Autor real:

Autor de la idea — Collector, autor del código MQL5 — barabashkakvn.

En este EA se utilizan ampliamente las siguientes clases de la librería estándar:

CPositionInfo, CTrade, CSymbolInfo y CAccountInfo. Además, se usa el código unificado de obtención de datos de los indicadores iMACD, iStochastic, iSAR y iMomentum.

El Asesor Experto DayTrading debe utilizarse en los gráficos M5 con los ajustes "de la entrega". No establezca el nivel Stop Loss.