La réduction du vote de politique monétaire de la Banque d’Angleterre fait partie du procès-verbal publié parallèlement à la décision sur les taux d’intérêt.

Le Comité de politique monétaire se réunit huit fois par an pour déterminer la politique monétaire nationale et fixer le taux d’intérêt. Chaque réunion dure plus de trois jours. Le premier jour, les membres du Comité examinent la disposition économique actuelle (à la fois l’ordre du jour interne et l’état de l’économie mondiale, les principaux événements qui affectent les conditions financières et économiques). Le deuxième jour, les membres discutent de leur point de vue sur la politique monétaire nationale actuelle. Le troisième jour, les membres votent les mesures de politique monétaire et le taux d’intérêt.

La BoE pourrait réduire les taux d’intérêt pour aider l’inflation à atteindre un niveau cible. Inversement, si l’inflation dépasse le niveau cible, la BoE tenterait de rendre la livre sterling plus chère, pour laquelle (en plus d’un ensemble d’autres mesures) le taux d’intérêt est relevé.

Le nombre de votes en faveur de la baisse des taux d’intérêt de la BoE montre combien de membres du Comité considèrent que le taux d’inflation actuel est insuffisant et suggèrent des mesures d’assouplissement de la politique monétaire. L’indicateur à lui seul ne provoque pas la volatilité de la livre sterling. Toutefois, si un changement à court terme du taux d’intérêt est attendu, la hausse du nombre de votes pertinents peut modifier les cours pendant une courte période.

