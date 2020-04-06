Lovec MT4 Roboter.

Ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Wochenchart D1 konzipiert.

Ich mache Sie auf einen Advisor aufmerksam, den ich selbst entwickelt habe. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Die meisten Instrumente sind geeignet, vor allem Trendwährungspaare mit JPY, CHF, GBP. Sowie Futures und Indizes. Die Eingaben erfolgen ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, was eine ideale Performance wie im Tester und ohne Slippage ergibt. Beenden Sie die Transaktion durch eine Kombination von Bedingungen. Der ADVISOR mag Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Keine Martingale, kein Averaging oder Order-Grid. Nur eine Transaktion zu einer Zeit. Es ist möglich, Magic Number zu installieren und den parallelen Handel mit mehreren Paaren zu betreiben.