Lovec MT4

Здравствуйте!

Робот Lovec MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по девному графику D1.

Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник любит тренды. Где приносит основную прибыль! Никакого мартингейла, никакого усреднения или сеток ордеров. Только одна сделка, в один момент времени. Есть возможность установить Magic Number, и вести параллельную торговлю на нескольких парах.

Робот Lovec MT4.

Предназначен исключительно для работы по тренду по дневному графику D1.

При появлении 1-2 точки Parabolic SAR робот включает позицию.

Выдерживая ее около 10 дней. 

Автоматически выключает позицию.При образoвании обратного фрактала.

При включении робота в работу нужно также проверить

наличие тренда по Parabolic SAR на недельном графике W1

торгуемого инструмента.



Рекомендуем также
MelBar HedgeScalper RoboTrader
Hakimi Bin Abdul Jabar
Эксперты
The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader MAXIMUM LOTSIZE : 100 Lots (US$10,000,000) per TRADE/POSITION FULLY TRIED, TESTED, PROVEN & VERIFIED ON A REAL LIVE TRADING ACCOUNT! TRY OUT THE DEMO! The Experienced Trader & Global Money Manager Version. 89% Trade Winning Percentage. 32.679% Profit Gain or ROI in 2 Trading Days. Profit Factor 3.59 Average Trade Length 1h 22m. The MelBar HedgeScalper FinTech RoboTrader is easy to use. Has the Advantage of Retiring Unnecessary "Debt" Positi
The Last Fractals MT4
Marta Gonzalez
Эксперты
The Last Fractals , is a trading system that uses fractals to determine market corrections. The Last Fractals, is a system that detects an entry point and initiates an operational algorithm. This algorithm is different if the input is correct or wrong. From the inputs you can control the initial loting of the algorithm, if the trade goes against you the lotage is maintained, but if it goes in your favor the lotage is increased to improve your profit. You can download the demo and test it you
MACD Momentum Pro MT4 Hma Wma Trend ADX
Adam Benjamin Kildare
Эксперты
SPECIAL INTRODUCTORY PRICE!! MACD Momentum Pro is a professional, fully-customisable Expert Advisor that uses closed-bar MACD crossovers, confirms trend with HMA/WMA, and filters with ADX . It’s simple to run in the MetaTrader 4 Strategy Tester, so you can backtest, optimise, and find parameters that suit any symbol and timeframe. Packed with features ATR-based SL & TP – Adapts to volatility; no more one-size-fits-all levels. Currency or % risk – Set a fixed cash amount or a percent; lots auto-c
Moving Average Crossover with RSI
Rowan Stephan Buys
Эксперты
Moving Average Crossover + RSI EA — Чистая и Надёжная Трендовая Система, Которая Просто Работает Ищете советник, который простой, дисциплинированный и эффективный — без лишней сложности? Этот Expert Advisor создан для трейдеров, которым нужны чёткие входы по тренду, сильное подтверждение и умное управление рисками, адаптирующееся к рынку. MA Crossover + RSI EA объединяет классическую трендовую стратегию с подтверждением импульса, обеспечивая качественные сигналы, меньше ложных входов и полнос
EA123 Snipper MACD
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
MACD Divergence Pro is an intelligent and adaptive Forex trading robot designed to capitalize on MACD signals and detect divergence patterns that often precede major price reversals. The EA automatically places Buy and Sell trades when: Bearish divergence is detected at market highs Bullish divergence is detected at market lows MACD crossover signals confirm potential entry points Key Features: Fully automated trading using MACD and divergence logic ️ Customizable MACD settings for f
Ichimoku 3D
Anton Karabeinikov
Эксперты
Ichimoku 3D Данный советник построен на базе индикатора Ichimoku с применением принципа 3-х экранов Элдера. В данном советники 4 типа открытия сделок: 1-Это когда на 3 таймфреймах  одинаковый сигнал на покупку или продажу 2-Это когда по 2 таймфреймам одинаковый сигнал на покупку а по 1 таймфрейму на продажу или наоборот 3-Это когда по 1 таймфреймам  сигнал на покупку а по 2 таймфрейму на продажу или наоборот 4-Это когда по 1 таймфрейму  сигнал на покупку по среднему таймфрейму на продажу а
Bar Boss
Iurii Tokman
5 (1)
Эксперты
Советник использует для анализа рынка и определения торговых сигналов индикатор FletBoxPush . Индикатор встроен в советник и дополнительная установка его на график не обязательна. Торговля происходит на пробой уровней определенных как границы флета. Используется ограничение убытков. Описание настроек советника TimeFrames - период графика, настройка для индикатора colour - цвет участка цены, определенного как флет, настройка для индикатора Rectangle - показывать участки цены определенных как фле
