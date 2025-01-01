CRect
CRect es una clase del área rectangular del gráfico.
Descripción
CRect es una clase del área, definida por las coordenadas de las esquinas superior izquierda e inferior derecha de un rectángulo de coordenadas cartesianas.
Declaración
class CRect
Título
#include <Controls\Rect.mqh>
Métodos de la clase
Propiedades
Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina superior izquierda
Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina superior izquierda
Obtiene/Establece la coordenada X de la esquina inferior derecha
Obtiene/Establece la coordenada Y de la esquina inferior derecha
Obtiene/Establece la anchura
Obtiene/Establece la altura
Establece las nuevas coordenadas de la clase CRect
Establece las nuevas coordenadas de la clase CRect
Realiza el desplazamiento relativo de las coordenadas CRect
Comprueba si el punto está dentro del área de la clase CRect
Métodos adicionales
Obtiene las coordenadas del área en formato string