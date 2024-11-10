ARC indicator

ARC Indicator — è un indicatore basato su tre algoritmi: un algoritmo analitico, un algoritmo che determina i punti di ingresso ottimali e un algoritmo per l'uscita dalle operazioni. L'indicatore funziona sia per acquisti che per vendite, rendendolo adatto al mercato Forex. L'uscita dall'operazione avviene nel momento migliore grazie a un algoritmo specializzato. I livelli di Stop Loss vengono calcolati automaticamente e sono disponibili due modalità:

  • Modalità "Minimal" — adatta per il trading di scalping.
  • Modalità "Normal" — aumenta il rischio, ma aumenta anche il numero di operazioni riuscite e il profitto totale.

Impostazioni:

  • Indicator Color Theme  — imposta il tema di colore come nelle schermate;
  • Stop Loss Size  — imposta la dimensione dello Stop Loss, come descritto sopra;
  • Step — passo per il calcolo dell'algoritmo di ingresso;
  • Percent 1 — calcolo dell'algoritmo analitico;
  • Percent 2 — calcolo dell'algoritmo analitico;
  • Period — periodo per il calcolo dell'algoritmo analitico;
  • Percent 3 — calcolo dell'uscita dall'operazione; più è alto, più punti deve percorrere il prezzo per attivarlo;
  • K — coefficiente per il calcolo dell'algoritmo di uscita, ha il maggiore impatto.
    I parametri che influenzano maggiormente la costruzione dell'indicatore sono: Step, Percent 1, Period, K.
    Per qualsiasi domanda, non esitate a contattarmi. Grazie in anticipo!
    Cordiali saluti,
    alex88


Trend AI Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Trend AI Indicator Descrizione: Il Trend AI Indicator è un potente strumento di analisi di mercato che utilizza l'intelligenza artificiale per identificare tendenze e livelli chiave. L'indicatore si adatta automaticamente alle mutevoli condizioni di mercato, fornendo dati precisi per il processo decisionale. Funzionalità principali: Identificazione della tendenza:   L'indicatore utilizza algoritmi di machine learning per determinare con precisione la direzione del trend (rialzista, ribassista,
Micro Moving Average
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Moving Average  ******************* Moving Average для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  Moving Average для платформы Micr
FREE
Micro MACD
Aleksandr Goryachev
Indicatori
MACD  ******************** MACD для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор  MACD для платформы Micro. Входные параметры:
FREE
Micro Volume
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Volumes  ******************* Volumes для платформы секундных графиков Micro . ********************* Секундный график на порядок увеличит точность ваших входов и выходов. Секундный период , в привычном формате,   позволит увидеть то, что ранее было скрыто. Бесплатные индикаторы, дополнят визуальную картину, что, в совокупности выведет вашу торговлю на новый уровень. Идеально подходит как скальперам, так и трейдерам торгующим внутри дня.  Индикатор Volumes  для платформы Micro. Входные парам
FREE
Easy Indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
"Easy Indicator" forex is a pointer indicator based on non-standard calculation principles. The optimal exit is marked with a yellow cross, it signals the optimal exit point in the current trend. An emergency exit is marked with a red dot, signaling a possible change in trend. The “Risk” section displays the current risk for a given transaction, which is calculated taking into account the features of the current chart.
AI Scalper indicator
Aleksandr Goryachev
Indicatori
AI Scalper è un indicatore che utilizza algoritmi e tecnologie di intelligenza artificiale per ottimizzare il trading nel mercato Forex. Questo indicatore offre   due livelli di TakeProfit , consentendo ai trader di adattare le proprie strategie alle condizioni attuali del mercato e massimizzare i profitti. Caratteristiche principali di AI Scalper: Two levels of TakeProfit:   Imposta obiettivi di profitto diversi, offrendo flessibilità nel trading a seconda della situazione di mercato. Automatic
Seconds Charts
Aleksandr Goryachev
Indicatori
Micro  ******************* Секундные графики MT5 ********************** Более точного инструмента для входа в сделку вы не найдёте. Входные параметры: Timeframe, sek - период построения графика, секунды Displayed bars - отображаемые бары Step of price levels, pp, 0-off - шаг отрисовки ценовых уровней, пункты Scale points per bar, 0-off - масштаб в пунктах на бар Show lines - отображение текущих уровней Show comment - отображение комментария Standard color scheme - стандартная цветовая сх
