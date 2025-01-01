DocumentaçãoSeções
Compara a lista com outra lista.

bool  CompareList(
   CList*  list      // With whom we compare
   )

Parâmetros

list

[in] Um ponteiro para uma instância de classe CList - elementos fontes para comparação.

Valor do Retorno

verdadeiro se as listas são iguais, falso - se não.

Exemplo

//--- example for CList::CompareList(const CList*) 
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      return
     } 
   //--- create source list 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("Object create error"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- fill source list 
   //--- . . . 
   //--- compare with another list 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- delete lists 
   delete src; 
   delete list; 
  } 