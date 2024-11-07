ARC indicator
- 指标
- Aleksandr Goryachev
- 版本: 0.11
- 更新: 10 十一月 2024
- 激活: 5
ARC Indicator — 是一个基于三种算法的指标：分析算法，用于确定最佳入场点，以及一个用于出场操作的算法。该指标同时适用于买入和卖出，使其适合外汇市场。操作的退出是在最佳时机完成的，得益于一个专门的算法。**止损（Stop Loss）**水平会自动计算，并提供两种模式：
- "最小（Minimal）"模式适合剥头皮交易。
- "正常（Normal）"模式增加风险，但也提高了成功交易的数量和总利润。
设置：
- 指标颜色主题（Indicator Color Theme） - 设置颜色主题，如屏幕截图所示；
- 止损大小（Stop Loss Size） - 定义**止损（Stop Loss）**的大小，如前所述；
- 步长（Step） - 用于计算入场算法的步长；
- 百分比 1（Percent 1） - 分析算法的计算；
- 百分比 2（Percent 2） - 分析算法的计算；
- 周期（Period） - 分析算法的计算周期；
- 百分比 3（Percent 3） - 操作退出算法的计算，数值越大，价格需要走的点数越多才能激活；
- K - 对操作退出算法计算影响最大的系数；
在指标构建中，步长（Step）、百分比 1（Percent 1）、周期（Period）、K 这几个参数的影响最大。