Turbo Scalper PRO
Leven Yavorov
Эксперты
This is a fully automatic trading robot for the EURCHF currency pair.  But this robot can be configured to trade for other currency pairs. TURBO SCALPER PRO using a trend following strategy based on MACD, Parabolic SAR and Moving Average indicator. The robot works in full automatic mode, on the M1 timeframe. The trader does not need to set it up for trading. Open EURCHF and attach TURBO SCALPER PRO only to EURCHF M1 using the default settings. Advantages of the TURBO SCALPER PRO :  We show you
Fibonacci System
Maksim Neimerik
Эксперты
Основным принципом работы данной системы является торговля от уровней Фибоначчи. Кроме основных уровней Фибоначчи (23.6; 38.2; 50.0; 61.8; 100.0;) в советник добавлены пользовательские уровни (34.0; 36.0; 64.0; 66.0;). Вы можете самостоятельно принимать решения, от каких именно уровней будет осуществляется торговля. Пример сделки: когда на рынке присутствует бычий тренд и цена делает "откат" к уровням (как мы помним, уровни мы выбираем сами), советник открывает ордера на покупку. И зеркально про
MACD Trading
Matthieu Jean Baptiste Wambergue
Эксперты
Get the MT5 version here ! Automate your MACD strategy! This EA alerts and/or places orders according to MACD strategies with additional filters. It means that you can use it by 2 different ways: Receive alerts based on your MACD strategy with filters on multiple symbols simultaneously in a single chart window; Choose the fully automated mode and let EA place orders based on your MACD strategy, filter choice and money management. This EA works with all broker symbols and contains multi-symbol m
TrendLines And Volumes
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данные советник торгует от трендовых линий, а также на основе анализа объемов. Расчёт объемов происходит по минутным барам, чтобы определить, на рост они были, или на падение. Трендовые линии рисуются по максимумам и минимумам в истории торговли. Также, есть и дополнительные индикаторы. Сигнал на покупку или продажу зависит от всех этих факторов. От этого, советник может более точно входить в рынок и совершать больше сделок. Входные параметры Lots - размер лота (при 0 лот будет рассчитываться о
Wolfgang System Pro
Karolis Vaicekauskas
Эксперты
Strategy The main logic behind this strategy is quite simple. Basically it trades once per day. Max 1 trade per day. Which means it does not open plenty of trades during the day, this strategy does not use some very risky martingale elements. EA tries to open a trade by the trend's direction, then it holds that trade all day and tries to get maximum profit. At the end of the day it closes a trade. If it's a win when it repeats the main method, if it's a loss when it opens a trade with multiplie
EA Macd Martingale
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
Creating a trading strategy using the Moving Average Convergence Divergence (MACD) indicator can be a powerful tool for traders looking to identify trends and potential entry/exit points in the financial markets. Here's a simple MACD-based trading strategy: Strategy Name: MACD Trend-Following Strategy Timeframe: This strategy can be applied to various timeframes, but it's commonly used on daily or 4-hour charts. Indicators: MACD (Moving Average Convergence Divergence): This consists of three com
Dynamic Swing EURUSD
Kenji Yamamura
Эксперты
This Expert Advisor is a trading strategy targeting the EURUSD on the 1-hour chart. It is based on entry and exit reversals using specific technical indicators and performs trend-following trades.   I don’t want to rely on just one EA; I want to build a portfolio and diversify my risks..." If that sounds like you, this EA is perfect for your needs. This EA is designed with portfolio management in mind, making it an excellent complement to other EAs to achieve stable performance.   The Benefit of
EA Scalp Golden Arrow
Mikita Kurnevich
Эксперты
Only 2 copies for the price of 199 USD. Next price 249 USD WARNING : ECN accounts Golden Arrow - is a novelty in the Forex market, developed by a team of practicing analysts in the world of trading with many years of experience. This trading algorithm broke into the global markets with excellent profitability, reliability and safety indicators. Golden Arrow - is a syndicator-free fully automated trading algorithm, which is based on the methods of cluster market analysis in combination with pri
