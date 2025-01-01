CompareList

Vergleicht eine Liste mit einer anderen Liste.

bool CompareList(

CList* list

)

Parameter

list

[in] Ein Zeiger auf die Instanz der CList-Klasse, die eine Quelle von Elementen für Vergleich ist.

Rückgabewert

Gibt true zurück, wenn die Listen gleich sind, ansonsten false.

Beispiel: