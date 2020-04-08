Fibo Eminence Signal
- Indicadores
- Ricky Andreas
- Versión: 1.11
- Actualizado: 14 agosto 2025
- Activaciones: 5
🔁 F lujo de comercio utilizando la señal de Fibo Eminencia.
1️⃣ Esperar a que el Fibonacci para Auto-Dibujar
-
El sistema detecta automáticamente las oscilaciones (de máximos a mínimos o viceversa)
-
Una vez que aparecen los niveles de Fibonacci, el indicador envía una notificación de alerta
📢 "¡Fibonacci detectado! Zona preparada".
2️⃣ Comprobar la zona de entrada
-
Fíjate en la LÍNEA DE ENTRADA (zona azul).
-
Esta es la zona de entrada recomendada para la VENTA (si el Fibonacci se dibuja de arriba a abajo)
-
Espere a que el precio entre en esta zona
3️⃣ Confirme en la zona de VENTA
-
Cuando el precio esté dentro de la zona azul:
-
Puede entrar inmediatamente
-
O esperar a la confirmación de la vela (por ejemplo, envolvente bajista, pin bar)
-
📌 La zona verde de arriba es la CAPA MÁXIMA / límite de venta adicional
📌 La zona azul es la zona de entrada principal
4️⃣ Establecer Stop Loss y Take Profit
-
Línea Stop Loss → Por encima de la zona verde (nivel más alto).
-
Línea Take Profit → Por debajo (establecida automáticamente por el sistema).
💡 ¡Todos los niveles de SL y TP se muestran automáticamente en el gráfico!
5️⃣ Supervisar o dejar correr
-
Después de entrar:
-
Puede dejar la operación con el SL/TP fijado
-
O monitorizar manualmente según su estrategia
-
📈 Ejemplo rápido:
✅ Fibonacci aparece (auto + alerta)
✅ El precio entra en la zona azul
✅ Entrada de VENTA en 3404.34
✅ Stop Loss en 3409.91
✅ Take Profit en 3388.52
✅ HECHO ✅