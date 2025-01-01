ドキュメントセクション
リストを別のリストと比較します。

bool  CompareList(
  CList*  list      // 比較先
  ）

パラメータ

list

[in] 比較する要素へのポインタ（CList クラスインスタンス）

戻り値

リストが同一なら true、それ以外の場合は false

例:

//--- CList::CompareList(const CList*) の例
#include <Arrays\List.mqh>
//---
void OnStart()
 {
  CList *list=new CList;
  //---
  if(list==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    return;
    }
  //--- 比較元のリストを作成する
  CList *src=new CList;
  if(src==NULL)
    {
    printf("Object create error");
    delete list;
    return;
    }
  //--- 比較元のリストに書き込む
  //--- . にて。にて。
  //--- あと 1 つのリストと比較する
  bool result=list.CompareList(src);
  //--- リストを削除する
  delete src;
  delete list;
 }