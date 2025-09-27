CalendarioSezioni

Indice dei Prezzi al Consumo della Nuova Zelanda (CPI) a/a (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)

Paese:
Nuova Zelanda
NZD, Dollaro neozelandese
Sorgente:
Statistiche Nuova Zelanda (Statistics New Zealand)
Settore
Prezzi
Medio 2.7% 2.7%
2.5%
Ultima versione Importanza Effettiva Previsione
Precedente
2.9%
2.7%
Prossima versione Effettiva Previsione
Precedente
L'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) della Nuova Zelanda misura su base annua la variazione dei prezzi di un paniere fisso di beni e servizi dal punto di vista dei consumatori nel trimestre riportato rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente. Il paniere contiene beni di qualità e quantità immutabili, quindi l'indice misura esclusivamente le variazioni dei prezzi al consumo.

L'indicatore è considerato una delle misure chiave dell'inflazione della Nuova Zelanda. Una lettura superiore alle attese è vista come positiva per il dollaro neozelandese.

Ultimi valori:

dati effettivi

previsione

Il grafico dell'intera storia disponibile dell’"Indice dei Prezzi al Consumo della Nuova Zelanda (CPI) a/a (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)"indicatore macroeconomico. La linea tratteggiata mostra i valori delle previsioni ​dell'indicatore economico per le date specificate.

Una deviazione significativa di un valore reale da una previsione può causare un rafforzamento o un indebolimento a breve termine di una valuta nazionale nel mercato Forex. I valori soglia ​degli indicatori che segnalano l'approccio dello stato critico dell'economia nazionale (locale) occupano un posto speciale.

Data (GMT)
Riferimento
Effettiva
Previsione
Precedente
2 Q 2025
2.7%
2.7%
2.5%
1 Q 2025
2.5%
1.7%
2.2%
4 Q 2024
2.2%
1.4%
2.2%
3 Q 2024
2.2%
2.0%
3.3%
2 Q 2024
3.3%
2.7%
4.0%
1 Q 2024
4.0%
4.2%
4.7%
4 Q 2023
4.7%
5.2%
5.6%
3 Q 2023
5.6%
5.0%
6.0%
2 Q 2023
6.0%
5.4%
6.7%
1 Q 2023
6.7%
7.5%
7.2%
4 Q 2022
7.2%
7.1%
7.2%
3 Q 2022
7.2%
7.3%
7.3%
2 Q 2022
7.3%
8.0%
6.9%
1 Q 2022
6.9%
6.4%
5.9%
4 Q 2021
5.9%
4.1%
4.9%
3 Q 2021
4.9%
2.6%
3.3%
2 Q 2021
3.3%
1.8%
1.5%
1 Q 2021
1.5%
1.9%
1.4%
4 Q 2020
1.4%
1.9%
1.4%
3 Q 2020
1.4%
2.2%
1.5%
2 Q 2020
1.5%
2.3%
2.5%
1 Q 2020
2.5%
3.6%
1.9%
4 Q 2019
1.9%
2.2%
1.5%
3 Q 2019
1.5%
2.2%
1.7%
2 Q 2019
1.7%
-0.1%
1.5%
1 Q 2019
1.5%
1.3%
1.9%
4 Q 2018
1.9%
1.2%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
1.5%
2 Q 2018
1.5%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
1.6%
4 Q 2017
1.6%
1.9%
3 Q 2017
1.9%
1.7%
2 Q 2017
1.7%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
1.3%
4 Q 2016
1.3%
0.4%
3 Q 2016
0.4%
0.4%
2 Q 2016
0.4%
0.4%
1 Q 2016
0.4%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
0.4%
3 Q 2015
0.4%
0.3%
2 Q 2015
0.3%
0.1%
1 Q 2015
0.1%
0.8%
4 Q 2014
0.8%
1.0%
3 Q 2014
1.0%
1.6%
2 Q 2014
1.6%
1.5%
1 Q 2014
1.5%
1.6%
4 Q 2013
1.6%
1.4%
3 Q 2013
1.4%
0.7%
2 Q 2013
0.7%
0.9%
1 Q 2013
0.9%
0.9%
12
