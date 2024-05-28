Trend Punch
- Indicadores
- Mohamed Hassan
- Versión: 6.0
- Actualizado: 11 octubre 2024
- Activaciones: 20
Presentamos Trend Punch, el revolucionario indicador de tendencias de Forex que transformará su forma de operar. Trend P unch está diseñado exclusivamente para proporcionar flechas de compra y venta precisas durante las tendencias fuertes del mercado, haciendo que sus decisiones de trading sean más claras y seguras. Tanto si opera con los principales pares de divisas como con símbolos exóticos, Trend P unch se adapta a todos los marcos temporales, ¡dándole la flexibilidad de operar como desee!
Este indicador personalizado utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias sólidas, para que pueda operar con la seguridad de que está tomando decisiones informadas basadas en un análisis preciso del mercado.
¿Por qué elegir Trend Punch?
- Detección inteligente de tendencias: Utiliza algoritmos de vanguardia para identificar fuertes tendencias de mercado, ayudándole a tomar decisiones informadas con confianza.
- Sin Retrasos ni Repintados: Experimente señales fiables y oportunas sin retrasos ni repintados.
- Panel profesional: Muestra el nombre del símbolo y el marco temporal, 3 precios de toma de beneficios, precio de stop loss, señales totales, ratio de ganancias/pérdidas, antigüedad de la última señal, beneficio total en puntos, tasa de éxito y valoración general de la tendencia.
- Flechas de compra y venta: Señales claras con un efecto fresco para una fácil visualización.
- Alertas y Notificaciones Push: Manténgase actualizado con alertas y notificaciones en tiempo real.
- Marcos temporales versátiles: M1 para Scalpers, M15 para Intraday Traders, H1 & H4 para Day Traders. ¡Otros marcos temporales también son excelentes!
- Símbolos recomendados: M1 para XAUUSD (oro) y M15 para pares de divisas. Por favor, siéntase libre de probar otros símbolos o marcos de tiempo, esto es sólo nuestra recomendación.
Mejore su estrategia de trading con Trend Punch y opere como un verdadero profesional.
Probando todavía el indicador, parece que promete. Gracias al desarrollador.