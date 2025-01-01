ДокументацияРазделы
Справочник MQL5Стандартная библиотекаКоллекции данныхCListCompareList 

CompareList

Сравнивает список с другим списком.

bool  CompareList(
   CList*  list      // с кем сравниваем
   )

Параметры

list

[in]  указатель на экземпляр класса CList-источник элементов для сравнения.

Возвращаемое значение

true в случае если списки равны, false – если нет.

Пример:

//--- example for CList::CompareList(const CList*) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- create source list 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- fill source list 
   //--- . . . 
   //--- compare with another list 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- delete lists 
   delete src; 
   delete list; 
  } 