use it with  time-frame  M5 / M15  / M 30 /  H1 and you can see when you will open or close the orders by see this indicator by well by see signal line cut with color line again in opposite. and you can use this indicator for
Signal From Level
Yaroslav Varankin
Индикаторы
Индикатор поддержки и сопротивления для бинарных опционов Этот индикатор разработан специально для торговли бинарными опционами и отлично показывает откаты от уровней поддержки и сопротивления. Сигналы появляются на текущей свече. Красная стрелка, направленная вниз, указывает на потенциальную возможность продажи, а синяя стрелка, направленная вверх, предлагает возможности для покупки. Все, что вам нужно настроить, это цвет сигнальных стрелок. Рекомендуется использовать его на таймфреймах M1-M5,
Credible Cross System
Muhammed Emin Ugur
Индикаторы
Credible Cross System   indicator is designed for signal trading. This indicator generates trend signals. It uses many algorithms and indicators to generate this signal. It tries to generate a signal from the points with the highest trend potential. The indicator works based on instant price movements. This indicator is a complete trading product. This indicator does not need any additional indicators. The indicator certainly does not repaint. The point at which the signal is given does not c
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Индикаторы
Индикатор "Binary Smart Eye" для MT4 разработан для предоставления торговых сигналов как для бинарных опционов, так и для рынка Forex, работая на широком диапазоне таймфреймов от M1 до W1. Он использует собственную стратегию, которая сочетает в себе уровни тренда, интеллектуальную скользящую среднюю и оптимизированные торговые периоды для определения потенциальных точек входа. Вот разбивка его ключевых особенностей: Анализ нескольких таймфреймов:   Универсальность индикатора позволяет трейдерам
Chart Patterns Analyser
Sami Chebbi
5 (4)
Индикаторы
Chart Patterns Detect 15 patterns (Ascending Triangle, Descending Triangle, Rising Wedge, Falling Wedge, Bullish Flag, Bearish Flag, Bullish Rectangle, Bearish Rectangle Symmetrical triangle, Head and Shoulders, Inverted Head and Shoulders, Triple top, Triple Bottom, Double Top, Double Bottom) Use historical data to calculate the probability of each pattern to succeed (possibility to filter notification according to the chance of success) gives graphic indication about the invalidation level and
New Awesome Oscillator Mt4
Nikolay Kositsin
Индикаторы
Awesome Oscillator Билла Уильямса   с возможностью тонкой настройки и замены алгоритмов усреднения индикатора, что значительно расширяет возможности применения этого осциллятора в алгоритмическом трейдинге и приближает его по своим свойствам к такому индикатору, как MACD. Для уменьшения ценовых шумов итоговый индикатор обработан дополнительным усреднением Smooth.  Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления движения осциллятора
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Индикаторы
Индикатор Smart FVG для MT4 – Продвинутое определение Fair Value Gap для MetaTrader 4 Индикатор Smart FVG для MetaTrader 4 обеспечивает профессиональное обнаружение, мониторинг и оповещение о Fair Value Gap (FVG) прямо на ваших графиках. Он сочетает фильтрацию на основе ATR со структурно-ориентированной логикой, чтобы убрать шум, адаптироваться к ликвидности и оставлять только наиболее значимые дисбалансы для точных торговых решений. Ключевые преимущества Точное обнаружение FVG: находит реальн
FREE
С этим продуктом покупают
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Индикаторы
Индикатор анализирует объем с каждой точки и рассчитывает уровни истощения рынка для этого объема. Он состоит из трех линий: Линия истощения бычьего объема Линия истощения медвежьего объема Линия, указывающая на тренд рынка. Эта линия меняет цвет в зависимости от того, является ли рынок медвежьим или бычьим. Вы можете анализировать рынок с любой выбранной вами точки. Как только достигнута линия истощения объема, определите новую точку для начала следующего анализа. Можно анализировать что угодно
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Индикаторы
Индикатор " Dynamic Scalper System " разработан для скальпингового метода торговли внутри трендовых волн. Тестировался на основных валютных парах и золоте, возможна совместимость с другими торговыми инструментами. Дает сигналы для кратковременного открытия позиций по тренду с дополнительным сопровождением движения цены. Принцип действия индикатора. Большие стрелки определяют направление тренда. Внутри трендовых волн действует алгоритм генерации сигналов для скальпинга в виде маленьких стрело
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Индикаторы
