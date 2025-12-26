新西兰居民消费价格指数(CPI)年率y/y (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)
国家：
新西兰
NZD, 新西兰元
部门：
价格
|中级别
|3.0%
|2.9%
|
2.7%
|上次发布
|重要性
|实际值
|预测值
|
以前
|2.6%
|
3.0%
|下次发布
|实际值
|预测值
|
以前
新西兰居民消费价格指数(CPI)年率y/y是从消费者角度反映与去年同季度相比，在报告季度固定篮子商品和服务价格的变化。其中包括质量和数量没有改变的商品，因此这个指数只衡量了居民消费价格的变化。
这个指标被认为是衡量新西兰通胀的关键指标之一。高于预期的数值被视为对新西兰元有利。
最后值:
真实值
预测值
"新西兰居民消费价格指数(CPI)年率y/y (New Zealand Consumer Price Index (CPI) y/y)" 宏观经济指标所有可用历史记录的图表。 虚线显示的是指定日期的经济指标的预测值。
真实值与预测值之间差值明显可能会对外汇市场中的本国货币产生短期走强或衰弱的影响。表示接近本国（当地）经济危险状态的指标阈值占据特殊的位置。
日期 (GMT)
参考
实际值
预测值
以前
3 Q 2025
3.0%
2.9%
2.7%
2 Q 2025
2.7%
2.7%
2.5%
1 Q 2025
2.5%
1.7%
2.2%
4 Q 2024
2.2%
1.4%
2.2%
3 Q 2024
2.2%
2.0%
3.3%
2 Q 2024
3.3%
2.7%
4.0%
1 Q 2024
4.0%
4.2%
4.7%
4 Q 2023
4.7%
5.2%
5.6%
3 Q 2023
5.6%
5.0%
6.0%
2 Q 2023
6.0%
5.4%
6.7%
1 Q 2023
6.7%
7.5%
7.2%
4 Q 2022
7.2%
7.1%
7.2%
3 Q 2022
7.2%
7.3%
7.3%
2 Q 2022
7.3%
8.0%
6.9%
1 Q 2022
6.9%
6.4%
5.9%
4 Q 2021
5.9%
4.1%
4.9%
3 Q 2021
4.9%
2.6%
3.3%
2 Q 2021
3.3%
1.8%
1.5%
1 Q 2021
1.5%
1.9%
1.4%
4 Q 2020
1.4%
1.9%
1.4%
3 Q 2020
1.4%
2.2%
1.5%
2 Q 2020
1.5%
2.3%
2.5%
1 Q 2020
2.5%
3.6%
1.9%
4 Q 2019
1.9%
2.2%
1.5%
3 Q 2019
1.5%
2.2%
1.7%
2 Q 2019
1.7%
-0.1%
1.5%
1 Q 2019
1.5%
1.3%
1.9%
4 Q 2018
1.9%
1.2%
1.9%
3 Q 2018
1.9%
1.5%
2 Q 2018
1.5%
1.1%
1 Q 2018
1.1%
1.6%
4 Q 2017
1.6%
1.9%
3 Q 2017
1.9%
1.7%
2 Q 2017
1.7%
2.2%
1 Q 2017
2.2%
1.3%
4 Q 2016
1.3%
0.4%
3 Q 2016
0.4%
0.4%
2 Q 2016
0.4%
0.4%
1 Q 2016
0.4%
0.1%
4 Q 2015
0.1%
0.4%
3 Q 2015
0.4%
0.3%
2 Q 2015
0.3%
0.1%
1 Q 2015
0.1%
0.8%
4 Q 2014
0.8%
1.0%
3 Q 2014
1.0%
1.6%
2 Q 2014
1.6%
1.5%
1 Q 2014
1.5%
1.6%
4 Q 2013
1.6%
1.4%
3 Q 2013
1.4%
0.7%
2 Q 2013
0.7%
0.9%
您网站的经济日历小工具
创建您自己的经济事件日历。为此，只需指定其尺寸及显示周期。您可以在您的网站随意使用这个工具。作为回报，我们要求您不要更改所提供的代码。
日历数据会照原样提供。经济新闻的发布频率和时间表，以及经济参数值可能在没有我们的干预下发生变化。您可以使用提供的信息，但是您需要接受与基于日历数据所作出的交易决策相关的全部风险。
使用适用于WordPress网站的官方插件