MQL5 リファレンス標準ライブラリデータ収集CListCompareList
CompareList
목록을 다른 목록과 비교합니다.
|
bool CompareList(
Parameters
list
[in] 비교할 요소의 소스로 사용되는 CList 클래스의 인스턴스에 대한 포인터.
Return Value
true - 목록이 같음, false - 목록이 같지 않음.
예제:
|
//--- CList::CompareList(const CList*) 예제