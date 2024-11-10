ARC indicator
- Indicatori
- Aleksandr Goryachev
- Versione: 0.11
- Aggiornato: 10 novembre 2024
- Attivazioni: 5
ARC Indicator — è un indicatore basato su tre algoritmi: un algoritmo analitico, un algoritmo che determina i punti di ingresso ottimali e un algoritmo per l'uscita dalle operazioni. L'indicatore funziona sia per acquisti che per vendite, rendendolo adatto al mercato Forex. L'uscita dall'operazione avviene nel momento migliore grazie a un algoritmo specializzato. I livelli di Stop Loss vengono calcolati automaticamente e sono disponibili due modalità:
- Modalità "Minimal" — adatta per il trading di scalping.
- Modalità "Normal" — aumenta il rischio, ma aumenta anche il numero di operazioni riuscite e il profitto totale.
Impostazioni:
- Indicator Color Theme — imposta il tema di colore come nelle schermate;
- Stop Loss Size — imposta la dimensione dello Stop Loss, come descritto sopra;
- Step — passo per il calcolo dell'algoritmo di ingresso;
- Percent 1 — calcolo dell'algoritmo analitico;
- Percent 2 — calcolo dell'algoritmo analitico;
- Period — periodo per il calcolo dell'algoritmo analitico;
- Percent 3 — calcolo dell'uscita dall'operazione; più è alto, più punti deve percorrere il prezzo per attivarlo;
- K — coefficiente per il calcolo dell'algoritmo di uscita, ha il maggiore impatto.
I parametri che influenzano maggiormente la costruzione dell'indicatore sono: Step, Percent 1, Period, K.
Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi. Grazie in anticipo!
Cordiali saluti,
alex88