- MonthName
- ShortMonthName
- DayName
- ShortDayName
- DaysInMonth
- DateTime
- Date
- Time
- Sec
- Min
- Hour
- Day
- Mon
- Year
- SecDec
- SecInc
- MinDec
- MinInc
- HourDec
- HourInc
- DayDec
- DayInc
- MonDec
- MonInc
- YearDec
- YearInc
CDateTime
CDateTime es una estructura para trabajar con fechas y horas.
Descripción
CDateTime es una estructura derivada de MqlDateTime, utilizada para realizar operaciones con fechas y horas en los controles.
Declaración
|
struct CDateTime
Título
|
#include <Tools\DateTime.mqh>
Métodos de la clase
|
Propiedades
|
|
Obtiene el nombre del mes
|
Obtiene el nombre corto del mes
|
Obtiene el nombre del día de la semana
|
Obtiene el nombre corto del día de la semana
|
Obtiene el número de días de un mes
|
Métodos Get/Set
|
|
Obtiene/Establece la fecha y la hora
|
Establece la fecha
|
Establece la hora
|
Establece los segundos
|
Establece los minutos
|
Establece la hora
|
Establece el día del mes
|
Establece el mes
|
Establece el año
|
Métodos adicionales
|
|
Resta el número de segundos especificado
|
Añade el número de segundos especificado
|
Resta el número de minutos especificado
|
Añade el número de minutos especificado
|
Resta el número de horas especificado
|
Añade el número de horas especificado
|
Resta el número de días especificado
|
Añade el número de días especificado
|
Resta el número de meses especificado
|
Añade el número de meses especificado
|
Resta el número de años especificado
|
Añade el número de años especificado