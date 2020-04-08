Fibo Eminence Signal

🔁 F lujo de comercio utilizando la señal de Fibo Eminencia.

1️⃣ Esperar a que el Fibonacci para Auto-Dibujar

  • El sistema detecta automáticamente las oscilaciones (de máximos a mínimos o viceversa)

  • Una vez que aparecen los niveles de Fibonacci, el indicador envía una notificación de alerta

📢 "¡Fibonacci detectado! Zona preparada".

2️⃣ Comprobar la zona de entrada

  • Fíjate en la LÍNEA DE ENTRADA (zona azul).

  • Esta es la zona de entrada recomendada para la VENTA (si el Fibonacci se dibuja de arriba a abajo)

  • Espere a que el precio entre en esta zona

3️⃣ Confirme en la zona de VENTA

  • Cuando el precio esté dentro de la zona azul:

    • Puede entrar inmediatamente

    • O esperar a la confirmación de la vela (por ejemplo, envolvente bajista, pin bar)

📌 La zona verde de arriba es la CAPA MÁXIMA / límite de venta adicional
📌 La zona azul es la zona de entrada principal

4️⃣ Establecer Stop Loss y Take Profit

  • Línea Stop Loss → Por encima de la zona verde (nivel más alto).

  • Línea Take Profit → Por debajo (establecida automáticamente por el sistema).

💡 ¡Todos los niveles de SL y TP se muestran automáticamente en el gráfico!

5️⃣ Supervisar o dejar correr

  • Después de entrar:

    • Puede dejar la operación con el SL/TP fijado

    • O monitorizar manualmente según su estrategia

📈 Ejemplo rápido:

✅ Fibonacci aparece (auto + alerta)
✅ El precio entra en la zona azul
✅ Entrada de VENTA en 3404.34
✅ Stop Loss en 3409.91
✅ Take Profit en 3388.52
✅ HECHO ✅


