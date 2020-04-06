Здравствуйте!

Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник любит тренды. Где приносит основную прибыль! Никакого мартингейла, никакого усреднения или сеток ордеров. Только одна сделка, в один момент времени. Есть возможность установить Magic Number, и вести параллельную торговлю на нескольких парах.

Робот Lovec MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по дневному графику D1.

При появлении 1-2 точки Parabolic SAR робот включает позицию.

Выдерживая ее около 10 дней.

Автоматически выключает позицию.При образoвании обратного фрактала.

При включении робота в работу нужно также проверить

наличие тренда по Parabolic SAR на недельном графике W1

торгуемого инструмента.