The Nihilist 5.0 Indicator includes Forexalien and Nihilist Easy Trend trading strategies and systems. It is composed of an MTF Dashboard where you can analyze the different input possibilities of each strategy at a glance. It has an alert system with different types of configurable filters. You can also configure which TF you want to be notified on your Metatrader 4 platform and Mobile application The indicator has the option to view how could be a TP and SL by using ATR or fixed points, even w
Delta Swing Pro
Yuki Miyake
Индикаторы
Delta Swing Pro - The Guardian of Trends [ Concept ] "Stop Gambling. Start Investing." If you are tired of repainting arrows and losing money on fake signals, Delta Swing Pro is your solution. This is not a toy. It is a professional "Market Navigation System" designed to capture the Elliott Wave 3 with the highest precision. It acts as a "Guardian" that protects your capital from noise and only signals when the market is truly ready. [ The 3 Iron Rules ] 1. 100% Non-Repainting (The Absolute Law)
OrderFlow Absorption
Chi Sum Poon
Индикаторы
OrderFlow Absorption – Профессиональный индикатор дельты и сигналов абсорбции для MT4 Откройте для себя настоящую силу анализа потока ордеров с OrderFlow Absorption – лучшим индикатором дельты и сигналов абсорбции для MetaTrader 4. Этот инструмент создан для трейдеров, которые хотят видеть, что действительно происходит за каждым движением цены, выявляя скрытое давление покупателей/продавцов и события абсорбции, которые двигают рынок. Возможности Визуализация дельты:   Мгновенно определяйте давле
Rtc ML Ai Predictor MT4
Muhammad Faisal Sagala
Индикаторы
Product Description Rtc ML Ai Predictor — Futuristic Intelligence for Real-Time Market Decisions Bring robotic precision to your trading.   Rtc ML Ai Predictor   fuses   Machine Learning   with   SMA-shift dynamics   to forecast short-term momentum and trend inflection points with clarity. The model evaluates multi-factor market structure, assigns a   confidence score   to each signal, and lets you act only when conditions align with your rules. Why traders choose Rtc ML Ai Predictor AI-guided e
BB Reversal Arrows
Vitalyi Belyh
Индикаторы
Техническая торговая система "BB Reversal Arrows" разработана с целью прогнозирования реверсных точек для принятия торговых решений. Текущая рыночная ситуация анализируется индикатором и структурируется под несколько критериев:  Ожидание разворотных моментов, потенциальные разворотные точки, сигналы покупки и продажи. Индикатор не содержит лишнюю информацию, имеет визуальный понятный интерфейс, позволяя трейдерам принимать обоснованные решения. Все стрелки появляются по закрытию свечи, без пере
ECM Channel MT4
Paulo Rocha
Индикаторы
ECM Elite Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific time algorithm, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the channel theory is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel, it's a trading opportunity. The ind
ATC AlgoZone Indicator
Ameur Boudenne
5 (2)
Индикаторы
Algo Trading Indicaor  With this indicator , you’ll have zones and trends that hight probability the price will reverse from it. so will gives you all the help that you need  Why should you join us !?  1-This indicator is logical since it’s working in previous days movement , to predict the future movements. 2-Algo trading indicator will help you to draw trends which is special and are too strong than the basics trend , trends will change with the frame time that you work on . 3-We can use
DragonsTail Indicator MT4
Maria Strudov
Индикаторы
"Dragon's Tail" представляет собой интегрированную торговую систему, а не просто индикатор. Эта система анализирует каждую свечу по минутам, что особенно эффективно в условиях высокой волатильности рынка. Система "Dragon's Tail" определяет ключевые моменты на рынке, обозначенные как "сражения быков и медведей". Основываясь на этих "сражениях", система дает рекомендации по направлению сделки. В случае появления стрелки на графике, это сигнализирует о возможности открытия двух сделок в указанном н
Gold Channel XAUUSD
Paulo Rocha
5 (4)
Индикаторы
Gold Channel is a volatility-based indicator, developed with a specific timing algorithm for the XAUUSD pair, which consists of finding possible corrections in the market. This indicator shows two outer lines, an inner line (retracement line) and an arrow sign, where the theory of the channel is to help identify overbought and oversold conditions in the market. The market price will generally fall between the boundaries of the channel. If prices touch or move outside the channel it is a tradi
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
Индикаторы
BinaryUniversal - сигнальный индикатор для бинарных опционов и форекс. В своей работе индикатор использует сложный алгоритм генерации сигналов. Прежде чем сформировать сигнал, индикатор анализирует волатильность, свечные модели, важные уровни поддержки и сопротивления. В индикаторе есть возможность настроить точность сигналов, что дает возможность применить данный индикатор как для агрессивной, так и для консервативной торговли. Индикатор устанавливается обычным образом, работает на любом времен
