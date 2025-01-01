Tipo color

El tipo color sirve para almacenar la información sobre el color y ocupa en la memoria 4 bytes. El primer byte no se cuenta, los demás 3 bytes contienen los componentes RGB.

Las constantes de colores pueden ser representadas de tres formas distintas: de forma literal, con números enteros o mediante un nombre (sólo para los colores-Web concretos).

La representación literal se compone de tres partes que representan valores numéricos de la intensidad de tres componentes principales: rojo (red), verde (green), azul (blue). La constante se mete entre comillas simples y se empieza con el signo C. Los valores numéricos de la intensidad del componente de color se encuentra entre 0 y 255.

La representación con números enteros se realiza a través de un número decimal o hexadecimal. El número hexadecimal tiene la siguiente forma 0x00BBGGRR, donde RR es la intensidad del color rojo, GG — verde y BB — azul. Las constantes decimales no tienen la expresión directa en RGB. Estas representan el valor decimal de la expresión hexadecimal de números enteros.

Los colores concretos expresan un conjunto de colores-Web.

Ejemplos:

//--- literales

C'128,128,128' // gris

C'0x00,0x00,0xFF' // azul

//nombres de colores

clrRed // rojo

clrYellow // amarillo

clrBlack // negro

//--- representaciones con números enteros

0xFFFFFF // blanco

16777215 // blanco

0x008000 // verde

32768 // verde

Véase también

Colores Web, ColorToString, StringToColor, Conversión de tipos