CRect

CRect es una clase del área rectangular del gráfico.

Descripción

CRect es una clase del área, definida por las coordenadas de las esquinas superior izquierda e inferior derecha de un rectángulo de coordenadas cartesianas.

Declaración

   class CRect

Título

   #include <Controls\Rect.mqh>

Métodos de la clase

Propiedades

 

Left

Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda

Top

Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda

Right

Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina inferior derecha

Bottom

Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha

Width

Obtiene/Establece la anchura

Height

Obtiene/Establece la altura

SetBound

Establece las nuevas coordenadas de la clase CRect

Move

Establece las nuevas coordenadas de la clase CRect

Shift

Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas CRect

Contains

Comprueba si el punto está dentro del área de la clase CRect

Métodos adicionales

 

Format

Obtiene las coordenadas del área en formato string

 