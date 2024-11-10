ARC indicator
- Indicateurs
- Aleksandr Goryachev
- Version: 0.11
- Mise à jour: 10 novembre 2024
- Activations: 5
ARC Indicator — est un indicateur basé sur trois algorithmes : un algorithme analytique, un algorithme déterminant les points d'entrée optimaux et un algorithme pour la sortie des transactions. L'indicateur fonctionne à la fois pour les achats et les ventes, ce qui le rend bien adapté au marché des devises (Forex). La sortie de la transaction se fait au meilleur moment grâce à un algorithme spécialisé. Les niveaux de Stop Loss sont calculés automatiquement et deux modes sont disponibles :
- Mode "Minimal" — convient au trading de scalping.
- Mode "Normal" — augmente le risque, mais accroît également le nombre de transactions réussies et le bénéfice total.
Paramètres :
- Indicator Color Theme — définit le thème de couleur comme sur les captures d'écran ;
- Stop Loss Size — définit la taille du Stop Loss, comme décrit ci-dessus ;
- Step — étape pour le calcul de l'algorithme d'entrée ;
- Percent 1 — calcul de l'algorithme analytique ;
- Percent 2 — calcul de l'algorithme analytique ;
- Period — période pour le calcul de l'algorithme analytique ;
- Percent 3 — calcul de la sortie de la transaction ; plus il est élevé, plus le prix doit parcourir de points pour l'activer ;
- K — coefficient pour le calcul de l'algorithme de sortie, ayant le plus grand impact.
Les paramètres ayant le plus d'influence sur la construction de l'indicateur sont : Step, Percent 1, Period, K.
Pour toute question, n'hésitez pas à me contacter. Merci d'avance !
Cordialement,
alex88