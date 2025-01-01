- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
MoveToIndex
Verschiebt das aktuelle Listenelement an die angegebene Position.
|
bool MoveToIndex(
Parameter
pos
[in] Die Position in der Liste für Verschiebung.
Rückgabewert
Gibt bei Erfolg true zurück, false wenn das Element nicht verschoben werden kann.
Beispiel:
|
//--- example for CList::MoveToIndex(int)