영국은행 통화 정책 투표 삭감은 금리 결정과 함께 발표된 회의록의 일부입니다.

금통위는 1년에 8번 회의를 열어 국가통화정책을 결정하고 금리를 정합니다. 각 회의는 3일 이상 계속됩니다. 첫째 날에는 위원회 위원들이 현재의 경제 기질(금융 및 경제 상황에 영향을 미치는 주요 사건인 내부 의제와 세계 경제의 상태 모두)을 연구합니다. 둘째 날, 회원들은 현재의 국가 통화 정책에 대한 자신들의 견해를 토론합니다. 셋째 날, 회원들은 통화 정책 조치와 금리에 대한 투표를 합니다.

BoE는 인플레이션이 목표 수준으로 상승하도록 돕기 위해 금리를 인하할 수 있습니다. 반대로 인플레이션이 목표 수준을 초과할 경우 BoE는 파운드 스털링을 더 비싸게 만들려고 할 것이며, 이에 따라 (다른 조치의 복합적인 추가) 이자율이 인상됩니다.

BoE의 금리인하 투표수는 얼마나 많은 위원들이 현재의 인플레이션율을 불충분하다고 생각하고 통화정책 완화책을 제안하는지 보여줍니다. 지표 자체만으로는 파운드화 스털링의 변동성을 유발하지 않습니다. 다만 단기적인 금리 변동이 예상될 경우 관련 의결권 증대가 단기적으로 시세변경을 할 수 있습니다.

마지막 값: