Lovec MT4

Hallo!

Lovec MT4 Roboter.

Ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Wochenchart D1 konzipiert.

Ich mache Sie auf einen Advisor aufmerksam, den ich selbst entwickelt habe. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Die meisten Instrumente sind geeignet, vor allem Trendwährungspaare mit JPY, CHF, GBP. Sowie Futures und Indizes. Die Eingaben erfolgen ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, was eine ideale Performance wie im Tester und ohne Slippage ergibt. Beenden Sie die Transaktion durch eine Kombination von Bedingungen. Der ADVISOR mag Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Keine Martingale, kein Averaging oder Order-Grid. Nur eine Transaktion zu einer Zeit. Es ist möglich, Magic Number zu installieren und den parallelen Handel mit mehreren Paaren zu betreiben.

Wenn 1-2 Parabolic SAR Punkte erscheinen, schaltet der Roboter die Position ein.

Hält sie für etwa 10 Tage.

Schaltet die Position automatisch aus. Wenn sich ein umgekehrtes Franktal bildet.

Wenn Sie den Roboter einschalten, müssen Sie auch das Vorhandensein eines Trends auf dem Parabolic SAR im Wochenchart W1

des Handelsinstruments.


Parabolic Sar Franctal MT4
Vladimir Lovec
Experten
Hallo! Roboter Lovec Trend MT4. Ausschließlich für die Arbeit mit dem Trend auf dem Wochenchart W1 konzipiert. Ich biete Ihnen einen Advisor, meine eigene Entwicklung. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Die meisten Instrumente sind geeignet, insbesondere Trendwährungspaare mit JPY, CHF, GBP. Und auch Futures und Indizes. Einstiege erfolgen ausschließlich zur Eröffnung der Kerze, was die gleiche ideale Ausführung wie im Tester und ohne Slippage ergibt. Der Ausstieg aus der
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Experten
Robot Lovec MT5. Ich biete Ihnen einen Advisor, meine eigene Entwicklung. Entwickelt ausschließlich für die Arbeit am Trend auf dem Tageschart D1. Geeignet für Indizes, Futures, Rohstoffe und Anleihen. Eingaben werden ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, die die gleiche ideale Ausführung Ausstieg aus der Transaktion durch eine Kombination von Bedingungen gibt gemacht. Der Advisor liebt Trends. Wo er den Hauptgewinn bringt! Keine Martingale, kein Averaging oder Order-Grid. Nur eine
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Experten
Roboter Lovec Trend MT5. Ausschließlich für die Trendarbeit auf dem H1-Stundenchart konzipiert. Ich bringe zu Ihrer Aufmerksamkeit einen Berater, meine eigene Entwicklung. Die Einstellungen sind universell für alle Währungspaare. Geeignet für die meisten Instrumente, insbesondere Trend-Währungspaare mit JPY, CHF, GBP. Und auch Futures und Indizes. Eingaben erfolgen ausschließlich bei der Eröffnung der Kerze, die die gleiche ideale Leistung wie in der Tester gibt, und ohne Slipping. Der
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Indikatoren
Ein Indikator zur besseren Wahrnehmung und Erkennung der aktuellen Trendrichtung, des Beginns und des Endes von Korrekturen. Er wird für den manuellen Handel empfohlen, kann aber auch in einen Expert Advisor für den automatisierten Handel integriert werden. Die Punkte um den Kurs herum zeigen die aktuelle Trendrichtung an, die Farbe der Kerzen selbst zeigt das Vorhandensein oder Nichtvorhandensein einer Korrektur an. Es wird empfohlen, nach dem Ende von Korrekturen eine Position in die Richtung
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Indikatoren
Multi-Timeframe-Parabolic-SAR-Panel für eine bessere visuelle Wahrnehmung der Marktsituation und Einschätzung des Trends, Trendumkehrungen. Wird ausschließlich!!! auf dem täglichen Zeitrahmen verwendet. Das Panel zeigt die Richtung der SAR-Bewegung sowohl auf dem aktuellen (täglichen) als auch auf dem wöchentlichen (mittelfristigen) und monatlichen (langfristigen) Zeitrahmen an. Es ist möglich, die Anzeigefarben für jeden einzelnen Zeitrahmen individuell anzupassen. Allgemeine Step- und Maximum-