Magic Grid
Aliaksandr Charkes
4.52 (29)
Эксперты
Magic Grid   - безындикаторный советник, использующий сеточную стратегию. Стратегия основана на автоматическом переоткрытии сетевых отложенных ордеров, после закрытия их рыночных позиций (по тейк-профит, стоп-лосс или вручную). Отложенные ордера размещаются с заданным шагом от исходных цен, которые могут вводиться вручную или генерироваться автоматически (1 раз в начале торговли) . Робот может торговать на любом тайм-фрейме, на любой валютной паре, на нескольких валютных парах, на любом количес
FREE
Slope of Moving Average
Zafar Iqbal Sheraslam
Эксперты
The term "EA Slope of Moving Average" likely refers to a concept related to trading and technical analysis, particularly in the context of using Expert Advisors (EAs) in trading platforms like MetaTrader. Here's an explanation of each part of the term: EA (Expert Advisor) : An EA is a software program used in MetaTrader and other trading platforms to automate trading strategies. Traders can create or purchase EAs to execute trades based on predefined rules, algorithms, or indicators. Slope : In
EA140 MultiFX CrossFire MA
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
The MultiFX CrossFire MA is an Expert Advisor designed to trade with high precision using the 20-period Simple Moving Average (SMA) channel . The main trading logic is based on: Buy entry : when the candle crosses from below the lower boundary of the 20 SMA and then breaks through the upper boundary, the EA opens a long position. Sell entry : when the candle crosses from above the upper boundary of the 20 SMA and then breaks through the lower boundary, the EA opens a short position. If the marke
Ichimoku Market Scanner EA
Jarek Paciorek
4 (10)
Эксперты
Сканер разработан для поддержки торговли по методу Ишимоку. Основные свойства: 10 торговых установок в соответствии с методом Ишимоку, одновременное сканирование нескольких инструментов, доступных в платформе, одновременное сканирование на нескольких таймфреймах, доступных в платформе, два торговых режима: Manual (ручной) и AutoTrading (автоматический), возможность открывать сделки от уровня графика в ручном режиме, возможность определять размер позиции на основе предполагаемого стоп-лосса, отпр
ATR Bands Bounce EA
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
• Please test the product in the Strategy Tester before purchasing to understand how it works. • If you face any issues, contact me via private message—I’m always available to help. • After purchase, send me a screenshot of your order to receive a   FREE EA   as a gift. ATR Bands Bounce EA – A Customizable Strategy for Your Trading Needs This Expert Advisor (EA) is designed to implement a flexible trading strategy based on the Average True Range (ATR) and a Moving Average (MA) as its foundatio
Night Rocker EA
Sergey Sobakin
1 (1)
Эксперты
Night Rocker EA – ночной скальпер, имеющий систему оценки волатильности рынка и торгующий в период, когда цены находятся во флете. Кроме того, имеется встроенный фильтр спреда и проскальзывания. Каждый открываемый ордер имеет стоп-лосс и тейк-профит. Также система оценки волатильности рынка закрывает ордера при изменении условий на рынке в негативную для трейдера сторону. Советник работает на парах USDJPY, GBPUSD, EURCHF, GBPCAD. Период M15. Внутренняя система управления работой с терминалом поз
Vizzion
Joel Protusada
Эксперты
Vizzion is a fully automated scalping Expert Advisor that can be run successfully using GBPJPY currency pair at H1 timeframe. Very Important This Expert Advisor can not run with any EAs in the same account. As part of the money management plan, it calculates and monitors the Margin Level % and assumes that all open trades are created by it. If you want an Expert Advisor that trades in a daily basis, this EA is not for you because using this requires a patience to wait for a few days or weeks on
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Эксперты
| Fully-automated Smart Money Concept (ICT) inspired trading solution with multi-strategy capabilities | Built by a grid trader >> for grid traders.  This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions)     Real monitoring signal  -->  Cara Gold Intro Blue CARA EA   ('CARA') - short for  C omprehensive  A lgorithmic R esponsive A dvisor is a next-gen  multi-currency    multi-timeframe  EA base on the widely known (and perhapse most popular) Inn