Scalping Master M5
Andrey Kozak
Индикаторы
Данный индикатор представляет собой многофункциональный инструмент технического анализа, основанный на сочетании адаптивной экспоненциальной скользящей средней и волатильностных фильтров, рассчитанных по среднему истинному диапазону (ATR). Он построен таким образом, чтобы максимально точно идентифицировать текущее направление движения цены, выделять ключевые участки перелома тенденции и визуализировать потенциальные разворотные зоны. В основе алгоритма лежит динамическое построение трендовой лен
Forecast System
Peter Maggen
Индикаторы
Это простая стратегия, основанная на уровнях ПРОРЫВА и ФИБОНАЧЧИ. После прорыва, либо рынок продолжает движение сразу к уровням 161, 261 и 423 или откатывается к уровню 50% (также называемому коррекцией) и после этого, скорее всего, продолжает движение в исходном направлении к уровням 161, 261 и 423. Ключом системы является обнаружение бара прорыва, обозначенного зеленым (ВЕРХНИЙ ТРЕНД) или красным (НИЖНИЙ ТРЕНД) прямоугольным объектом. В момент пробоя целевые уровни Фибоначчи рассчитывают
EasyWay Trade Panel Buy Sell Arrows RegrChannel ZZ
Borislav Shterev
Индикаторы
Индикатор EasyWay TradePanel для МТ4 - это торговые помощники для ручной торговли любой валютой на Форекс и Криптовалутой как Биткойн, Етериум, Лайткойн и другими. Также EasyWay можно использовать для Золата,Сребра и Акции,Петрол . При установке на график в выбранном вами таймфрейме и торговом инструменте индикатор автоматически рисует следующие пользовательские индикаторы, используемые в торговой стратегии EasyWayTradePanel. 1) Zigzag_Extreme_Indicator, 2) Regression_Channel_Indicator, 3) Buy
X3 Chart Pattern Scanner MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Индикаторы
Introduction to X3 Chart Pattern Scanner X3 Cherart Pattern Scanner is the non-repainting and non-lagging indicator detecting X3 chart patterns including Harmonic pattern, Elliott Wave pattern, X3 patterns, and Japanese Candlestick patterns. Historical patterns match with signal patterns. Hence, you can readily develop the solid trading strategy in your chart. More importantly, this superb pattern scanner can detect the optimal pattern of its kind. In addition, you can switch on and off individu
TrueTrendStarM TTSm25
Ramthailu Alice
Индикаторы
This is a mini One pair version of Advanced Detector of Trend Reversal and Continuance known as TrueTrendStarM(TTSm25). It is a sensitive and Predictive indicator of Price Trends for Professional traders.  ( ATTENTION BUYERS:-Now the indicator is available for UNLIMITED TIME ONE TIME buy of just $500 ). Avail the Opportunity.    It detects high odds changes in Price Trend direction long before other indicator detects it. I have been working on it since 2019.    This is possible due to fractal
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
Индикаторы
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Pair Trading Station MT4
Young Ho Seo
3.67 (3)
Индикаторы
Способ применения Pair Trading Station Рекомендуется использовать Pair Trading Station на таймфрейме H1 с любой валютной парой. Чтобы получить сигналы на покупку и продажу, следуйте указанным ниже инструкциям по применению Pair Trading Station в терминале MetaTrader. При загрузке Pair Trading Station на график индикатор оценит доступные исторические данные на вашей платформе MetaTrader для каждой валютной пары. В самой начале на графике отобразятся исторические данные, доступные для каждой валют
Oracle flow
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Назначение индикатора Oracle Flow – предназначен для поиска точек входа в рынок BUY/SELL на основе комбинации нескольких технических индикаторов и фильтров. Индикатор выводит стрелки на график, сигнализируя о возможных разворотах или продолжении тренда,  ️ Основные используемые элементы: Скользящие средние (EMA) – используются два периода: Faster и Slower. С их помощью фиксируются пересечения, подтверждающие силу движения. RSI (Relative Strength Index) – оценивает силу тренда. Сигнал фо
Dual Momentum
Adolfina Denysenko
Индикаторы
Dual Momentum  – это современный стрелочный индикатор для MetaTrader 4, созданный специально для точного определения разворотов рынка и сильных импульсных движений. Индикатор основан на сочетании двух мощных осцилляторов – Williams %R и RSI, что позволяет фильтровать шум и выдавать более надёжные сигналы. Благодаря этому Dual Momentum указывает только ключевые точки входа, когда вероятность успешной сделки максимально высока. Основные преимущества: Без перерисовки – сигналы остаются на
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx Engulfing Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль Смещение панели - любое положение на графике Рекомендации
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx InsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - чтобы избежать предложения слишком близких точек входа на рынок для buy/sell 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использовани
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx OutsideBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок. 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low. 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Прибыль. Смещение панели - любое положение на графике. Рекоменд
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Индикатор FFx PinBar Setup Alerter дает торговые рекомендации по входу в рынок, TP 1, TP 2 и SL. Предлагаются следующие варианты: Рекомендации по входу - количество пипсов, которые будут добавлены после перелома для входа в рынок Минимальный размер свечи - во избежание слишком маленьких свечей 3 различных варианта расчета SL - по пипсам, с использованием множителя ATR или по модели High/Low 3 различных варианта расчета двух TP - по пипсам, с использованием множителя ATR или соотношения Риск/Приб
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
Индикаторы
Автоматические линии тренда, с push, email и звуковыми оповещениями. Вид линий (цвет, толщина, тип) отражает историю их взаимодействия с ценой: отскок, пробой, отскок после пробоя, количество отскоков, двойной пробой. Оповещения информируют пользователя об этих событиях. Пользователь может редактировать линии (корректировать, перетаскивать, удалять) и настраивать систему линий, не выгружая индикатор. Для полноценного использования индикатора рекомендуется ознакомиться с руководством в 5-минутном
Adaptive Stochastic
Rasoul Mojtahedzadeh
Индикаторы
Stochastic Oscillator - один из самых популярных и точных осцилляторов, широко используемых трейдерами для определения зон перекупленности и перепроданности. Хотя индикатор Stochastic отлично работает в определенные периоды рынка, он не может генерировать прибыльные сигналы, когда состояние рынка меняется, и, следовательно, выдает неправильные сигналы, которые могут привести к большим потерям. Вы когда-нибудь задумывались об адаптивном индикаторе Stochastic, который адаптирует период расчета в с
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
Индикаторы
Целью этой новой версии стандартного MT4 индикатора, входящего в поставку платформы, является отображение в подокне нескольких таймфреймов одного и того же индикатора и его расхождений. См. пример, приведенный на рисунке ниже. Однако индикатор отражается не как простой индикатор MTF. Это реальное отображение индикатора на его таймфрейме. Доступные настройки в индикаторе FFx Divergences: Выбор таймфрейма для отображения (от M1 до MN) Установка ширины (количество баров) для каждого окна таймфрейма
Другие продукты этого автора
Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Trend AI Indicator Описание: Trend AI Indicator — это мощный инструмент для анализа рынка, использующий искусственный интеллект для определения трендов и ключевых уровней. Индикатор автоматически адаптируется к изменяющимся рыночным условиям, предоставляя точные данные для принятия решений. Основные функции: Определение тренда:   Индикатор использует алгоритмы машинного обучения для точного определения направления тренда (восходящий, нисходящий, боковой). Ключевые уровни:   Автоматически строит
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Moving Average  ******************* Moving Average для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  Moving Average для платформы Micr
FREE
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
MACD  ******************** MACD для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  MACD для платформы Micro. Входные параметры:
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
« Easy Indicator » форекс – это стрелочный индикатор, основанный на нестандартных принципах расчета. Оптимальный выход отмечен желтым крестиком, он сигнализирует об оптимальной точке выхода в текущем тренде. Аварийный выход отмечен красной точкой, что сигнализирует о возможном изменении тенденции. В разделе «Risk» отображается текущий риск по данной сделке, который рассчитывается с учетом особенностей текущего графика.
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
AI Scalper - индикатор, использующий алгоритмы и технологии искусственного интеллекта для оптимизации торговли на рынке Forex. Этот индикатор предлагает два уровня TakeProfit, что позволяет трейдерам адаптировать свои стратегии к текущим рыночным условиям и максимизировать прибыль. Ключевые функции AI Scalper: Два уровня TakeProfit : Установите разные цели для получения прибыли, что дает возможность гибко подходить к торговле в зависимости от рыночной ситуации. Автоматический расчет StopLoss :
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Индикаторы
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв