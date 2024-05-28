Trend Punch

4.79

¡Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas!

Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Soporte y Resistencia. ¡Después de la compra, envíenos un mensaje y lo obtendrá de forma gratuita como un bono!

Presentamos Trend Punch, el revolucionario indicador de tendencias de Forex que transformará su forma de operar. Trend P unch está diseñado exclusivamente para proporcionar flechas de compra y venta precisas durante las tendencias fuertes del mercado, haciendo que sus decisiones de trading sean más claras y seguras. Tanto si opera con los principales pares de divisas como con símbolos exóticos, Trend P unch se adapta a todos los marcos temporales, ¡dándole la flexibilidad de operar como desee!

Este indicador personalizado utiliza algoritmos avanzados para detectar tendencias sólidas, para que pueda operar con la seguridad de que está tomando decisiones informadas basadas en un análisis preciso del mercado.

¿Por qué elegir Trend Punch?

  • Detección inteligente de tendencias: Utiliza algoritmos de vanguardia para identificar fuertes tendencias de mercado, ayudándole a tomar decisiones informadas con confianza.
  • Sin Retrasos ni Repintados: Experimente señales fiables y oportunas sin retrasos ni repintados.
  • Panel profesional: Muestra el nombre del símbolo y el marco temporal, 3 precios de toma de beneficios, precio de stop loss, señales totales, ratio de ganancias/pérdidas, antigüedad de la última señal, beneficio total en puntos, tasa de éxito y valoración general de la tendencia.
Características
  • Flechas de compra y venta: Señales claras con un efecto fresco para una fácil visualización.
  • Alertas y Notificaciones Push: Manténgase actualizado con alertas y notificaciones en tiempo real.
  • Marcos temporales versátiles: M1 para Scalpers, M15 para Intraday Traders, H1 & H4 para Day Traders. ¡Otros marcos temporales también son excelentes!
  • Símbolos recomendados: M1 para XAUUSD (oro) y M15 para pares de divisas. Por favor, siéntase libre de probar otros símbolos o marcos de tiempo, esto es sólo nuestra recomendación.

Mejore su estrategia de trading con Trend Punch y opere como un verdadero profesional.

Guía manual:Haga clic aquí


Comentarios 38
juan miguel palomares
48
juan miguel palomares 2025.09.17 09:24 
 

Probando todavía el indicador, parece que promete. Gracias al desarrollador.

Mateusz Boguslaw Ciechanowicz
218
Mateusz Boguslaw Ciechanowicz 2024.11.27 19:23 
 

Great indicator, highly recommend

Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.05 16:49 
 

great indicator, highly recommend

Productos recomendados
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
FRM Half Trend
Noiros Tech
3.5 (2)
Indicadores
AHORA PUEDE DESCARGAR VERSIONES GRATUITAS DE NUESTROS INDICADORES DE PAGO . ES NUESTRA FORMA DE RETRIBUIR A LA COMUNIDAD. >>> IR AQUÍ PARA DESCARGAR El sistema es un pino de código abierto libre script publicado originalmente en TradingView por everget . Fue convertido a Mt4 por Forex Robot Makers. Este sistema es un popular indicador de tendencia basado en ATR ( Average True Range ) , medias móviles y el canal de Donchian . Sistema BackGround ATR El Average True Range es un indicador de la v
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
Indicadores
El indicador MT4 "Binary Smart Eye" está diseñado para proporcionar señales de trading tanto para opciones binarias como para mercados de divisas (forex), operando en una amplia gama de marcos de tiempo, desde M1 hasta W1. Emplea una estrategia propietaria que combina niveles de tendencia, una media móvil inteligente y períodos de trading optimizados para identificar posibles puntos de entrada. Aquí tienes un desglose de sus características clave: Análisis de múltiples marcos de tiempo:   La ver
Extremum Reverse Bar
Yurij Izyumov
2.8 (5)
Indicadores
Este indicador ha sido creado para encontrar los probables puntos de reversión del precio del símbolo. En su funcionamiento se utiliza un patrón de inversión de velas pequeñas junto con un filtro de extremos. El indicador no se redibuja. Si el filtro de extremos está desactivado, el indicador muestra todos los puntos que tienen un patrón. Si el filtro de extremos está activado, la condición funciona - si el historial de velas de barras anteriores 1 contiene velas más altas y están más lejos que
FREE
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
High Low Open Close MT4
Alexandre Borela
4.81 (21)
Indicadores
Si te gusta este proyecto, deja una revisión de 5 estrellas. Este indicador dibuja los precios abiertos, altos, bajos y finales para los especificados período y se puede ajustar para una zona horaria específica. Estos son niveles importantes considerados por muchos institucionales y profesionales comerciantes y puede ser útil para que usted sepa los lugares donde podrían ser más activo. Los períodos disponibles son: Día previo. Semana anterior. Mes anterior. Barrio anterior. Año anterior. O:
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
Indicadores
Indicador Trendlines Chart Patterns (MT4) Patrones gráficos automatizados y señales de ruptura para MT4: ¡Opere con Precisión! El "Trendlines Chart Patterns Indicator" es una herramienta avanzada de trading para MetaTrader 4 (MT4 ), meticulosamente diseñada para identificar señales de compra y venta de alta probabilidad basadas en la formación dinámica de líneas de tendencia robustas y patrones gráficos populares. Este potente indicador de divisas automatiza el complejo proceso de identificación
Super Auto Fibonacci
Muhammed Emin Ugur
Indicadores
Descubra el poder de la precisión y la eficacia en sus operaciones con el indicador MT4 "Super Auto Fibonacci ". Esta herramienta de vanguardia está meticulosamente diseñada para mejorar su análisis técnico, proporcionándole información valiosa para tomar decisiones de trading informadas. Características principales: Análisis Fibonacci Automatizado: Diga adiós a la molestia del dibujo manual de retrocesos y extensiones de Fibonacci. "Super Auto Fibonacci" identifica y traza instantáneamente los
FREE
Candle Pattern Finder MT4
Dwi Nur Prasetyo
Indicadores
Buscador de velas Candle Pattern Finder es un potente indicador de MT4 diseñado para ayudar a los operadores a detectar fácilmente patrones de velas clave en tiempo real. Tanto si opera con tendencias, retrocesos o consolidaciones, esta herramienta resalta las señales importantes de la acción del precio directamente en el gráfico, ayudándole a tomar decisiones de trading más rápidas y seguras. Detecta patrones de velas populares: Envolvente alcista/bajista Martillo y Martillo invertido Estrella
FREE
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Título: KATANA Scalper Pro - Precision Momentum & Price Action Suite ¡ Descripción del producto: Agotado y Encore especial para el resto del año! El precio especial de lanzamiento ($35) de 10 ediciones limitadas se agotó inmediatamente. Debido a una respuesta que superó con creces nuestras expectativas, ¡continuamos con urgencia el "Precio Encore de $35"** por el resto del año**! Estado actual. Precio especial durante el año: $35 (hasta las 23:59 del 31/12/2025) Después de año nuevo: 5
SMA Indicator
Nitu Brijesh Yadav
Indicadores
Indicador de Flecha (Alertas de Compra/Venta) - ¡Una herramienta simple pero poderosa!             Product Version: 1.01           Indicator Type: Trend Reversal Signals           Timeframes Supported: All (Recommended: H1, H4, D1) Características principales: Buy Signal: Green upward arrow () appears below the candle  Señal de Venta : Flecha roja descendente () aparece por encima de la vela. D etección precisa de reversión de tendencia : basada en la estrategia probada de
FREE
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
Indicadores
Oferta especial https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y conocidas entre los traders: ¡la estrategia de ruptura! Este indicador produce señales de compra y venta cristalinas basadas en rupturas de zonas clave de soporte y resistencia. A diferencia de los indicadores de ruptura típicos, utiliza cálculos avanzados para confirmar con precisión la ruptura. Cuando se produce una ruptu
HTF Moving Averages Cross mh
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador Crypto_Forex "HTF Moving Averages Cross" para MT4. - Mejora tus métodos de trading con el potente indicador HTF Moving Averages Cross para MT4. HTF significa un marco temporal más amplio. - Este indicador es excelente para operadores de tendencia con entradas de acción del precio. - Te permite adjuntar medias móviles rápidas y lentas de un marco temporal más amplio a tu gráfico actual; este es un método profesional. - HTF MAs Cross cuenta con alertas integradas para móviles y PC. - E
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
Indicadores
RECORDATORIO ANTICIPADO: El precio de salida es de 65$ y subirá pronto a 365$ y después a 750$ tras las primeras 10 copias vendidas. ¡Aproveche esta oferta ahora! Introducción ¡Hola, traders! Bienvenidos a la demostración del Indicador Bestia Forex , una herramienta integral diseñada para ayudar a los aspirantes a traders a navegar por las complejidades del mercado de divisas. Este indicador incorpora siete componentes esenciales para proporcionar una experiencia de trading completa: Medias móv
Free automatic fibonacci
Tonny Obare
4.67 (49)
Indicadores
Fibonacci automático gratuito es un indicador que traza automáticamente un retroceso de Fibonacci en función del número de barras que seleccione en la configuración BarsToScan del indicador. El Fibonacci se actualiza automáticamente en tiempo real a medida que aparecen nuevos valores máximos y mínimos entre las barras seleccionadas. Puede seleccionar qué valores de nivel se mostrarán en la configuración del indicador. También puede seleccionar el color de los niveles, permitiendo así que el oper
FREE
Pct Multi Probability Indicator
Fabio Albano
Indicadores
La nueva actualización convierte a este indicador en una completa herramienta de estudio, análisis y explotación de patrones probabilísticos. Incluye: Monitor porcentual multiactivo en gráfico. Martingalas configurables. Veintiún patrones preconfigurados , incluyendo patrones Mhi y C3. Un editor de patrones avanzado para almacenar hasta 5 patrones personalizados. Modo Backtest para comprobar los resultados con informes de pérdidas. Filtro de tendencias. Filtro de aciertos operativos. Opción de c
GeoWprPro
Georgij Komarov
Indicadores
WPR por perfil, o WPR para profesionales Geo_WprPro es uno de los indicadores de perfil de divisas más conocidos. Muestra simultáneamente dos indicadores WPR con diferentes parámetros en forma de matriz en todos los marcos temporales de múltiples pares de divisas que forman el perfil de divisas. Como se desprende de la descripción, " WPR es un indicador líder que a menudo va por delante del gráfico de precios. El oscilador frecuentemente alcanza valores extremos antes de la reversión del precio
Trade History Drawer
David Leander Tschacher
Indicadores
Trade History Drawer es un indicador para MetaTrader 4. Muestra las operaciones en el gráfico y las dibuja en colores personalizados. Además, el indicador muestra un resumen de las operaciones y guarda un archivo CSV con el historial de un par seleccionado o de todos los pares. Entradas Ajustes Generales Número de Operaciones : Número de operaciones a dibujar en el gráfico, si -1 entonces todas las operaciones Número Mágico : Sólo operaciones con este número mágico, si -1 entonces ignorar Es
UPD1 Rsi Dots Dashboard
Vitaliy Kuznetsov
5 (2)
Indicadores
El indicador muestra señales basadas en el oscilador RSI del terminal en el gráfico. Es posible filtrar señales repetidas. En este caso, el oscilador se utiliza para buscar una señal inversa. Se recomienda como punto de entrada en estrategias de swing y trading desde niveles. Está disponible un panel de control multidivisa. Con él, puede cambiar fácilmente entre gráficos. En las discusiones de productos, puede sugerir un algoritmo en el que puede incrustar un panel de control. Parámetros de
FREE
Follow The Line
Oliver Gideon Amofa Appiah
3.94 (16)
Indicadores
SIGA LA LÍNEA OBTENGA LA VERSIÓN COMPLETA AQUÍ: https://www.mql5.com/en/market/product/36024 Este indicador obedece a la máxima popular de que: "LA TENDENCIA ES TU AMIGA" Pinta una línea VERDE para la COMPRA y también pinta una línea ROJA para la VENTA. Da alarmas y alertas de todo tipo. NO SE REPITE y se puede utilizar para todos los pares de divisas y marcos temporales. Sí, tan fácil y sencillo como eso. Incluso un novato puede utilizarlo para hacer grandes y fiables operaciones. NB: Para obte
FREE
Forex Dead Line Lite
Mikhail Kontsevoy
5 (1)
Indicadores
El indicador puede ayudar a los operadores a evaluar por adelantado el número de lotes, el saldo y la equidad, si el precio se desvía de los niveles actuales. El indicador será útil para aquellos que operan utilizando Martingala. Características El indicador pertenece a la categoría de gestión de riesgos. El indicador ayuda a evaluar por adelantado el cambio de cuenta que se produciría en caso de un posible cambio de precio desde el valor actual hasta un umbral. También recalcula el swap, el bl
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
Indicadores
Mercado libre estructura zig zag para ayudar en la acción del precio de comercio de las capturas de pantalla describen cómo utilizar y cómo detectar los patrones de la nueva versión viene con alertas, alerta por correo electrónico y alerta de notificación push se puede utilizar en todos los pares se puede utilizar en todos los plazos puede añadir indicadores de confirmación adicionales el indicador le muestra sus máximos y mínimos más altos así como sus mínimos y máximos más bajos la indicación
FREE
PZ Penta O MT4
PZ TRADING SLU
2.33 (3)
Indicadores
El Penta-O es un patrón armonacci de 6 puntos de retroceso que suele preceder a los grandes movimientos del mercado. Los patrones Penta-O pueden expandirse y repintarse bastante. Para facilitar las cosas este indicador implementa un giro: espera una ruptura donchiana en la dirección correcta antes de señalar la operación. El resultado final es un indicador que se repinta con una señal de operación muy fiable. El periodo de ruptura donchiana se introduce como entrada. [ Guía de instalación | Guía
FREE
QuantumAlert RSI Navigator MT4
Abhimanyu Hans
Indicadores
QuantumAlert RSI Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo es proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y actualizaci
FREE
Dual Timeframe RSI
Davit Beridze
Indicadores
Compruebe mis herramientas de pago funcionan muy bien y comparto Ea basado en ellos de forma gratuita por favor valore El indicador Dual Timeframe RSI (Relative Strength Index) es una novedosa herramienta de trading que permite a los traders monitorizar las lecturas del RSI desde dos marcos temporales diferentes en un único gráfico. Esta doble perspectiva permite a los operadores identificar posibles confirmaciones de tendencia y divergencias con mayor eficacia. Por ejemplo, un operador puede u
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (101)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Supply and Demand Dashboard PRO
Bernhard Schweigert
4.8 (20)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! Este tablero de instrumentos es una pieza muy poderosa de software de trabajo en múltiples símbolos y hasta 9 marcos de tiempo. Se basa en nuestro indicador principal (Mejores críticas: Advanced Supply Demand ).  El tablero de instrumentos da una gran visión general. Se muestra:  Valores filtrados de Oferta y Demanda, incluyendo la calificación de fuerza de la zona, Pips distancias a / y dentro de las zonas, Destaca las zonas anidadas, Da 4 tipos de alertas para los sím
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
Smart Trend Trading System
Issam Kassas
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional   + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10
PZ Lopez Trend MT4
PZ TRADING SLU
Indicadores
Este indicador sigue la tendencia del mercado con una confiabilidad inigualable, al ignorar las fluctuaciones repentinas y el ruido del mercado. Ha sido diseñado para intercambiar gráficos intradía de tendencia y plazos pequeños. Su relación ganadora es de alrededor del 85%. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Increíblemente fácil de comerciar Encuentra situaciones de sobreventa / sobrecompra Disfrute de operaciones sin ruido en to
WaveTheoryFully automatic calculation
Kaijun Wang
5 (3)
Indicadores
¡Este indicador es un indicador para el análisis automático de ondas que es perfecto para practicar el trading real! Caso... Nota:   No estoy acostumbrado a usar nombres occidentales para clasificar las ondas. Debido a la influencia de la convención de nomenclatura de Tang Lun (Tang Zhong Shuo Zen), nombré la onda básica como   pluma   y la banda de onda secundaria como   segmento   . Al mismo tiempo, el segmento tiene la dirección de la tendencia. Se nombra   el segmento de tendencia principa
Buy Sell Arrow Swing MT4
Sahib Ul Ahsan
Indicadores
¿Busca un detector de oscilaciones potente y ligero que identifique con precisión los puntos de inflexión de la estructura del mercado? ¿Quiere señales de compra y venta claras y fiables que funcionen en cualquier marco temporal y con cualquier instrumento? Buy Sell Arrow MT Swing está construido exactamente para eso - detección de swing de precisión hecha simple y efectiva. Este indicador identifica los máximos más altos (HH) , los mínimos más altos (HL) , los máximos más bajos (LH) y los míni
Scalper Assistant
Pavel Verveyko
Indicadores
El indicador es un sistema de negociación para operaciones a corto plazo. Scalper Assistant ayuda a determinar la dirección de la operación, y también muestra los puntos de entrada y salida. El indicador traza dos líneas (posibles puntos para abrir posiciones). En el momento de la ruptura de la línea superior hacia arriba (y cuando se cumplen todas las condiciones de negociación), aparece una flecha hacia arriba (una señal de compra), así como 2 objetivos. En el momento de la ruptura de la líne
Band trend indicator
lizhi fu
4 (18)
Indicadores
Un indicador superior e inferior que puede identificar intuitivamente la tendencia de la banda. Es la mejor opción para el trading manual, sin redibujamiento ni deriva. Cómo obtener este indicador gratis: Más información Incremento de precio de $20 cada 3 días, proceso de incremento de precio: 79--> 99--> 119...... Hasta un precio objetivo de $ 1000. Para cualquier novato y amigo de comercio de programación, puede escribir la señal en la EA para jugar libremente. Array 3 y array 4, por ejemplo,
Shogun Trade
Yuki Miyake
Indicadores
[Versión Finalizada] SHOGUN Trade Oferta de Navidad: 299$ → 99$ (67% de descuento) ¡Consigue el sistema profesional "SHOGUN" por tiempo limitado! Una vez finalizada la promoción, el precio volverá inmediatamente a 299$. 'Llevo 15 años haciendo trading y 7 vendiendo. Esta es la misma 'respuesta' a la que llegué después de años de perder." Días aprendiendo todos los métodos posibles, buscando el Santo Grial y aun así nada funcionaba. Una gran cantidad de conocimientos . Escribí todo eso
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
PipTick Currency Index MT4
Michal Jurnik
Indicadores
El indicador Currency Index permite a los operadores visualizar cualquier índice de ocho divisas principales. Utiliza un cálculo especial que tiene en cuenta pares de divisas específicos y sus ponderaciones. Las ponderaciones por defecto se basan en los resultados de la Encuesta Trienal de Bancos Centrales del BPI. Gracias a esta ventaja, el operador puede ver la verdadera fuerza y debilidad de cada divisa. Nota: Si el indicador se utiliza en el Probador de Estrategias (versión demo), por fav
PZ Swing Trading
PZ TRADING SLU
5 (3)
Indicadores
Swing Trading es el primer indicador diseñado para detectar oscilaciones en la dirección de la tendencia y posibles oscilaciones de reversión. Utiliza el enfoque de intercambio de línea de base, ampliamente descrito en la literatura comercial. El indicador estudia varios vectores de precios y tiempos para rastrear la dirección de la tendencia agregada y detecta situaciones en las que el mercado está sobrevendido o sobrecomprado y listo para corregir. [ Guía de instalación | Guía de actualización
Sniper Delta Imbalance MT4
Stanislav Konin
5 (7)
Indicadores
The price is indicated only for the first   30 copies  ( only    2  copies left ). El siguiente precio aumentará a 150 $. El precio final será de 250 $ . Sniper Delta Imbalance es una herramienta profesional para el análisis profundo de delta - la diferencia entre los volúmenes comprador y vendedor. Lleva el análisis del volumen al siguiente nivel, permitiendo a los operadores ver en tiempo real quién controla el precio -compradores o vendedores-
Dynamic Scalper System
Vitalyi Belyh
5 (1)
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma de f
Nihilist and ForexAlien Indicator
TRADERWE FOREX SL
Indicadores
El Indicador Nihilist 5.0 incluye la Mejor Estrategias de Trading Forexalien y Nihilist Easy Trend. El indicador se compone de un Dashboard MTF en donde se puede analizar las distintas posibilidades de entradas de cada estrategia con un simple vistazo. Dispone de un sistema de alertas con distintos tipos de filtros configurables y por cada TF que desee seleccionar los avisos en su plataforma Metatrader 4 y Smartphone. El indicador tiene la opción de seleccionar los TP y SL por ATR o fijos y lota
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
IQ Gold Gann Levels
INTRAQUOTES
5 (4)
Indicadores
Presentamos un indicador de Gann único en su clase para XAUUSD IQ Gold Gann Levels es una herramienta de precisión sin repintado diseñada exclusivamente para el trading intradía en XAUUSD/Oro. Utiliza el método de la raíz cuadrada de W.D. Gann para trazar niveles de soporte y resistencia en tiempo real, ayudando a los operadores a detectar entradas de alta probabilidad con confianza y claridad. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado cuya técnica de trading se bas
PipFinite Trend PRO
Karlo Wilson Vendiola
4.88 (2248)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
SuperTrend AI Clustering by Lux
Minh Truong Pham
Indicadores
El indicador SuperTrend AI es una novedosa forma de tender puentes entre el método de aprendizaje automático K-means clustering y los indicadores técnicos. En este caso, aplicamos la agrupación de K-Means al famoso indicador SuperTrend. USO Los usuarios pueden interpretar el trailing stop de SuperTrend AI de forma similar al indicador SuperTrend normal. El uso de factores mínimos/máximos más altos devolverá señales a más largo plazo. (imagen 1) Las métricas de rendimiento mostradas en cada se
ACB Breakout Arrows
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
4.15 (34)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón de ruptura especial. El indicador escanea constantemente el gráfico para detectar un impulso estable en una dirección y ofrece una señal precisa justo antes del movimiento principal.  Obtén el escáner multisimbolo y multitemporal aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT4 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. Incluye un panel escáner MTF que
Adaptive Volatility Range
Stanislav Konin
5 (3)
Indicadores
El Rango de Volatilidad Adaptable [AVR] es una potente herramienta para identificar puntos clave de cambio de tendencia. AVR refleja con precisión el Average True Range (ATR) de la volatilidad, teniendo en cuenta el Precio Medio Ponderado por Volumen (VWAP). El indicador se adapta a cualquier volatilidad del mercado calculando la volatilidad media durante un periodo específico, lo que garantiza una tasa estable de operaciones rentables. Usted recibe no sólo un indicador, sino un sistema profesi
Beast Super Signal
Dustin Vlok
4.73 (89)
Indicadores
¿Está buscando un potente indicador de compraventa de divisas que pueda ayudarlo a identificar oportunidades comerciales rentables con facilidad? No busque más allá de Beast Super Signal. Este indicador basado en tendencias fácil de usar monitorea continuamente las condiciones del mercado, buscando nuevas tendencias en desarrollo o saltando sobre las existentes. Beast Super Signal da una señal de compra o venta cuando todas las estrategias internas se alinean y están en 100% de confluencia entr
Entry Points Pro
Yury Orlov
4.62 (172)
Indicadores
Este es un genial indicador para MT4 que ofrece señales precisas para entrar en una transacción sin redibujar. Se puede aplicar a cualquier activo financiero: fórex, criptomonedas, metales, acciones, índices. Nos dará valoraciones bastante precisas y nos dirá cuándo es mejor abrir y cerra una transacción. Eche un vistazo  al vídeo  (6:22), ¡contiene un ejemplo de procesamiento de una sola señal que ha amortizado el indicador! La mayoría de los tráders mejoran sus resultados comerciales durante l
TPSproTREND PrO
Roman Podpora
4.69 (26)
Indicadores
TPSproTrend PRO       - este es un indicador de tendencia que analiza automáticamente el mercado y proporciona información sobre la tendencia y sus cambios, además de mostrar puntos de entrada para las operaciones       ¡sin redibujar! ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   INSTRUCCIONES   ENG   -   VERSIÓN MT5 Funciones principales: Señales de entrada precisas       ¡SIN REPINTAR! Una vez que aparece una señal, ¡sigue siendo válida! Esto es una diferencia significativa con repintar indicadores que podrían propo
Otros productos de este autor
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
Trend Pulse
Mohamed Hassan
4.2 (5)
Indicadores
Presentamos Trend Pulse , un indicador único y robusto capaz de detectar tendencias alcistas, bajistas e incluso oscilantes. Trend Pulse utiliza un algoritmo especial para filtrar el ruido del mercado con verdadera precisión. Si el símbolo actual se está moviendo lateralmente, Trend Pulse le enviará una señal de oscilación, haciéndole saber que no es un buen momento para entrar en una operación. Este excelente sistema hace de Trend Pulse una de las mejores herramientas para los operadores. ¿Por
EA Top G
Mohamed Hassan
4.67 (33)
Asesores Expertos
Después de la compra, si realmente te gusta este robot, ¡puedes recibir EA Interceptor gratis ! ¡Póngase en contacto conmigo para obtener más información acerca de este bono ! EA TOP G es un asesor experto multi-moneda basado en el seguimiento de tendencias . Utiliza un sistema de cobertura con una muy buena gestión del riesgo. Es un candidato ideal para cuentas CENT y grandes balances. Utiliza un sofisticado sistema que se basa en la cobertura para asegurarse de que su cuenta crece muy bien. Op
MBFX Timing
Mohamed Hassan
5 (3)
Indicadores
¡Después de la compra, póngase en contacto conmigo en privado para obtener 7 días de prueba GRATIS con EA Forex Proton donde el robot toma automáticamente las alertas de comercio de MBFX Timing! MBFX Timing es un indicador que fue desarrollado y creado por Mostafa Belkhayate, uno de los mejores traders del mundo. Decidimos crear una versión modificada que se inspira en el Oscilador Estocástico y el Índice de Calidad de Fuerza Relativa indicadores para mejorar su comercio. Una de las principal
EA Iron Machine
Mohamed Hassan
4.85 (20)
Asesores Expertos
Señal en vivo: Click here EA Iron Machine es un asesor experto que opera principalmente basándose en niveles clave de soporte y resistencia. Cuando el precio alcanza una zona de soporte importante, el robot activa una señal de compra. Cuando el precio alcanza una zona de resistencia importante, inicia una señal de venta. Este EA es sensible a las noticias, por lo que incluso en backtesting, tenga en cuenta que puede dejar de operar durante los períodos de noticias de alto impacto. Este es
Scalper System
Mohamed Hassan
Indicadores
Quedan 2 copias a $65, el siguiente precio es $120 Scalper System es un indicador fácil de usar diseñado para detectar zonas de consolidación del mercado y anticipar movimientos de ruptura. Optimizado para el marco temporal M1 o M15, funciona mejor en activos altamente volátiles como el oro (XAUUSD). Aunque originalmente diseñado para el marco temporal M1 o M15, este sistema funciona bien en todos los marcos temporales gracias a su sólida estrategia basada en la acción del precio. Puede realiza
Lux Trend
Mohamed Hassan
5 (7)
Indicadores
Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas! Después de la compra, por favor póngase en contacto conmigo para obtener sus consejos de comercio + más información para un gran bono ! Lux Trend es una estrategia profesional basada en el uso de máximos más altos y máximos más bajos para identificar y dibujar rupturas de líneas de tendencia. Lux Trend utiliza dos medias móviles para confirmar la dirección de la tendencia general antes de escanear el mercado en busca de oportunidades de rupt
Easy Breakout MT5
Mohamed Hassan
4.6 (5)
Indicadores
¡ Después de su compra, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles sobre cómo recibir un indicador de bonificación llamado VFI, que se empareja perfectamente con Easy Breakout para mejorar la confluencia ! Easy Breakout MT5 es un potente sistema de trading de acción de precios basado en una de las estrategias más populares y de mayor confianza entre los traders: ¡la estrategia Breakout ! Este indicador proporciona señales claras de compra y venta basadas en rupturas de
Easy Breakout
Mohamed Hassan
4.71 (14)
Indicadores
¡ Después de su compra, no dude en ponerse en contacto conmigo para obtener más detalles sobre cómo recibir un indicador de bonificación llamado VFI, que se empareja perfectamente con Easy Breakout para mejorar la confluencia ! Easy Breakout es un potente sistema de trading de acción del precio basado en una de las estrategias más populares y de mayor confianza entre los traders: ¡la estrategia Breakout ! Este indicador proporciona señales claras de compra y venta basadas en rupturas de zonas c
Fx Kenji
Mohamed Hassan
5 (5)
Asesores Expertos
Huge 70% Halloween Sale for 24 hours only!  Presentamos Fx Kenji , ¡el Asesor Experto definitivo para los operadores serios! Impulsado por una estrategia de ruptura altamente sofisticada , Fx Ken ji está expertamente diseñado para dominar el símbolo USDCAD, EURGBP y EURUSD. ¡GBPUSD es también una excelente opción! Probado a través de rigurosas pruebas retrospectivas de 2010 a 2024 con una impresionante calidad de modelado del 99,90% , Fx Kenji demuestra el extraordinario potencial de su estrat
Break and Retest
Mohamed Hassan
4.24 (21)
Indicadores
Este indicador sólo coloca operaciones de calidad cuando el mercado está realmente a su favor con una clara ruptura y retest. La paciencia es clave con esta estrategia de acción del precio! Si desea más señales de alerta por día, aumente el número junto al parámetro llamado: Sensibilidad de Soporte y Resistencia. Después de muchos meses de duro trabajo y dedicación, estamos muy orgullosos de presentarle nuestro indicador de acción de precios Break and Retest creado desde cero. Uno de los indicad
Trend Forecasting
Mohamed Hassan
4.76 (17)
Indicadores
Summer Sale: 50% OFF!!! Promotion is valid until 08 August 2025!  Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Katana. Después de la compra, envíenos un mensaje y usted podría conseguir Katana GRATIS como un bono. Después de la compra, envíenos un mensaje privado para sus instrucciones. El indicador de Predicción de Tendencia es una herramienta única y fácil que es capaz de hacer predicciones sobre el futuro movimiento del precio basado en las señales generad
Bull versus Bear
Mohamed Hassan
4.53 (19)
Indicadores
¡Enorme venta de Halloween del 70% sólo durante 24 horas! ¡Envíenos un mensaje después de su compra para recibir más información sobre cómo obtener su BONUS GRATIS que funciona en gran combinación con Bull vs Bear! Bull vs Bear es un indicador de Forex fácil de usar que ofrece a los operadores señales claras y precisas basadas en reexaminaciones claras de la tendencia . Olvídese de los indicadores rezagados o de mirar los gráficos durante horas porque Bull vs Bear proporciona entradas en tiem
Elliot Wave Impulse
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Indicadores
Enorme 70% de venta de Halloween sólo por 24 horas! Guía manual: Haga clic aquí Este indicador es imparable cuando se combina con nuestro otro indicador llamado Katana . ¡Después de la compra, envíenos un mensaje y podrá obtenerlo GRATIS como BONUS! El Impulso de la Onda de Elliot es un patrón identificado en la Teoría de la Onda de Elliott, una forma de análisis técnico utilizado para analizar los ciclos de los mercados financieros. La Onda de Impulso es considerada la parte más fuerte y pod
EA Black Lion
Mohamed Hassan
5 (4)
Asesores Expertos
Enorme 70% de Halloween Venta por 24 horas solamente! EA BLACK LION es un asesor experto que es la verdadera definición de un scalper donde es capaz de detectar los movimientos de divergencia real en el mercado de divisas. Es altamente sofisticado porque puede detectar potenciales patrones de reversión o continuación. Los patrones de divergencia en tiempo real se muestran visualmente en su gráfico MT4. (Esto es un cambio de juego porque realmente ve la estrategia delante de usted) Utiliza un s
EA Interceptor
Mohamed Hassan
4.33 (6)
Asesores Expertos
Enorme venta de Halloween del 70% sólo durante 24 horas! Informe completo de backtest (2010-2024) disponible para descargar: Haga clic aquí Guía Manual: Haga clic aquí EA Interceptor es un asesor experto que utiliza una estrategia de reversión entrando en una operación cuando el mercado está agotado. ¡Utiliza un sofisticado sistema que ha sido backtestado con éxito desde 2010 hasta 2024! No hay muchos EAs que puedan pasar un largo periodo desde 2010 hasta 2024 sin fallar. Es por eso que EA I
Lux Trend MT5
Mohamed Hassan
Indicadores
El precio inicial es de $75. Aumentará a $120 después de 30 ventas. Después de la compra, ¡por favor contácteme para obtener sus consejos de operación + más información para un gran bono ! ¡Lux Trend es una estrategia profesional basada en el uso de Altos Más Altos y Altos Más Bajos para identificar y dibujar Breakouts de Líneas de Tendencia! Lux Trend utiliza dos Medias Móviles para confirmar la dirección de la tendencia general antes de escanear el mercado en busca de oportunidades de Break
Trend Swing
Mohamed Hassan
4.55 (11)
Indicadores
¡Compra Trend Swing y podrías obtener otro indicador llamado Análisis de Mercado GRATIS como BONO! Contáctanos en privado para obtener tus instrucciones privadas y tu BONO. PROMO: $49 durante 48 horas para celebrar el lanzamiento oficial. El precio siguiente será de $89. (termina el jueves 11 a las 23:59, hora E.T). Trend Swing es un indicador profesional desarrollado desde cero por nuestro equipo interno. Este indicador es muy sofisticado porque puedes ver los niveles de precio de entrad
Wick Hunter
Mohamed Hassan
Indicadores
¡Después de la compra, usted es elegible para recibir EA Forex Protón y probarlo durante 14 días completamente GRATIS! ¡Este robot automatiza las alertas de Wick Hunter! ¿Cansado de quedar atrapado por falsas rupturas? Wick Hunter es un potente indicador personalizado diseñado para detectar falsas rupturas e identificar verdaderos retrocesos antes de que la multitud se dé cuenta. Basado en la probada estrategia de falsas rupturas , Wick Hunter le ayuda a: Detectar tomas de liquidez y stop-hunt
Filtro:
juan miguel palomares
48
juan miguel palomares 2025.09.17 09:24 
 

Probando todavía el indicador, parece que promete. Gracias al desarrollador.

80053930
624
80053930 2024.12.14 10:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.12.16 16:25
Hello, Definitely, Kindly check your private messages. I have sent you your BONUS including all the documentation!
Lshtiaq Shafiq
221
Lshtiaq Shafiq 2024.12.07 05:46 
 

its trash if you buy you will loss all of your money its trash third class indicator just nothing joking with the buyer i loss my money with this third class indicator beware before purchase from scammer this thing is just joking with us. your all indicators are just scam as i got scam with this i request him please return my payment because its nothing just a trash, think if this thing is useful why i request him please return my payment and disable my activation this seller is scammer i request every one if you buy you will loss all of your money this person is top class scammer this seller is liar first he message me why you put negative feedback i tell him this indicator is just nothing i make a beg mistake to buy it and waste my money on third class trash and my review best match what i review on him tell this scammer seller place full screen shot of chatting not one single line of chatting scammer seller tell me remove the review i tell him first refund me and deactivate your indicator for me than i will remove the review. this person is full fraud. i request all the buyer who see this tell him & request him for me to return my payment and deactivate your million dollar indicator for me which he clam is only money making machine than i will remove this review. thanks

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.12.09 15:38
This customer is a complete liar and he's the scammer! He's threatening me to REMOVE the review if he gets a REFUND!!! Screenshot proof attached: https://ibb.co/KjkQ7gW
Mateusz Boguslaw Ciechanowicz
218
Mateusz Boguslaw Ciechanowicz 2024.11.27 19:23 
 

Great indicator, highly recommend

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.11.27 19:25
Thank you so much for your feedback! Really appreciate it :)
Florian Maxime Benjam Mauduit
2892
Florian Maxime Benjam Mauduit 2024.11.26 05:06 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.11.26 17:12
Thank you so much Florian!!! :)
pvtfrag13
84
pvtfrag13 2024.11.19 12:15 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.11.20 01:41
Bonjour, Merci pour votre avis! Je viens de vous envoyé en privé votre BONUS y compris les informations nécessaires! Veuillez regardez vos messages privés svp. Merci!
Yik Hung Lai
795
Yik Hung Lai 2024.11.05 16:49 
 

great indicator, highly recommend

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.11.05 16:54
Thank you so much for your feedback! Really appreciate it :)
Richirich1k
651
Richirich1k 2024.10.24 13:17 
 

Incredible Indikator with high accuracy! I like it!

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.24 15:31
Glaaaad to hear that you love Trend Punch!! We all do :D Thank you for your feedback my friend!
Hideo Tony
133
Hideo Tony 2024.10.17 07:39 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.10.17 17:36
That's wonderful testing Tony! I have also sent you your BONUS + documentation through private messages, kindly check! Thank you for your feedback brother!!
asadiweb
21
asadiweb 2024.09.18 18:58 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.09.18 19:41
Hello, I have sent you your BONUS including the documentation for Trend Punch. Kindly check your private messages!
JPWFksst
68
JPWFksst 2024.09.16 19:22 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.09.16 20:02
Hello my friend! Kindly check your private messages, I have sent you your BONUS including instructions!
Bomansour20
78
Bomansour20 2024.08.29 19:56 
 

It was difficult to install it and use it , full support I got from Mohamed by AnyDesk and he install it for me and explai every thing to me Really I appreciate that Mohamed Your guidance is appreciated I will use it and later I will give my feedback in that regards

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.29 20:43
Thank you so much for your feedback!! A real pleasure communicating with you my friend and I will always be there for you :) Wonderful customer!!
7399181
127
7399181 2024.08.27 07:20 
 

Hello, I bought your product, please send me the instructions.

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.27 17:31
Hello! I have sent you a private message with your instructions including your BONUS. Kindly check!
Bao Long Nguyen
165
Bao Long Nguyen 2024.08.25 09:13 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.26 00:26
Dear friend, I have sent to you a private message with all the instructions including your BONUS! Kindly check. Cheers, Mohamed.
tMolokeng
151
tMolokeng 2024.08.20 08:11 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.20 18:18
Hello, of course. Kindly check your private messages, I have sent you your BONUS including the instructions.
Gledistony Felix De Araujo
236
Gledistony Felix De Araujo 2024.08.11 03:49 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.12 00:15
Hello, I have sent you a private message which includes your bonus. Kindly check your inbox. Thanks!
YUN CHOI
548
YUN CHOI 2024.08.02 18:00 
 

In the comment section, I posted a review of trading using this indicator. I can say that it is one of the top 3 indicators that I have bought in the MQL5 market so far. I would like to thank Mohamed Hassan for creating and supplying such an amazing indicator. The bonus indicators he provides are also very useful. You could say it's a set with Trend Punch. Tipping is also very important. Thanks...

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.02 18:25
Easily one of the best comments and feedbacks I have received regarding Trend Punch! Thank you very much for your honesty, it's really an honor to know that you place Trend Punch in your top 3 indicators list =) Keep going strong, you're a wonderful trader!
Peon
116
Peon 2024.08.01 12:03 
 

I have no regret getting this trend punch indicator, its run very well on my gold 1 min chart and also major fx pairs. The information stats on the left side are great help. Do remember to contact Mr Mohamed Hassan for his special bonus and files after purchase. I am waiting eagerly for his EA which is under development, gonna be awesome when its out. Can't wait to buy it! Keep up the great work!

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.08.01 14:42
WOW! Thank you so much for your feedback!! Trend Punch is indeed a little monster on the smaller timeframes!! Happy trading my friend =)
DVader23
34
DVader23 2024.07.30 09:25 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.07.30 17:18
Hi! I have sent you a private message with all the instructions and your bonus as well. Kindly check your inbox. Cheers! Mo
Peter
186
Peter 2024.07.29 21:33 
 

Hi , I purchased the punch indicator, please give me bonus, Thank you

Mohamed Hassan
29952
Respuesta del desarrollador Mohamed Hassan 2024.07.29 22:17
Hello, I just sent you a private message with your Bonus and all the necessary information. It would be appreciated for any support inquiries, to leave a message under the comments section or contact me directly. Thank you very much! Mo
12
Respuesta al comentario