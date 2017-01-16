CodeBaseSecciones
DayTrading - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1154
(20)
DayTrading.mq5 (30.16 KB) ver
Autor real:

Autor de la idea — Collector, autor del código MQL5 — barabashkakvn.

En este EA se utilizan ampliamente las siguientes clases de la librería estándar:

CPositionInfoCTradeCSymbolInfo y  CAccountInfo. Además, se usa el código unificado de obtención de datos de los indicadores iMACD, iStochastic, iSAR y iMomentum.

El Asesor Experto DayTrading debe utilizarse en los gráficos M5 con los ajustes "de la entrega". No establezca el nivel Stop Loss.


Resultados de la prueba (Depósito inicial 10000, Símbolo "EURUSD", fecha de la prueba de 2016.01.01 a 2016.10.24):

DayTrading

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/16686

