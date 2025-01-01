//--- example for CList::CompareList(const CList*)

#include <Arrays\List.mqh>

//---

void OnStart()

{

CList *list=new CList;

//---

if(list==NULL)

{

printf("Object create error");

return;

}

//--- create source list

CList *src=new CList;

if(src==NULL)

{

printf("Object create error");

delete list;

return;

}

//--- fill source list

//--- . . .

//--- compare with another list

bool result=list.CompareList(src);

//--- delete lists

delete src;

delete list;

}