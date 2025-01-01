- FreeMode
- FreeMode
- Total
- IsSorted
- SortMode
- CreateElement
- Add
- Insert
- DetachCurrent
- DeleteCurrent
- Delete
- Clear
- IndexOf
- GetNodeAtIndex
- GetFirstNode
- GetPrevNode
- GetCurrentNode
- GetNextNode
- GetLastNode
- Sort
- MoveToIndex
- Exchange
- CompareList
- Search
- Save
- Load
- Type
CompareList
Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste.
|
bool CompareList(
Parameter
list
[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CList-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Vergleich ist.
Rückgabewert
Gibt true zurück, wenn die Listen gleich sind, ansonsten false.
Beispiel:
|
//--- example for CList::CompareList(const CList*)