EA211 Reversal Scalp
Jose Francisco Flores Rojas
Эксперты
Clear Reversal Scalper EA This Expert Advisor is designed to identify sharp market reversal opportunities by detecting a predefined number of consecutive bullish or bearish candles, signaling potential exhaustion of the current trend. Once the reversal pattern is detected, the EA enters a trade in the direction of the large reversal candle, capitalizing on momentum for a quick scalp. This strategy works best in volatile sessions. Key Features: Reversal Pattern Detection: Customizable setting to
DoubleEverest
Eduard Khisamov
Эксперты
Торговый советник DoubleEverest ‒ чистая, дистиллированная идея. Советник-алготрейдер, следующий своему уникальному математическому алгоритму. DoubleEverest : без индикаторов не использует мартингейл, локирование, усреднение, другие опасные методы управления капиталом сделки каждый день DoubleEverest ловит цену в Европейскую и Американскую сессии. Учитывает волатильность и динамику рынка. DoubleEverest располагает отложенные ордера на ценовых экстремумах: прошлого и текущего дня, фракталах, важн
DYJ GlobalTradeGameTheoryPower
Daying Cao
Эксперты
DYJ GlobalTradeGameTheory(Power)  is based on   Bulls   and  Bears  indicator. It can be used for any currency pair and timeframe. Power： Market entry condition  Power attempts to gauge bullish and bearish forces in the market by using two separate measures, one for each type of directional pressure. The  EA's BearsIndex  attempts to measure the market's appetite for lower prices The EA's BullsIndex attempts to measure the market's appetite for higher prices It also uses  Laguerre filtering fal
EMA CrossPro EA MT4
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Эксперты
EMA CrossPro EA – Your Customizable Trend Trading Solution EMA CrossPro EA is designed for traders who want full control over their strategy optimization. This Expert Advisor is not pre-optimized, giving you the flexibility to fine-tune its parameters to fit your trading style and market conditions. How It Works EMA CrossPro EA follows a classic moving average crossover strategy, commonly used for trend trading. It operates by identifying trend shifts based on the relationship between two Expon
Reversal patterns trading
Alexander Nikolaev
Эксперты
Данный советник находит фигуры технического анализа, предвещающие разворот тренда: "Двойное дно", "Тройное дно", "Голова-плечи"  и их противоположные аналоги. Советник определяет их на графике валютной пары и торгует, если фигура была сформирована и произошло её пробитие. Кроме самой фигуры, определяется волатильность валютной пары, показания некоторых индикаторов. Это позволяет торговать более правильно, исключая лишние сигналы, например при слабых движениях.  Можно настраивать и оптимизировать
Alligator Trade X
Yu Xin Pu
Эксперты
10 копий по 149 $! Следующая цена будет 499 долларов. SYDNEY TRADE X применяет передовую интеллектуальную технологию BTN TECHNOLOGY, чтобы помочь вам достичь оптимальных результатов для ваших сделок. В частности, Perfect Mode позволяет торговать 100% выигрышей (но при этом необходимо гарантировать наличие достаточных средств). Если Perfect Mode предназначен для продвинутых пользователей, новички или те, кто предпочитает безопасную торговлю, могут использовать Safe Mode. Безопасный режим про
JagzFX Expert ONE
JAGZFX LTD
Эксперты
Discover the ultimate trading solution - Expert ONE! Say goodbye to needing a coder and hello to configurable trading strategies that can be customized in thousands of different ways. Expert ONE is the game-changer you've been waiting for, built on the reliable foundation of Jagzfx's proven software products like pinTrader, OnePIN, and MUX. With advanced features like risk management, position sizing, profit averaging, trailing stop, and weekly and intraday sessions, Expert ONE allows you to tai
С этим продуктом покупают
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Эксперты
Vortex - ваши инвестиции в будущее Советник Vortex Gold EA создан специально для торговли золотом (XAU/USD) на платформе Metatrader. Построенный с использованием запатентованных индикаторов и секретных авторских алгоритмов, этот советник использует комплексную торговую стратегию, направленную на захват прибыльных движений на рынке золота. Ключевыми компонентами стратегии являются такие классические индикаторы, как CCI и Parabolic Indicator, которые работают вместе, чтобы точно сигнализировать о
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Эксперты
Aura Black Edition — полностью автоматизированный советник, предназначенный только для торговли GOLD. Expert показал стабильные результаты на XAUUSD в период 2011–2020 гг. Не использовались опасные методы управления капиталом, мартингал, сетка или скальп. Подходит для любых брокерских условий. Советник, обученный с помощью многослойной персептронов нейронной сети (MLP), — это класс искусственных нейронных сетей (ИНС) прямого распространения. Термин MLP используется неоднозначно, иногда вольно по
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Эксперты
Представляем       Quantum Emperor EA   , новаторский советник MQL5, который меняет ваш подход к торговле престижной парой GBPUSD! Разработан командой опытных трейдеров с опытом торговли более 13 лет. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Купите Quantum Emperor EA и вы можете получить   Quantum StarMan бесплатно!*** За подробностями обращайтесь в личном сообщении Подтвержденный сигнал:   нажмите здесь
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Эксперты
Aura Neuron — это уникальный экспертный советник, который продолжает серию торговых систем Aura. Используя передовые нейронные сети и передовые классические торговые стратегии, Aura Neuron предлагает инновационный подход с превосходной потенциальной производительностью. Полностью автоматизированный, этот экспертный советник предназначен для торговли валютными парами, такими как XAUUSD (GOLD). Он продемонстрировал постоянную стабильность на этих парах с 1999 по 2023 год. Система избегает опасных
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Эксперты
Quantum King EA — интеллектуальная мощь, усовершенствованная для каждого трейдера IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Специальная цена запуска Живой сигнал:       КЛИКНИТЕ СЮДА Версия MT5:   ЩЕЛКНИТЕ ЗДЕСЬ Канал Quantum King:       Кликните сюда ***Купите Quantum King MT4, и вы сможете получить Quantum StarMan бесплатно!*** За более подробной информацией обращайтесь в личном сообщении! Правило  
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.73 (30)
Эксперты
Технология на основе искусственного интеллекта с ChatGPT Turbo Infinity EA — это продвинутый торговый экспертный советник, разработанный для GBPUSD и XAUUSD. Он ориентирован на безопасность, постоянную прибыль и бесконечную прибыльность. В отличие от многих других советников, которые полагаются на высокорисковые стратегии, такие как мартингейл или сеточная торговля. Infinity EA использует дисциплинированную, прибыльную стратегию скальпинга, основанную на нейронной сети, встроенной в машинное об
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Эксперты
AI   Forex Robot - The Future of Automated Trading. AI Forex Robot is powered by a next-generation   Artificial Intelligence   system based on a hybrid LSTM Transformer neural network, specifically designed for analyzing gold (XAUUSD) price movements on the Forex market. The system analyzes complex market structures, adapts its strategy in   real time   and makes data-driven decisions with a high level of precision. AI Forex Robot is a modern, fully automated system powered by   artificial intel
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Эксперты
Goldex AI:  сегодняшний успех станет завтрашним плодом СУПЕРСКИДКА В ТЕЧЕНИЕ ОГРАНИЧЕННОГО ВРЕМЕНИ! ПОСЛЕДНИЕ 2 ЭКЗЕМПЛЯРА ЗА 299 USD ДО ПОВЫШЕНИЯ ЦЕНЫ. Живые сигналы > IC Markets Real: Goldex AI Набор высокого риска Руководство и файлы конфигурации: Свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации. Цена: Стартовая цена $899 и будет увеличиваться на $199 после каждых десяти продаж. Доступные копии: 2 Goldex AI - продвинутый торговый робот с нейронными сетями, т
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Эксперты
The XG Gold Robot MT4 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after   extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the   XAUUSD, GOLD, XAUEUR   pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to   Trade in Gold   and includes additional a function that displays   weekly Gold levels   with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on  Price
Capybara
Sergey Kasirenko
4.72 (53)
Эксперты
Capybara EA – это усовершенствованная автоматизированная система отслеживания тренда, основанная на индикаторе Hama. Если рынок станет медвежьим и индикатор станет красным, советник будет продавать, если рынок станет бычьим, а индикатор станет синим, советник будет покупать. Советник может точно определить начало восходящего и нисходящего тренда и будет контролировать открытые сделки в стиле мартингейла/сетки, пока не достигнет TP. Рекомендуемые пары: все основные пары, такие как евроUSD; аудусд
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.85 (40)
Эксперты
Советник Trend Ai разработан для работы с индикатором Trend Ai, который выполняет собственный анализ рынка, сочетая определение тренда с оперативными точками входа и оповещениями о развороте, и автоматически обрабатывает все сигналы индикатора! Советник содержит ряд внешних параметров, которые полностью настраиваются и позволяют трейдеру настроить советник по своему усмотрению. Как только появится зеленая точка, советник будет готов к покупке. Как только восходящий тренд подтвердится синей стр
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Эксперты
CyNera: Ваш трейдинг, наши технологии Руководство и файлы набора: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы набора Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступно копий: 4 Торговля золотом, одним из самых волатильных инструментов на рынке, требует точности, глубокого анализа и эффективного управления рисками. Экспертный советник CyNera безупречно интегрирует все эти элементы в сложную систему, разработанную для оптимальной торговли золо
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Эксперты
Советник является системой, предназначенной для восстановления убыточных позиций. Авторский алгоритм локирует убыточную позицию, дробит ее на множество отдельных частей, и закрывает каждую из них отдельно. Простая настройка, отложенный запуск при просадке, локирование, отключение других советников, усреднение с фильтрацией тренда и частичное закрытие убыточной позиции встроенные в один инструмент Именно использование закрытия убытков частями позволяет уменьшать убытки с меньшей загрузкой депозит
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Эксперты
Scalp Unscalp — это краткосрочная двунаправленная скальпинг-система, которая стремится быстро извлечь прибыль за счёт точных входов. Сигнал Scalp Unscalp в реальном времени скоро появится! Текущая цена будет повышена. Ограниченная цена 99 USD Без сетки, без мартингейла. Каждая сделка открывается отдельно Доступен фиксированный стоп-лосс с виртуальной системой динамического трейлинг-стопа Интерактивная торговая панель и точные настройки размера лота Рекомендуется График: EURUSD, GBPUSD, USDCHF,
Golden Mirage mt4
Michela Russo
Эксперты
Limited stock at the current price! Final price: $1999 --> PROMO: From $299 --> The price will go up every 5 purchases, next price : $399 Golden Mirage is a robust gold trading robot designed for traders who value reliability, simplicity, and professional-grade performance. Powered by a proven combination of RSI, Moving Average,  ADX, and High/Low Level  indicators, Golden Mirage delivers high-quality signals and fully automated trading on the M5 timeframe for XAUUSD (GOLD) . It features a robu
The Gold Reaper MT4
Profalgo Limited
4.58 (31)
Эксперты
ПРОП ФИРМА ГОТОВА!   (   скачать SETFILE   ) ЗАПУСК ПРОМО: Осталось всего несколько экземпляров по текущей цене! Окончательная цена: 990$. Получите 1 советник бесплатно (для 2 торговых счетов) -> свяжитесь со мной после покупки Ultimate Combo Deal   ->   click here JOIN PUBLIC GROUP:   Click here Live Signal Добро пожаловать в Gold Reaper! Созданный на основе очень успешного Goldtrade Pro, этот советник был разработан для одновременной работы на нескольких таймфреймах и имеет возможность уста
DCA CycleMax
Jin Sangun
Эксперты
Введение в DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Обзор DCA CYCLEMAX — это мощная полуавтоматическая программа торговли по сетке (EA), оптимизированная для активов с сильными однонаправленными трендами на рынке. Она особенно эффективна для активов с высокой волатильностью и устойчивыми трендами в одном направлении, таких как золото (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) и криптовалюты. Используя стра
SNeox AI
Anastasiya Morozova
Эксперты
SNeox AI — автоматический мультивалютный торговый робот для стабильной долгосрочной торговли на рынке Forex. Советник разработан на базе проверенных алгоритмов анализа рыночной цены и волатильности и ориентирован на аккуратную торговлю с контролируемыми рисками. ВНИМАНИЕ! Новогодняя акция, первые 15 покупок - 99$ Следующие 15 - 159$ Финальная цена - 229$ Торопитесь воспользоваться предложением! MT5 Version:  https://www.mql5.com/ru/market/product/158518 Торговые инструменты: EURUSD GBPUSD NZDUS
The Golden Way
Lin Lin Ma
Эксперты
The Golden Way — это автоматическое торговое программное обеспечение для платформы MT4. Оно использует комплексную гибридную стратегию, которая работает благодаря совместному действию нескольких субстратегий. Это позволяет точно выявлять возможности для покупки (лонгов) и продажи (шортов) на рынке золота (XAUUSD), помогая вам своевременно воспользоваться торговыми моментами при различных рыночных условиях. Основываясь на продуманной торговой логике, The Golden Way обеспечивает профессиональные
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Эксперты
Ziwox Fundamental trader Ziwox Fundamental trader — это торговый помощник, который помогает трейдерам финансовых рынков принимать взвешенные решения на основе информационных данных советника. Этот советник использует онлайн-источники для сбора всей необходимой информации, такой как фундаментальное смещение валют, отношение розничных трейдеров в реальном времени к паре, прогноз банка и института, данные отчета COT и другие данные в сложной панели советника. Вкратце, это интегрированный источник
HFT Prop Firm EA
Dilwyn Tng
4.97 (632)
Эксперты
HFT Prop Firm EA, также известный как Green Man из-за своего отличительного логотипа, является экспертом-советником (EA), специально созданным для преодоления проблем или оценок со стороны проприетарных торговых компаний (prop firms), которые разрешают стратегии высокочастотной торговли (HFT). На ограниченный период: бесплатные утилиты стоимостью $198 при покупке HFT Prop Firm EA Версия для MT5: https://www.mql5.com/en/market/product/117386 Мониторинг производительности при прохождении HFT Ch
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Эксперты
- Real price is 300$ - Limited Discount (It is 49$) -  Only 1 purchase is 49$. - Lifetime update free Welcome, Bitcoin Expert opens automatically trade with Highly profit, Fixed Stop loss. No Martingale, No Grid, No Scam Bitcoin is a cryptocurrency, a peer-to-peer digital currency that operates independently of a central governing authority . Bitcoin enables direct transactions between users, secured by cryptographic technology and recorded on a transparent and immutable ledger   without centra
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Эксперты
Javier Gold Scalper: Наша технология на вашей стороне! Руководство и файлы конфигурации: свяжитесь со мной после покупки, чтобы получить руководство и файлы конфигурации Цена: Цена увеличивается в зависимости от количества проданных лицензий Доступные копии: 5 Торговля золотом, одним из самых волатильных активов на финансовом рынке, требует высокой точности, тщательного анализа и крайне эффективного управления рисками. Javier Gold Scalper был разработан именно для объединения этих основ в надеж
AW Classic MACD EA
AW Trading Software Limited
3.5 (4)
Эксперты
Полностью автоматизированная торговая система. В качестве сигналов используется классический индикатор   MACD , соединяющий в себе трендовый индикатор с осциллятором для обнаружения точек входа. Использует усреднение, функцию закрытия первого и последнего ордеров корзины и функцию автоматического расчета лота. Имеет продвинутую информационную панель и три типа уведомлений. Решение проблем ->  ЗДЕСЬ  / MT5 версия ->  ЗДЕСЬ   / Инструкция   ->  ЗДЕСЬ   Преимущества: Полностью автоматизированная то
GoldMiner mt4 pro
Van Hoa Nguyen
Эксперты
GOLDMINER MT4 PRO is a Gold trading robot on the M15 or H1 timeframe, combining candlestick patterns, technical indicators and support and resistance breakouts. The robot uses a smart trend recognition strategy to keep the EA stable. Committed to accompanying you in new versions and being updated SETFILE closely following each market cycle helps the robot to be stable and suitable for the market slope at each time. GOLDMINER MT4 PRO is a safe strategy with manually entered pipstep coefficient d
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Эксперты
//////  THEHRANTO V3  /////// ****  Important ****** This robot is equipped with a professional News Filter. During backtests, all important economic events are detected and trades are filtered before and after high-impact news. While backtests show reduced risk during news releases, the best way to verify real performance is through live signals       https://www.nxfx.ca/                                                                                                                         
AW Double Grids EA
AW Trading Software Limited
4.5 (8)
Эксперты
