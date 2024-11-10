ARC indicator
- Göstergeler
- Aleksandr Goryachev
- Sürüm: 0.11
- Güncellendi: 10 Kasım 2024
- Etkinleştirmeler: 5
ARC Indicator — üç algoritmaya dayanan bir göstergedir: analitik bir algoritma, optimal giriş noktalarını belirleyen bir algoritma ve işlemlerden çıkış için bir algoritma. Göstergesi hem alım hem de satım için uygundur, bu da onu Forex piyasasında kullanışlı kılar. İşlemden çıkış, özel bir algoritma sayesinde en iyi anda gerçekleşir. Stop Loss seviyeleri otomatik olarak hesaplanır ve iki mod mevcuttur:
- "Minimal" Modu — scalping için uygundur.
- "Normal" Modu — riski artırır, ancak aynı zamanda başarılı işlem sayısını ve toplam kazancı da artırır.
Ayarlar:
- Indicator Color Theme — ekran görüntülerinde olduğu gibi renk temasını ayarlar;
- Stop Loss Size — yukarıda açıklandığı gibi Stop Loss boyutunu ayarlar;
- Step — giriş algoritmasının hesaplaması için adım;
- Percent 1 — analitik algoritmanın hesaplaması;
- Percent 2 — analitik algoritmanın hesaplaması;
- Period — analitik algoritmanın hesaplaması için dönem;
- Percent 3 — işlem çıkışının hesaplaması; daha yüksek olduğunda, fiyatın etkinleştirilmesi için kat etmesi gereken puan sayısını artırır;
- K — çıkış algoritmasının hesaplaması için katsayı, en büyük etkiye sahiptir.
Göstergenin inşasında en fazla etkiye sahip olan parametreler: Step, Percent 1, Period, K.
Herhangi bir sorunuz olursa, benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. Şimdiden teşekkürler!
Saygılarımla,
alex88