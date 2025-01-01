DokumentationKategorien
Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste.

bool  CompareList(
   CList*  list      // die Liste mit der die angegebene Liste vergleicht wird
   )

Parameter

list

[in]  Ein Zeiger auf die Instanz der CList-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Vergleich ist.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Listen gleich sind, ansonsten false.

Beispiel:

//--- example for CList::CompareList(const CList*) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- create source list 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- fill source list 
   //--- . . . 
   //--- compare with another list 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- delete lists 
   delete src; 
   delete list; 
  } 