Cоветник AW Double Grids MT4 - это агрессивный, полностью автоматизированный сеточный советник, с информационно торговой панелью и простой настройкой. Стратегия заключается в одновременной двухсторонней работе, мультиплицируя объем одного направления. Встроенный автоматический расчет лота, реализованы разные вариации увеличения объема позиций, и другие функции.  Инструкция ->   ЗДЕСЬ   /  Решение проблем - >  ЗДЕСЬ  /  МТ5 версия  - >   ЗДЕСЬ   Как торгует советник: AW Double Grids ведет двухст
DS Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.1 (10)
Эксперты
Introducing the DS Gold Robot, your ultimate companion in navigating the intricate world of XAUUSD trading. Developed with precision and powered by cutting-edge algorithms, DS Gold is a forex robot meticulously crafted to optimize your trading performance with  XAUUSD pairs . With its advanced analytical capabilities,  DS Gold  Robot   constantly monitors the gold market, identifying key trends , patterns, and price movements with lightning speed. The DS Gold Robot opens positions every day from
KonokaSystemNEO
Nobuyoshi Murase
1 (1)
Эксперты
KonokaSystemNEO - одна из трех сестер ( NEO, JOY, FUN ), основанных на KonokaSystem, с новой индивидуальностью и является оригинальным советником. Торговый стиль - дневная торговля с полуночи до середины дня по японскому времени. Валютная пара - "USDJPY", вход осуществляется по цене открытия M5. Каждая из трех сестер имеет свою логику и оснащена двумя типами входов и двумя типами выходов. Никакой логики сетки или мартингейла не используется. Внутренняя логика повторяет прибыль и убыток, проглат
PAHunter
Van Hoa Nguyen
3.8 (5)
Эксперты
PAHunter the ground breaking MT4 expert advisor is changing the way you trade gbpusd, gbpcad eurchf, euraud, audcad, usdchf, eurusd. currency pairs! Developed by a team of experienced traders with over 10+ years of trading experience in the forex market. The current version adds a number of features that help increase system consistency. Trade with scalping strategy on M5 timeframe. Orders always come with a fixed stop loss and take profit level. Robots do not use potentially risky strategies.
Другие продукты этого автора
Parabolic Sar Franctal MT4
Vladimir Lovec
Эксперты
Привет! Робот Lovec Trend MT4. Предназначен исключительно для работы по тренду по недельному графику W1 Предлагаю вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы исключительно на открытии свечи, что дает такое же идеальное исполнение как в тестере и без проскальзывания. Выход из сделки по совокупности условий. Советник любит тренды
Lovec MT5
Vladimir Lovec
Эксперты
Здравствуйте! Робот Lovec MT5. Предназначен исключительно для работы по тренду по д н евному графику D1. Предлагаю Вашему вниманию Советник, собственной разработки. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы выполняются исключительно  на открытии свечи, что дает идеальное исполнение такое же как в тестере и без проскальзываний. Выход из сделки по комбинации условий. Советник
Lovec Trend MT5
Vladimir Lovec
Эксперты
Робот Lovec Trend MT5. Разработан исключительно для работы по тренду на часовом графике H1. Предлагаю вашему вниманию советник, собственную разработку. Настройки универсальны для всех валютных пар. Подходит большинство инструментов, особенно трендовые валютные пары с JPY, CHF, GBP. А также фьючерсы и индексы. Входы осуществляются исключительно на открытии свечи, что даёт такое же идеальное исполнение, как и в тестере, и без проскальзываний. Выход из сделки по совокупности условий. Сов
Lovec Color Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Индикатор для лучшего восприятия и распознавания текущего направления тренда, начала и окончания коррекций. Рекомендован для ручной торговли, однако есть возможность встроить в советник для автоматизированной торговли. Точки вокруг цены указывают на текущее направление тренда, цвет самих свечей указывает на наличие коррекции или ее отсутствие. Рекомендован вход в позицию по направлению текущего тренда после окончания коррекций.
Lovec Panel SAR Direction MT5
Vladimir Lovec
Индикаторы
Мульти-таймфрейм панель Parabolic SAR для лучшего визуального восприятия рыночной ситуации и оценки тренда, разворотов тренда. Используется исключительно!!! на дневном таймфрейме. Панель указывает направление движения SAR на текущем (дневном), а также на недельном (среднесрочном) и месячном (долгосрочном) таймфрейме. Есть возможность настроить цвета отображения для каждого отдельного таймфрейма. Общие настройки Step и Maximum для всей панели.
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв