ARC Indicator — это индикатор, основанный на трех алгоритмах: аналитическом, алгоритме определяющем оптимальные точки входа, и алгоритме для выхода из сделок. Индикатор работает одновременно как на покупку, так и на продажу, что хорошо подходит для рынка Forex . Выход из сделки осуществляется в наилучший момент благодаря специализированному алгоритму. Уровни Stop Loss рассчитываются автоматически, и доступны два режима:

-Режим "Minimal" подойдёт для скальперской торговли.

-Режим "Normal" увеличивает риск, но также повышает количество успешных сделок и общую прибыль.

Настройки:

- Indicator Color Theme- устанавливает цветовую тему как на скриншотах;

- Stop Loss Size - задаёт размер Stop Loss, как описано выше;

- Step - шаг для расчёта алгоритма входа;

- Percent 1 - расчёт алгоритма аналитики;

- Percent 2 - расчёт алгоритма аналитики;

- Period - период расчёта алгоритма аналитики;

- Percent 3 - расчёт алгоритма выхода из сделки, чем выше, тем большее количество пунктов необходимо пройти цене для его запуска;

- K - коэффициент расчёта алгоритма выхода из сделки, оказывает наибольшее влияние;

Наибольшее влияние на построение индикатора оказывают параметры Step, Percent 1, Period, K.

По всем вопросам пишите. Заранее благодарю!

С уважением,

alex88