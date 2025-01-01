문서화섹션
MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListCompareList 

CompareList

목록을 다른 목록과 비교합니다.

bool  CompareList(
   CList*  list      // 소스에 대한 포인터
   )

Parameters

list

[in] 비교할 요소의 소스로 사용되는 CList 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.

Return Value

true - 목록이 같음, false - 목록이 같지 않음.

예제:

//--- CList::CompareList(const CList*) 예제
#include <Arrays\List.mqh> 
//--- 
void OnStart() 
  { 
   CList *list=new CList; 
   //--- 
   if(list==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      return
     } 
   //--- 소스 목록 생성 
   CList *src=new CList; 
   if(src==NULL
     { 
      printf("객체가 오류를 생성합니다"); 
      delete list; 
      return
     } 
   //--- 소스 목록 채움 
   //--- . . . 
   //--- 다른 목록과 비교 
   bool result=list.CompareList(src); 
   //--- 목록 삭제 
   delete src; 
   delete list; 
  } 