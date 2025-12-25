Число голосов за снижение процентной ставки Банка Англии (BoE Monetary Policy Vote Cut) — часть протокола, который публикуется одновременно с решением о процентной ставке.

Заседания Комитета по монетарной политике Банка Англии, на которых определяется денежно-кредитная политика страны, проходят восемь раз в год, каждое из них длится три дня. В первый день Комитет изучает сложившуюся экономическую диспозицию (как внутреннюю повестку, так и состояние мировой экономики, и основные события, влияющие на финансовые и экономические условия). Второй день состоит из обсуждения текущей денежно-кредитной политики страны: члены Комитета высказывают свою точку зрения. На третий день проводится голосование по мерам денежно-кредитной политики и процентной ставке регулятора.

Процентную ставку регулятора обычно снижают при необходимости увеличить инфляцию до целевого уровня. И наоборот, если инфляция превышает целевой уровень, фунт стерлингов стараются сделать более дорогим, для чего (помимо комплекса остальных мер) поднимают процентную ставку центробанка.

Количество голосов за снижение процентной ставки Банка Англии показывает, сколько членов Комитета считают сложившиеся темпы инфляции недостаточными и предлагают еще более смягчать монетарную политику. Сам по себе этот показатель не вызывает волатильности фунта стерлингов. Однако если ожидается скорое изменение процентной ставки, то рост количества голосов в соответствующую сторону способен кратковременно изменить котировки.

График последних значений: