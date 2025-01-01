DocumentaciónSecciones
CDateTime

CDateTime es una estructura para trabajar con fechas y horas.

Descripción

CDateTime es una estructura derivada de MqlDateTime, utilizada para realizar operaciones con fechas y horas en los controles.

Declaración

   struct CDateTime

Título

   #include <Tools\DateTime.mqh>

Métodos de la clase

Propiedades

 

MonthName

Obtiene el nombre del mes

ShortMonthName

Obtiene el nombre corto del mes

DayName

Obtiene el nombre del día de la semana

ShortDayName

Obtiene el nombre corto del día de la semana

DaysInMonth

Obtiene el número de días de un mes

Métodos Get/Set

 

DateTime

Obtiene/Establece la fecha y la hora

Date

Establece la fecha

Time

Establece la hora

Sec

Establece los segundos

Min

Establece los minutos

Hour

Establece la hora

Day

Establece el día del mes

Mon

Establece el mes

Year

Establece el año

Métodos adicionales

 

SecDec

Resta el número de segundos especificado

SecInc

Añade el número de segundos especificado

MinDec

Resta el número de minutos especificado

MinInc

Añade el número de minutos especificado

HourDec

Resta el número de horas especificado

HourInc

Añade el número de horas especificado

DayDec

Resta el número de días especificado

DayInc

Añade el número de días especificado

MonDec

Resta el número de meses especificado

MonInc

Añade el número de meses especificado

YearDec

Resta el número de años especificado

YearInc

Añade el número de años especificado

 